Оливье с крабом

Вам понадобится: (на 5 порций )

Картофель очищенный – 270 гр

Морковь – 125 гр

Мясо краба – 150 гр

Огурцы малосольные – 125 гр

Горошек зеленый – 50 гр

Яйцо – 3 шт

Майонез – 125 гр

Сметана 20% - 125 гр

Соль, перец горошком молотый – по вкусу

Зеленый айоли, красный лук, проростки и икра тобико – для украшения.

Приготовление: Картофель, морковь и яйца отварить и остудить. Нарезать крупными кубиками малосольные огурцы, морковь и картофель. Добавить свежемороженный, предварительно доведенный до комнатной температуры, зеленый горошек. Майонез смешать со сметаной. Заправить получившимся соусом салат, посолить, поперчить, тщательно и аккуратно перемешать. Разложить оливье по порционным тарелкам. Сверху разместить кусочки крабового мяса, четвертинки вареного яйца. Украсить ростками, полукольцами красного лука и икрой тобико.

Фото: архив ресторана