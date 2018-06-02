Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Огурцы малосольные

Предлагаем вам простой, но очень вкусный рецепт малосольных огурцов от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой.

Вам понадобится:

  • огурцы — 500-600 г
  • вода — 1 л
  • сахар — 200 г
  • соль крупная — 35 г
  • уксус — 200 г
  • листья смородины
  • листья хрена
  • зонтики укропа
  • очищенные зубчики чеснока — 6 г
  • черный перец горошком
  • душистый перец горошком

Приготовление:

Огурцы промыть под проточной водой и замочить на два часа в холодной. Банки простерилизовать на пару. Сварить маринад: в воде растворить сахар, соль и довести до кипения. Залить уксус. В стерилизованные банки уложить листья смородины, хрена, зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока, черный и душистый перец горошком. Подготовленные огурцы нарезать на три-четыре кусочка и уложить в банки с зеленью, залить кипящим рассолом, стерилизовать 20 минут. Готовые банки остудить в перевернутом виде.

Фото: архив ресторана

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики