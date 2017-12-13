Необычный рецепт от шеф-повара фермерского ресторана LavkaLavka на Петровке Елены Савчук.

Вам понадобится:

Олений окорок — 200 г

Грибы шимеджи (или опята) — 50 г

Масло сливочное — 30 г

Масло растительное — 10 г

Темный шоколад (70 % какао) — 100 г

Мангольд — 1 г

Ингредиенты для соуса из черноплодной рябины:

Ежевика — 100 г

Ягоды можжевельника — 3 г

Рябина черноплодная — 80 г

Сахар коричневый — 20 г

Самогон — 5 мл

Приготовление:

Олений окорок обжариваем со всех сторон на сливочном масле на протяжении восьми минут, по две минуты с каждой стороны. Солим и посыпаем измельченной ягодой можжевельника. Все ягоды засыпаем сахаром, добавляем самогон и варим на медленном огне в течение часа (если вы используете свежие ягоды, то добавьте немного воды, около 100-150 г). Пробиваем соус в блендере и процеживаем через марлю. Затем прогреваем на медленном огне. Темный шоколад растопим на водяной бане. Когда шоколад полностью растопится, добавляем ягодный соус. Грибы обжариваем на растительном масле в течение двух минут. Солим по вкусу. Подаем олений окорок с теплым шоколадно-ягодным соусом, обжаренными грибами и листьями мангольда.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана