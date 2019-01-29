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5 ароматных и сытных супов для тех, кто любит погорячее

Именно зимой, а ни в какое другое время хочется супа! Наваристого, горячего, вкусного! Мы предлагаем вам рецепты классных супов от шеф- поваров, которые вы точно не пробовали.

Харчо

Ресторан "Казбек"

Вам потребуется:

  • 500 г мякоти говядины (предпочтительна грудинка ),
  • 2,5 л воды,
  • 3-4 луковицы,
  • 120 г круглозерного риса,
  • 2 ст. л. соуса ткемали или 100 г свежего гранатового сока,
  • 100 г очищенных грецких орехов,
  • 2 ч. л. приправы хмели-сунели,
  • 0,5 ч. л. семян кориандра ,
  • 4-5 зубчиков чеснока,
  • 1 корень петрушки,
  • 2 ст. л. зелени петрушки ,
  • 0,5 ст. л. зелени базилика,
  • 10 горошин черного перца,
  • 0,5 ч. л. красного острого перца,
  • 1 ст. л. муки,
  • 3 лавровых листа,
  • 1 ст. л. зелени кинзы,
  • 1 щепотка имеретинского шафрана.

Приготовление;

Мясо отделить от кости и нарезать кубиками со стороной 3 см. Залить водой и варить на умеренном огне в течение 1,5-2 часов. Пока варится мясо, мелко нарезать лук и обжариваем его на растительном масле вместе с мукой до золотистой корочки. Через 1,5-2 часа достать мясо, процедить бульон, вернуть в кастрюлю, поставить на огонь и немного посолить. После закипания добавить промытый рис и мясо. Спустя 5 минут положить обжаренный лук, измельченный корень петрушки, семена кинзы, лавровый лист. Варить 15 минут и наконец всыпать измельченные грецкие орехи. Поварить еще 5 минут и добавить ткемали или гранатовый сок, мелко нарезанную петрушку, хмели-сунели, красный молотый перец и шафран. Через пару минут снять с огня, всыпать зелень сельдерея или базилика, кинзу и толченый чеснок, накрыть кастрюлю крышкой и настаивать 3-5 минут. Подавать с грузинским лавашом.

Крем-суп из топинамбура бычьими хвостами

Ресторан Molto Buono, шеф-повар Павел Казьмин

Вам понадобится:

  • Для бульона из говяжьих хвостов:
  • Говяжьи хвосты - 1 кг
  • Вода - 2 л
  • Лук - 100 гр
  • Морковь - 100 гр
  • Чеснок - 20 гр
  • Тимьян - 5 гр
  • Растительное масло

Для супа (на 1 порцию):

  • Пюре из топинамбура - 100 гр
  • Бульон из говяжьих хвостов - 100 гр
  • Сливки 33% - 50 гр
  • Мясо с хвостов - 40 гр
  • Зеленое масло петрушки
  • Микрозелень

Приготовление:

Говяжьи хвосты запекать при температуре 200 С в течение часа. Овощи мелко нарезать и обжарить на растительном масле до сильного коллера. Готовые хвосты погрузить в воду и довести до кипения . Добавить овощи и варить бульон на маленьком огне в течение 3 часов. Процедить бульон, снять мясо с хвостов. Топинамбур очистить и варить до готовности. Пюрировать в блендере. Смешать все жидкие ингредиенты для супа и довести до кипения. Перелить в тарелку, добавить мясо, сбрызнуть зеленым маслом и украсить микрозеленью.

Борщ со спелой вишней и круассанами с фуа-гра

Вам понадобится:

  • Бульон говяжий 185 мл
  • Капуста белокочанная 8 г
  • Зажарка 30 г
  • Морковь пассированная 5 г
  • Лук пассированный 5 г
  • Перец черный горошек 1 г
  • Вишня 20 г
  • Лавровый лист 1 шт
  • Колбаска 25 г
  • Вишня 10 г
  • Петрушка свежая 5 г
  • Рогалики из утки и фуа-гра 2 шт
  • Сметана 40 г

Говяжий бульон:

Говяжьи кости 60 г

  • Лук репчатый 15 г
  • Морковь 20 г
  • Вода 330 г
  • Говяжья грудинка на кости 110 г

Зажарка:

  • Сахарный песок 20 г
  • Растительное масло 5 мл
  • Уксус 1 мл
  • Томатная паста 40 г
  • Свекла 350 г
  • Перец красный болгарский 70 г

Рогалики из утки и фуа-гра:

  • Лук 20 г
  • Вода 20 мл
  • Соль 1 г
  • Утиные окорочка 30 г
  • Фуа-гра 10 г
  • Тесто слоеное 30 г
  • Желток 1 шт
  • Сливки 35% 10 мл

Приготовление:

Сварить говяжий бульон: говяжьи кости (предварительно ошпарить в духовке), грудинку (ошпарить кипятком), лук и морковь для бульона положить в кастрюлю, залить холодной водой, поставить на сильный огонь, довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить 2-3 часа на медленном огне. Как только бульон будет готов, вынуть лук и морковь, мясо отделить от кости, разрезать на порционные куски и закинуть обратно.

