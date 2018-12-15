Оливье и другие новогодние салаты для вегетарианцев и тех, кто держит пост

Салат «Оливье»
- 1-2 порции
- простая сложность
- 15 минут
Вам понадобится:
- Отварной картофель – 100 г
- Отварная морковь – 100 г
- Зеленый горошек замороженный или консервированный – 100 г
- Веганские сосиски из соевого или пшеничного протеина – 100 г
- Твердый или средней твердости тофу – 100 г
- Свежие огурцы – 50 г
- Соленые огурцы – 50 г
- Веганский майонез – 100-150 г (рецепт на стр. 42)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварной картофель и морковь, свежие огурцы очистите от шкурки.
- Все овощи нарежьте мелким кубиком (у идеальной хозяйки такой кубик размером с горошину).
- Заправьте веганским майонезом и посолите по вкусу, перемешайте и переложите салат в салатницу или разложите по тарелкам.
Крабовый салат
Салат "Столичный"
Вам понадобится:
- 1-2 порции
- простой
- 10 минут
Вам понадобится:
- Отварной белый круглозерный рис – 170 г
- Красная морковь – 50 г
- Замороженная или консервированная кукуруза – 100 г
- Твердый или средней твердости тофу – 100 г
- Веганский майонез – 100 г (рецепт на стр. 42)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварную красную морковь нарежьте очень мелким кубиком – чем мельче, тем сложнее будет понять, что это такое.
- Тофу нарежьте обычным мелким кубиком.
- Замороженную кукурузу откиньте в дуршлаг и полностью разморозьте. Или используйте консервированную.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте веганским майонезом и посолите по вкусу.
Салат "Столичный"
- 1-2 порции
- простой
- 30 минут
Вам понадобится:
- Отварной картофель – 100 г
- Соленый огурец – 80 г
- Свежий огурец – 80 г
- Соевое мясо сублимированное – 30 г
- Твердый тофу – 30 г
- Веганский майонез – 70 г (рецепт на стр. 42)
- Растительное масло – для жарки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Соевое мясо замочите в большом количестве чистой фильтрованной воды и оставьте на 20 минут.
- Картофель очистите от кожицы, нарежьте вместе с огурцами и тофу средним кубиком примерно 1,5 х 1,5 см.
- Соевое мясо откиньте в дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости, затем обжарьте на масле до золотистого цвета, остудите и переложите в салат.
- Заправьте ингредиенты веганским майонезом, посолите по вкусу, хорошо перемешайте.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shutterstock