Необычный рецепт от шеф-повара фермерского ресторана LavkaLavka на Петровке Елены Савчук.

Вам понадобится:

  • Олений окорок — 200 г
  • Грибы шимеджи (или опята) — 50 г
  • Масло сливочное — 30 г
  • Масло растительное — 10 г
  • Темный шоколад (70 % какао) — 100 г
  • Мангольд — 1 г

Ингредиенты для соуса из черноплодной рябины:

  • Ежевика — 100 г
  • Ягоды можжевельника — 3 г
  • Рябина черноплодная — 80 г
  • Сахар коричневый — 20 г
  • Самогон — 5 мл

Приготовление:

Олений окорок обжариваем со всех сторон на сливочном масле на протяжении восьми минут, по две минуты с каждой стороны. Солим и посыпаем измельченной ягодой можжевельника. Все ягоды засыпаем сахаром, добавляем самогон и варим на медленном огне в течение часа (если вы используете свежие ягоды, то добавьте немного воды, около 100-150 г). Пробиваем соус в блендере и процеживаем через марлю. Затем прогреваем на медленном огне. Темный шоколад растопим на водяной бане. Когда шоколад полностью растопится, добавляем ягодный соус. Грибы обжариваем на растительном масле в течение двух минут. Солим по вкусу. Подаем олений окорок с теплым шоколадно-ягодным соусом, обжаренными грибами и листьями мангольда.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана