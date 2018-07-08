Оливье с крабом

Вам понадобится: (на 5 порций )
- Картофель очищенный – 270 гр
- Морковь – 125 гр
- Мясо краба – 150 гр
- Огурцы малосольные – 125 гр
- Горошек зеленый – 50 гр
- Яйцо – 3 шт
- Майонез – 125 гр
- Сметана 20% - 125 гр
- Соль, перец горошком молотый – по вкусу
- Зеленый айоли, красный лук, проростки и икра тобико – для украшения.
Приготовление: Картофель, морковь и яйца отварить и остудить. Нарезать крупными кубиками малосольные огурцы, морковь и картофель. Добавить свежемороженный, предварительно доведенный до комнатной температуры, зеленый горошек. Майонез смешать со сметаной. Заправить получившимся соусом салат, посолить, поперчить, тщательно и аккуратно перемешать. Разложить оливье по порционным тарелкам. Сверху разместить кусочки крабового мяса, четвертинки вареного яйца. Украсить ростками, полукольцами красного лука и икрой тобико.
Фото: архив ресторана