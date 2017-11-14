Рецепт от шеф повара ресторана «Честная кухня».

Вам понадобится:

( на 1 порцию)

Оленина (филе) — 140 г

Мусс из свеклы — 50 г

Соус из черной смородины — 80 г

Масло оливковое — 20 г

Масло сливочное — 10 г

Чеснок — 1 г

Розмарин свежий — 3 г

Кинза — 1 г

Инжир — 20 г

Хамон — 15 г

Мусс из свеклы (250 г):

свекла — 200 г

сметана — 140 г

соль — 2 г

соус:

Лук репчатый — 200 г

Морковь — 200 г

Вино красное — 200 г

Соус демиглас — 200 г

Черная смородина — 100 г

Приготовление:

Филе оленя посолить, поперчить, обжарить на смеси сливочного и оливкового масла до состояния средней прожарки. За 2 минуты до конца жарки добавить свежий розмарин и чеснок для аромата. Отставить с сторону. Свеклу отварить с добавлением соли, сахара и кислоты. Пробить в блендере до состояния пюре, прокипятить, добавить сметану, взбить венчиком до состояния мусса. В сотейнике обжарить лук, морковь, чеснок, добавить тимьян, красное вино, немного бальзамического уксуса, выпарить. Добавить демиглас, уварить до густоты, добавить черную смородину, проварить, процедить. Инжир разделить на 4 части и слегка обжарить в карамели. Подсушить тонко нарезанный хамон (сделать чипс).

Подача: на тарелку выложить мусс, прожаренную до состояния медиум оленину, полить соусом, рядом положить инжир, рядом кусочек хамона и посыпать хрустящей гречкой.