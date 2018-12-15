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Оливье и другие новогодние салаты для вегетарианцев и тех, кто держит пост

Наш постоянный автор, эксперт эксперт с 22-летним стажем. Расскажет нам о салатах, которые можно есть и в пост и тем, кто просто придерживается здорового образа жизни, Екатерина, автор книг, в том числе «Книги о вкусной и веганской пище», известный фуд-блогер и автор приложения Diet Program APP.
Екатерина Маслова,
известный фуд-блогер

Салат «Оливье»

  • 1-2 порции
  • простая сложность
  • 15 минут

Вам понадобится:

  • Отварной картофель – 100 г
  • Отварная морковь – 100 г
  • Зеленый горошек замороженный или консервированный – 100 г
  • Веганские сосиски из соевого или пшеничного протеина – 100 г
  • Твердый или средней твердости тофу – 100 г
  • Свежие огурцы – 50 г
  • Соленые огурцы – 50 г
  • Веганский майонез – 100-150 г (рецепт на стр. 42)
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварной картофель и морковь, свежие огурцы очистите от шкурки.
  2. Все овощи нарежьте мелким кубиком (у идеальной хозяйки такой кубик размером с горошину).
  3. Заправьте веганским майонезом и посолите по вкусу, перемешайте и переложите салат в салатницу или разложите по тарелкам.

Крабовый салат

Салат "Столичный"

Вам понадобится:

  • 1-2 порции
  • простой
  • 10 минут

Вам понадобится:

  • Отварной белый круглозерный рис – 170 г
  • Красная морковь – 50 г
  • Замороженная или консервированная кукуруза – 100 г
  • Твердый или средней твердости тофу – 100 г
  • Веганский майонез – 100 г (рецепт на стр. 42)
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварную красную морковь нарежьте очень мелким кубиком – чем мельче, тем сложнее будет понять, что это такое.
  2. Тофу нарежьте обычным мелким кубиком.
  3. Замороженную кукурузу откиньте в дуршлаг и полностью разморозьте. Или используйте консервированную.
  4. Смешайте все ингредиенты, заправьте веганским майонезом и посолите по вкусу.

Салат "Столичный"

  • 1-2 порции
  • простой
  • 30 минут

Вам понадобится:

  • Отварной картофель – 100 г
  • Соленый огурец – 80 г
  • Свежий огурец – 80 г
  • Соевое мясо сублимированное – 30 г
  • Твердый тофу – 30 г
  • Веганский майонез – 70 г (рецепт на стр. 42)
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Соевое мясо замочите в большом количестве чистой фильтрованной воды и оставьте на 20 минут.
  2. Картофель очистите от кожицы, нарежьте вместе с огурцами и тофу средним кубиком примерно 1,5 х 1,5 см.
  3. Соевое мясо откиньте в дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости, затем обжарьте на масле до золотистого цвета, остудите и переложите в салат.
  4. Заправьте ингредиенты веганским майонезом, посолите по вкусу, хорошо перемешайте.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock

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