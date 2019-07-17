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«Крымский мускат» и еще 10 оригинальных рецептов лимонадов от шефов

Лимонад, пожалуй, один из самых популярных летних напитков, который пользуется спросом не только в жару, но и в прохладную погоду. Самый простой рецепт может выглядеть так: сок двух лимонов смешайте с сахаром и разведите в кувшине с холодной водой. Воду можно заменить на содовую или газировку. Впрочем, зачем идти по столь легкому пути? Немного фантазии – и в вашем графине будет лимонад, достойный кубков богов Олимпа.

Чтобы облегчить вам задачу, редакция Passion.ru решила собрать варианты рецептов лимонада с действительно ярким вкусом, для чего обратилась к шефам известных московских ресторанов. В нашем обзоре – 11 лучших из них (осторожно! Среди них есть парочка с легким алкоголем).

Лимонад «Манго-маракуйя»

рецепт от бармена Артема Гучкова, ресторан «Турандот»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г пюре манго
  • 40 г пюре маракуйи
  • 20 мл сахарного сиропа
  • 150 мл содовой
  • лед

Как приготовить:

Шаг 1. В бокал со льдом налейте все ингредиенты, перемешайте барной ложкой. Украсьте дольками манго и половиной маракуйи.

Лимонад «Крымский мускат»

рецепт от шеф-бармена Руслана Булатова, ресторан Magellan (Сочи)

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 200 мл сиропа из вина «Мускат»
  • 80 мл сока лимона
  • 800 мл содовой
  • 120 г ежевики
  • 20 г базилика

Для сиропа из вина:

  • 1000 мл кубанского вина «Мускат» (или любого другого)
  • 500 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте сироп из вина: Поставьте на медленный огонь вино, выпарите его до половины объема. После добавьте сахар и доведите до кипения. Охладите.

Шаг 2. Все ингредиенты – сок лимона, сироп и содовую – смешайте. Добавьте лед, свежую ежевику и базилик. Размешайте.

Лимонад «Малиновый»

рецепт от шеф-бармена Сергея Мальченко, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 30 г малинового пюре
  • 20 мл сахарного сиропа
  • 15 мл лимонного фреша
  • 150 мл содовой
  • 5 г свежей малины
  • лед

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте малиновое пюре. Свежую малину и сахарный песок (по вашему вкусу) и разотрите в пюре.

Шаг 2. В бокал под лимонад выложите полученное малиновое пюре, добавьте сахарный сироп, лимонный фреш и лед в кубиках, размешайте и долейте содовой. Сверху добавьте льда. Украсьте свежей малиной.

Лимонад «Базилик-ягоды»

рецепт от бармена Евгения Гизатулина, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 300 мл:

  • 15 г клубники
  • 10 г ежевики
  • 20 г сиропа «Базилик»
  • 20 г сиропа «Клубника»
  • 20 г сахарного сиропа
  • 20 г лимонного фреша
  • 12 г базилика
  • 180 мл газированной воды
  • 100 г льда фраппе

Как приготовить:

Шаг 1. Выдавите сок из лимона.

Шаг 2. Лимонный фреш, ягоды и сиропы смешайте и помните толкушкой.

Шаг 3. Добавьте лед и газированную воду и перемешайте. При подаче украсьте базиликом.

Лимонад Virgin Spritz

рецепт от шеф-бармена Виталия Глотова, ресторан La Fabbrica

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 50 мл фреша грейпфрута
  • 30 г воды алоэ
  • 10 мл сока лимона
  • 10 г сиропа Monin Orange Spritz
  • 100 мл содовой
  • 10 г мармелада

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте все ингредиенты в бокале, добавьте лед и перемешайте.

Шаг 2. Украсьте дольками мармелада.

Лимонад «Черная смородина и мята»

рецепт от бармена Евгения Гизатулина, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 л:

  • 75 г черной смородины
  • 110 г сиропа «Черная смородина»
  • 35 г свежей мяты
  • 1 лимон
  • 20 г мятного сиропа
  • 60 г сахарного сиропа
  • 600 г минеральной воды
  • 250 г кускового льда

Как приготовить:

Шаг 1. Выдавите сок из лимона.

Шаг 2. Смешайте сок, ягоды, сиропы и мяту и помните толкушкой.

Шаг 3. Добавьте лед и газированную воду и перемешайте.

Сангрия Dolce

рецепт от шеф-бармена Евгения Ясинского, ресторан Barceloneta

Фото: архив ресторана

Что нужно на 2 порции:

  • 200 мл белого вина, настоянного на малине
  • 30 мл медового сиропа
  • 60 мл содовой
  • 6-8 ягод ежевики
  • лед

для вина, настоянного на малине:

  • 1 л белого вина
  • 250 г малины

Как приготовить:

Шаг 1. Залейте малину вином, слегка разомните и оставьте настаиваться минимум сутки.

Шаг 2. Для получения медового сиропа разведите мед с водой в пропорции 1:1.

Шаг 3. В бокал высыпьте кубики льда, налейте вина, затем сироп и содовую и размешайте. Добавьте 6-8 ягод свежей ежевики.

Облепиховый Ice Tea

рецепты от бармена ресторана Fresh

Фото: архив ресторана

Что нужно на 300 мл:

  • 100 мл ананасового фреша
  • 50 г облепихи
  • 15 г нектара агавы
  • веточка мяты
  • содовая

Как приготовить:

Шаг 1. Очистите ананас от кожуры и нарежьте на дольки. При помощи соковыжималки выжмите сок.

Шаг 2. Разомните облепиху мадлером вместе с мятой, добавьте нектар агавы, выложите все ингредиенты в хайбол со льдом и доверху налейте содовой.

Лимонад «Транссибирский экспресс»

рецепт от бар-менеджера Екатерины Балякиной, ресторан Kuznya House

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 100 мл домашнего облепихового пюре
  • 60 мл имбирного сока с сахаром
  • 80 мл меда
  • 200 мл апельсинового фреша
  • 400 мл соловой
  • колотый лед

Как приготовить:

Шаг 1. Домашнее облепиховое пюре соедините с имбирным соком и медом, размешайте.

Шаг 2. Добавьте лед и апельсиновый фреш, размешайте. Разбавьте содовой и украсьте льдом.

Лимонад «Огуречный с апельсином»

рецепт от бармена ресторана «Честная Кухня»

Фото: архив ресторана

Что нужно на графин:

  • 100 мл апельсинового фреша
  • 50 мл лимонного фреша
  • 50 мл сахарного сиропа
  • 500 мл содовой
  • 50 мл огуречного фреша
  • 3 апельсинового слайса
  • 3 кругляшка огурца

Как приготовить:

Шаг 1. Апельсиновый фреш смешайте с лимонным фрешем, добавьте сахарный сироп и размешате.

Шаг 2. Добавьте огуречный фреш и долейте содовой. Размешайте. Украсьте апельсиновыми и огуречными слайсами.

Лимонад «Жоло»

рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 80 мл малинового пюре
  • 80 мл лимонного сока
  • 40 мл сахарного сиропа
  • 40 мл гранатового сока
  • 200 мл содовой
  • 200 мл содовой натахтари

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте все ингредиенты в шейкере и разлейте по бокалам.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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