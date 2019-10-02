Оладьи, теплый салат и еще 4 вкусных рецепта из кабачков для холодной погоды

Кабачок – продукт без ярко выраженного вкуса, но блюда с ним на удивление разнообразны и очень популярны. Их можно запекать, жарить в чистом виде или с начинками – как приготовить кабачки, решать только вам, а редакция Passion.ru предлагает вам 6 интересных рецептов с этим овощем в главной роли.