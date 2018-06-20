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Окрошка сборная мясная на квасе

И еще один классическийистинно руский холодный суп - окрошка от Кафе «Вареничная №1», бренд-шефа Алёны Солодовиченко.

Вам понадобится:

  • Говядина отварная – 154 г
  • Картофель отварной – 20г
  • Куриное филе отварное - 10 г
  • Лук зеленый – 2 г
  • Огурец свежий – 15 г
  • Редис – 15 г
  • Соль – 1 г
  • Перец черный – 0,5 г
  • Укроп – 1 г
  • Язык говяжий – 10 г
  • Яйцо куриное – 1 шт
  • Петрушки листовая – 1 г
  • Квас – 25 мл

Приготовление:

Огурец и редис, филе куриное отварное, язык говяжий отварной и говядину отварную нарезать соломкой. Картофель и белок отварного куриного яйца натереть на крупной терке. На тарелку по кругу выложить все основные ингредиенты отдельными горочками. Украсить тонкими слайсами редиса, сверху украсить мелконарезанным луком зеленым, веточками укропа и петрушки. Отдельно подавать квас (или кефир).

Фото: архив ресторана

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