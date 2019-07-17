«Крымский мускат» и еще 10 оригинальных рецептов лимонадов от шефов

Чтобы облегчить вам задачу, редакция Passion.ru решила собрать варианты рецептов лимонада с действительно ярким вкусом, для чего обратилась к шефам известных московских ресторанов. В нашем обзоре – 11 лучших из них (осторожно! Среди них есть парочка с легким алкоголем).
Лимонад «Манго-маракуйя»
рецепт от бармена Артема Гучкова, ресторан «Турандот»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г пюре манго
- 40 г пюре маракуйи
- 20 мл сахарного сиропа
- 150 мл содовой
- лед
Как приготовить:
Шаг 1. В бокал со льдом налейте все ингредиенты, перемешайте барной ложкой. Украсьте дольками манго и половиной маракуйи.
Лимонад «Крымский мускат»
рецепт от шеф-бармена Руслана Булатова, ресторан Magellan (Сочи)
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 200 мл сиропа из вина «Мускат»
- 80 мл сока лимона
- 800 мл содовой
- 120 г ежевики
- 20 г базилика
Для сиропа из вина:
- 1000 мл кубанского вина «Мускат» (или любого другого)
- 500 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте сироп из вина: Поставьте на медленный огонь вино, выпарите его до половины объема. После добавьте сахар и доведите до кипения. Охладите.
Шаг 2. Все ингредиенты – сок лимона, сироп и содовую – смешайте. Добавьте лед, свежую ежевику и базилик. Размешайте.
Лимонад «Малиновый»
рецепт от шеф-бармена Сергея Мальченко, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 30 г малинового пюре
- 20 мл сахарного сиропа
- 15 мл лимонного фреша
- 150 мл содовой
- 5 г свежей малины
- лед
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте малиновое пюре. Свежую малину и сахарный песок (по вашему вкусу) и разотрите в пюре.
Шаг 2. В бокал под лимонад выложите полученное малиновое пюре, добавьте сахарный сироп, лимонный фреш и лед в кубиках, размешайте и долейте содовой. Сверху добавьте льда. Украсьте свежей малиной.
Лимонад «Базилик-ягоды»
рецепт от бармена Евгения Гизатулина, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 300 мл:
- 15 г клубники
- 10 г ежевики
- 20 г сиропа «Базилик»
- 20 г сиропа «Клубника»
- 20 г сахарного сиропа
- 20 г лимонного фреша
- 12 г базилика
- 180 мл газированной воды
- 100 г льда фраппе
Как приготовить:
Шаг 1. Выдавите сок из лимона.
Шаг 2. Лимонный фреш, ягоды и сиропы смешайте и помните толкушкой.
Шаг 3. Добавьте лед и газированную воду и перемешайте. При подаче украсьте базиликом.
Лимонад Virgin Spritz
рецепт от шеф-бармена Виталия Глотова, ресторан La Fabbrica
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 50 мл фреша грейпфрута
- 30 г воды алоэ
- 10 мл сока лимона
- 10 г сиропа Monin Orange Spritz
- 100 мл содовой
- 10 г мармелада
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте все ингредиенты в бокале, добавьте лед и перемешайте.
Шаг 2. Украсьте дольками мармелада.
Лимонад «Черная смородина и мята»
рецепт от бармена Евгения Гизатулина, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 л:
- 75 г черной смородины
- 110 г сиропа «Черная смородина»
- 35 г свежей мяты
- 1 лимон
- 20 г мятного сиропа
- 60 г сахарного сиропа
- 600 г минеральной воды
- 250 г кускового льда
Как приготовить:
Шаг 1. Выдавите сок из лимона.
Шаг 2. Смешайте сок, ягоды, сиропы и мяту и помните толкушкой.
Шаг 3. Добавьте лед и газированную воду и перемешайте.
Сангрия Dolce
рецепт от шеф-бармена Евгения Ясинского, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно на 2 порции:
- 200 мл белого вина, настоянного на малине
- 30 мл медового сиропа
- 60 мл содовой
- 6-8 ягод ежевики
- лед
для вина, настоянного на малине:
- 1 л белого вина
- 250 г малины
Как приготовить:
Шаг 1. Залейте малину вином, слегка разомните и оставьте настаиваться минимум сутки.
Шаг 2. Для получения медового сиропа разведите мед с водой в пропорции 1:1.
Шаг 3. В бокал высыпьте кубики льда, налейте вина, затем сироп и содовую и размешайте. Добавьте 6-8 ягод свежей ежевики.
Облепиховый Ice Tea
рецепты от бармена ресторана Fresh
Фото: архив ресторана
Что нужно на 300 мл:
- 100 мл ананасового фреша
- 50 г облепихи
- 15 г нектара агавы
- веточка мяты
- содовая
Как приготовить:
Шаг 1. Очистите ананас от кожуры и нарежьте на дольки. При помощи соковыжималки выжмите сок.
Шаг 2. Разомните облепиху мадлером вместе с мятой, добавьте нектар агавы, выложите все ингредиенты в хайбол со льдом и доверху налейте содовой.
Лимонад «Транссибирский экспресс»
рецепт от бар-менеджера Екатерины Балякиной, ресторан Kuznya House
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 100 мл домашнего облепихового пюре
- 60 мл имбирного сока с сахаром
- 80 мл меда
- 200 мл апельсинового фреша
- 400 мл соловой
- колотый лед
Как приготовить:
Шаг 1. Домашнее облепиховое пюре соедините с имбирным соком и медом, размешайте.
Шаг 2. Добавьте лед и апельсиновый фреш, размешайте. Разбавьте содовой и украсьте льдом.
Лимонад «Огуречный с апельсином»
рецепт от бармена ресторана «Честная Кухня»
Фото: архив ресторана
Что нужно на графин:
- 100 мл апельсинового фреша
- 50 мл лимонного фреша
- 50 мл сахарного сиропа
- 500 мл содовой
- 50 мл огуречного фреша
- 3 апельсинового слайса
- 3 кругляшка огурца
Как приготовить:
Шаг 1. Апельсиновый фреш смешайте с лимонным фрешем, добавьте сахарный сироп и размешате.
Шаг 2. Добавьте огуречный фреш и долейте содовой. Размешайте. Украсьте апельсиновыми и огуречными слайсами.
Лимонад «Жоло»
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 80 мл малинового пюре
- 80 мл лимонного сока
- 40 мл сахарного сиропа
- 40 мл гранатового сока
- 200 мл содовой
- 200 мл содовой натахтари
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте все ингредиенты в шейкере и разлейте по бокалам.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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