Окрошка сборная мясная на квасе

Вам понадобится:
- Говядина отварная – 154 г
- Картофель отварной – 20г
- Куриное филе отварное - 10 г
- Лук зеленый – 2 г
- Огурец свежий – 15 г
- Редис – 15 г
- Соль – 1 г
- Перец черный – 0,5 г
- Укроп – 1 г
- Язык говяжий – 10 г
- Яйцо куриное – 1 шт
- Петрушки листовая – 1 г
- Квас – 25 мл
Приготовление:
Огурец и редис, филе куриное отварное, язык говяжий отварной и говядину отварную нарезать соломкой. Картофель и белок отварного куриного яйца натереть на крупной терке. На тарелку по кругу выложить все основные ингредиенты отдельными горочками. Украсить тонкими слайсами редиса, сверху украсить мелконарезанным луком зеленым, веточками укропа и петрушки. Отдельно подавать квас (или кефир).
Фото: архив ресторана