Олений окорок с шоколадом и черной рябиной
Вам понадобится:
- Олений окорок — 200 г
- Грибы шимеджи (или опята) — 50 г
- Масло сливочное — 30 г
- Масло растительное — 10 г
- Темный шоколад (70 % какао) — 100 г
- Мангольд — 1 г
Ингредиенты для соуса из черноплодной рябины:
- Ежевика — 100 г
- Ягоды можжевельника — 3 г
- Рябина черноплодная — 80 г
- Сахар коричневый — 20 г
- Самогон — 5 мл
Приготовление:
Олений окорок обжариваем со всех сторон на сливочном масле на протяжении восьми минут, по две минуты с каждой стороны. Солим и посыпаем измельченной ягодой можжевельника. Все ягоды засыпаем сахаром, добавляем самогон и варим на медленном огне в течение часа (если вы используете свежие ягоды, то добавьте немного воды, около 100-150 г). Пробиваем соус в блендере и процеживаем через марлю. Затем прогреваем на медленном огне. Темный шоколад растопим на водяной бане. Когда шоколад полностью растопится, добавляем ягодный соус. Грибы обжариваем на растительном масле в течение двух минут. Солим по вкусу. Подаем олений окорок с теплым шоколадно-ягодным соусом, обжаренными грибами и листьями мангольда.
Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана