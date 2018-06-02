Огурцы малосольные

Вам понадобится:

огурцы — 500-600 г

вода — 1 л

сахар — 200 г

соль крупная — 35 г

уксус — 200 г

листья смородины

листья хрена

зонтики укропа

очищенные зубчики чеснока — 6 г

черный перец горошком

душистый перец горошком

Приготовление:

Огурцы промыть под проточной водой и замочить на два часа в холодной. Банки простерилизовать на пару. Сварить маринад: в воде растворить сахар, соль и довести до кипения. Залить уксус. В стерилизованные банки уложить листья смородины, хрена, зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока, черный и душистый перец горошком. Подготовленные огурцы нарезать на три-четыре кусочка и уложить в банки с зеленью, залить кипящим рассолом, стерилизовать 20 минут. Готовые банки остудить в перевернутом виде.

Фото: архив ресторана