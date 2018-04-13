Вам понадобится:
- яйцо — 4 шт.
- сливки 22% — ½ стакана
- лук-резанец — 3 перышка
- томаты — 2 шт.
- сыр моцарелла — 125 г
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- соль — по вкусу
- салат московский — 6 листочков
Приготовление:
Промойте помидоры, удалите плодоножку и нарежьте кружочками. Освободите от рассола сыр и нарежьте кружочками. В миске соедините яйца, сливки, соль, измельченный зеленый лук и взбейте венчиком. На разогретую сковороду с оливковым маслом вылейте ½ яично-сливочной смеси и накройте крышкой. Выпекайте омлет на среднем огне в течение пяти минут. Выложите на тарелку свежие листья салата и готовый омлет. На половину омлета выложите помидоры, чередуя с сыром, и прикройте второй половиной омлета. Аналогично приготовьте вторую порцию.
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