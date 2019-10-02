Оладьи, теплый салат и еще 4 вкусных рецепта из кабачков для холодной погоды
Теплый салат с овощами и вешенками
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 70 г вешенок
- 40 г перца болгарского
- 30 г репчатого лука
- 20 г растительного масла
- 20 г чесночного масла
- 70 г белой консервированной фасоли
- 6 г крема-бальзамик
- 2 г розмарина
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Лук и грибы нарежьте соломкой, обжарьте на растительном масле до полуготовности.
Шаг 2. Перец и кабачки нарежьте брусочками и обжарьте на чесночном масле, добавьте фасоль.
Шаг 3. Соедините все компоненты, перемешайте и доведите до вкуса (добавьте соль, перец по вкусу). При подаче украсьте рубленым розмарином и крем-бальзамиком.
Суп из кабачков и авокадо
рецепт от шеф-повара Виталия Истомина, автора книги «Нескучная еда», рестораны «Техникум» и «Сахалин»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2-3 зубчика чеснока
- 1,2 кг кабачков
- 0,7 л куриного бульона
- 1 ч. л. соли
- щепотка черного молотого перца
- 2-3 головки репчатого лука
- 150 г замороженного шпината
- 1,5 ст. л. сахара
- 2-3 веточки тимьяна
- 40 г гуакамоле
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 авокадо
Как приготовить:
Шаг 1. Лук и кабачки нарежьте полукольцами, дольки очищенного чеснока раздавите ножом, не режьте.
Шаг 2. Лук, чеснок, тимьян обжарьте на оливковом масле без колера, добавьте кабачки, обжарьте все вместе.
Шаг 3. Залейте горячим бульоном, доведите до кипения, добавьте шпинат, прокипятите 1-2 минуты.
Шаг 4. Достаньте веточки тимьяна. суп взбейте блендером до однородной массы, доведите до желаемого вкуса, добавив соль, перец, сахар по вкусу.
Шаг 5. В тарелку налейте 2-3 половника супа, сверху выложите ложку гуакамоле, разрезанное на кубики авокадо и оливковое масло.
Паппарделле из кабачков с креветками и песто
рецепт от шеф-повара Николая Черунова, ресторан Burger&Pizzetta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг цукини
- 4 г морской соли
- 20 мл оливкового масла
- 120 г соуса песто
- 240 г креветок
- 100 г сыра фета
Как приготовить:
Шаг 1. Цукини нарежьте тонкими слайсами. Затем выложите на бумажное полотенце и просушите.
Шаг 2. Нагрейте сковороду, добавьте оливковое масло и морскую соль.
Шаг 3. Выложите цукини на раскаленную сковороду, обжарьте до состояния альденте и добавьте соус песто.
Шаг 4. Очищенные креветки разрежьте пополам до хвостика. Обжарьте на сковороде с добавлением оливкового масла.
Шаг 5. В тарелку выложите цукини, вокруг обжаренные креветки и сыр фета.
Оладьи из молодого кабачка
рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabbrica
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 400 г кабачков
- 20 г фреша из шпината
- 40 г муки
- 1 яйцо
- соль, перец – по вкусу
- 60 г мусса из пармезана
- 2 г зелени
Как приготовить:
Шаг 1. Кабачки натрите на терке, посолите и отожмите влагу.
Шаг 2. Добавьте яйцо, муку, фреш.
Шаг 3. Сформируйте оладьи. Обжарьте на оливковом масле до готовности.
Шаг 4. Выложите оладья на порционно, рядом добавьте мусс из пармезанам, украсьте зеленью.
Салат чука с яблоком и соусом Гамадари
рецепт от шеф-повара Антона Патанькина, ресторан «Макао»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г соуса Гамадари
- 20 г соуса Понзу
- 80 г водорослей чука
- 30 г яблок
- 110 г орехового соуса
- 15 г кабачков
- 20 г сока лимона
- 10 г кедровых орехов
- 2 г кунжута
- 10 г картофеля пай
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте 50 г орехового соуса с соусом Гамадари и Понзу до однородной массы. Отложите в сторону.
Шаг 2. Чуку смешайте с нарезанным соломкой яблоком и ореховым соусом.
Шаг 3. Кабачок нарежьте слайсами и замаринуйте в соке лимона.
Шаг 4. В тарелку выложите салат чука с яблоками, сверху – слайсы кабачка. Украсьте кунжутом, кедровыми орехами и картофелем пай.
Салат из хрустящих кабачков с сырным соусом и пюре из баклажана
рецепт от шеф-повара гастробара Four Hands Сергея Фокина для программы «Шефы и их тайны» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кабачок
- 1 баклажан
- 1 л сливок 33%
- 100 г сыра «Чечил»
- 500 мл растительного масла
- 5 зубчиков чеснок
- 200 г брынзы в рассоле
- 20 г петрушки
- 7 г кешью
- 5 г кинзы
- 5 г мяты
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Разрежьте баклажан пополам. Надрежьте мякоть мелкой сеточкой. Крупно нарежьте зубчики чеснока, выложите их на баклажан. Посолите, поперчите, полейте растительным маслом. Заверните в двойной слой фольги. Выложите сверток на гриль на 15 минут при любимой всеми шеф-поварами температуре 180 градусов.
Шаг 2. Нарежьте кабачок толстыми слайсами. Надрежьте мякоть мелкой сеточкой. Выложите слайсы на гриль. Запекайте в течение пяти минут.
Совет от шефа: слайсы кабачка должны остаться практически сырыми, чтобы сохранился замечательный хруст.
Шаг 3. Приготовьте соус: вылейте сливки в сотейник, доведите до кипения, добавьте сыр «Чечил». Взбивайте, пока консистенция соуса не станет похожа на густую сметану. Сыр сам по себе солёный, поэтому не добавляйте ни соль, ни перец.
Совет от шефа: в домашних условиях можно добавить в кипящие сливки любой копчёный сыр. Например, всеми любимый колбасный, который редко используют в ресторанах.
Шаг 4. Нарежьте кабачки мелкими кубиками. Замаринуйте их с мелко нарезанным чесноком, солью, перцем и мятой. Покрошите брынзу и добавьте измельченный кешью.
Шаг 5. Достаньте кабачки из гриля. Снимите фольгу. Отделите столовой ложкой мякоть и добавьте её к кабачкам. Сверху добавьте две столовые ложки сырного соуса. Украсьте блюдо петрушкой и кинзой.
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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