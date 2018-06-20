Окрошка сборная мясная на квасе

Вам понадобится:

Говядина отварная – 154 г

Картофель отварной – 20г

Куриное филе отварное - 10 г

Лук зеленый – 2 г

Огурец свежий – 15 г

Редис – 15 г

Соль – 1 г

Перец черный – 0,5 г

Укроп – 1 г

Язык говяжий – 10 г

Яйцо куриное – 1 шт

Петрушки листовая – 1 г

Квас – 25 мл

Приготовление:

Огурец и редис, филе куриное отварное, язык говяжий отварной и говядину отварную нарезать соломкой. Картофель и белок отварного куриного яйца натереть на крупной терке. На тарелку по кругу выложить все основные ингредиенты отдельными горочками. Украсить тонкими слайсами редиса, сверху украсить мелконарезанным луком зеленым, веточками укропа и петрушки. Отдельно подавать квас (или кефир).

Фото: архив ресторана