Огурцы малосольные

Вам понадобится:
- огурцы — 500-600 г
- вода — 1 л
- сахар — 200 г
- соль крупная — 35 г
- уксус — 200 г
- листья смородины
- листья хрена
- зонтики укропа
- очищенные зубчики чеснока — 6 г
- черный перец горошком
- душистый перец горошком
Приготовление:
Огурцы промыть под проточной водой и замочить на два часа в холодной. Банки простерилизовать на пару. Сварить маринад: в воде растворить сахар, соль и довести до кипения. Залить уксус. В стерилизованные банки уложить листья смородины, хрена, зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока, черный и душистый перец горошком. Подготовленные огурцы нарезать на три-четыре кусочка и уложить в банки с зеленью, залить кипящим рассолом, стерилизовать 20 минут. Готовые банки остудить в перевернутом виде.
Фото: архив ресторана