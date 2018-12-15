Оливье и другие новогодние салаты для вегетарианцев и тех, кто держит пост

Наш постоянный автор, эксперт эксперт с 22-летним стажем. Расскажет нам о салатах, которые можно есть и в пост и тем, кто просто придерживается здорового образа жизни, Екатерина, автор книг, в том числе «Книги о вкусной и веганской пище», известный фуд-блогер и автор приложения Diet Program APP.