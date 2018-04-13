Вам понадобится:

яйцо — 4 шт.

сливки 22% — ½ стакана

лук-резанец — 3 перышка

томаты — 2 шт.

сыр моцарелла — 125 г

оливковое масло — 2 ст. ложки

соль — по вкусу

салат московский — 6 листочков

Приготовление:

Промойте помидоры, удалите плодоножку и нарежьте кружочками. Освободите от рассола сыр и нарежьте кружочками. В миске соедините яйца, сливки, соль, измельченный зеленый лук и взбейте венчиком. На разогретую сковороду с оливковым маслом вылейте ½ яично-сливочной смеси и накройте крышкой. Выпекайте омлет на среднем огне в течение пяти минут. Выложите на тарелку свежие листья салата и готовый омлет. На половину омлета выложите помидоры, чередуя с сыром, и прикройте второй половиной омлета. Аналогично приготовьте вторую порцию.

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