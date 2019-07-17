«Крымский мускат» и еще 10 оригинальных рецептов лимонадов от шефов

Что нужно на 4 порции:

200 мл сиропа из вина «Мускат»

80 мл сока лимона

800 мл содовой

120 г ежевики

20 г базилика

Для сиропа из вина:

1000 мл кубанского вина «Мускат» (или любого другого)

500 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте сироп из вина: Поставьте на медленный огонь вино, выпарите его до половины объема. После добавьте сахар и доведите до кипения. Охладите.

Шаг 2. Все ингредиенты – сок лимона, сироп и содовую – смешайте. Добавьте лед, свежую ежевику и базилик. Размешайте.

Лимонад «Малиновый»

рецепт от шеф-бармена Сергея Мальченко, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»