Сделать рогалики из утки и фуа-гра: очистить лук, мелко нарезать и пассеровать. Пропустить через мясорубку утиные окорочка и фуа-гра, добавить соль, воду и пассерованный лук – тщательно перемешать. Завернуть фарш в слоеное тесто, намазав предварительно смесью из желтка и сливок, отпечь в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут.

Сделать зажарку: очистить свеклу, натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить и мелко нарезать. В сковородку налить растительное масло и обжарить болгарский перец. Добавить натертую свеклу, все перемешать. Затем доложить томатную пасту, столовый уксус (помогает сохранить цвет свеклы) и сахар. Убавить огонь и оставить зажарку тушиться до готовности (20-25 мин).

Отдельно пассеровать лук и морковь. К бульону добавить нашинкованную капусту, лавровый лист, через 10-15 минут добавить зажарку, довести до кипения, добавить пассерованные лук и морковь, свежую вишню и дать прокипеть борщу еще 5 минут.

Готовый борщ перелить в тарелку для подачи, положить ломтики колбасы и украсить петрушкой. Подавать с приготовленными круассанами и сметаной.

Том ям с морепродуктами

Ресторан Moredrill

Вам понадобится:

  • Бульон том ям – 250 г
  • Мидии – 30 г
  • Кальмары – 40 г
  • Кинза – 2 г
  • Осьминог – 20 г
  • Креветка – 16 г
  • Масло чили – 1 г
  • Вешенки – 10 г
  • Лимонник – 10 г
  • Лист лайма – 3 г

Для бульона:

  • Молоко кокосовое – 450 г
  • Бульон куриный – 200 г
  • Лимонник – 40 г
  • Перец чили – 3 г
  • Корень имбиря – 10 г
  • Лук шалот – 30 г
  • Соус рыбный – 17 г
  • Кинза – 3 г
  • Лист лайма – 2 г
  • Саханый песок – 9 г
  • Паста том ям – 12 г

Приготовление:

Основа том ям - куриный бульон, который варится 8 часов, после чего туда добавляются свежий стебель лимонника, лист каффирского лайма, стебли свежей кинзы, чили, корень имбиря, лук шалот, рыбный соус, сахар, паста том ям, и все это варится еще около 2ух часов. Затем добавляется натуральное кокосовое молоко, вешенки, и морепродукты: дикая креветка, мини осьминог, мидии и кальмар. Готовый суп украшается листьями кинзы и сбрызгивается маслом чили.

Борщ с грушей

Ресторан Наволне, шеф-повар Евгений Чередниченко

Вам понадобится:

  • Голяшка говяжья - 8 кг
  • Свекла - 3 кг
  • Уксус столовый – 250 г
  • Масло сливочное – 200 г
  • Сахар песок – 200 г
  • Томатная паста – 300 г
  • Перец болгарский – 300 г
  • Морковь - 500 г
  • Лук репка - 500 г
  • Бекон - 500 г
  • Масло растительное - 100 г
  • Чеснок – 75 г
  • Хмели сунели – 75 г
  • Лавровый лист - 6 шт
  • Паприка - 2 ст л
  • Соль – 250 г
  • Капуста белокочанная – 1,5 кг
  • Груша - 300 г
  • Картофель отварной - 400 г

Приготовление:

Из говяжьей голяшки варить бульон, с добавлением обжаренного лука и моркови. Свеклу, морковь, репчатый лук , сладкий перец, бекон - нарезать соломкой. На растительном масле обжарить бекон 3-4 минуты, добавить нарезанные соломкой овощи (кроме свеклы) и обжарить 7-10 минут. Из кожуры свеклы варить свекольную краску с добавлением уксуса. Свеклу обжарить на сливочном масле с добавлением растительного масла. 3-4 минуты. Добавить томатную пасту, сахар, уксус и тушить на медленном огне до размягчения свеклы.

Капусту нарезать соломкой. Бульон процедить и довести до кипения. В кипящий бульон добавить нарезанную капусту и довести до кипения. Добавить пассированные на беконе овощи и свеклу – также довести до кипения и добавить специи и чеснок.

Грушу коптить холодным способом. Картофель отварить до полной готовности. Грушу протереть с картофелем и ввести в борщ. Еще раз довести до кипения и оставить в прохладном месте. Дать настояться 2-3 часа.

Суп Neptuno

От ресторана Barceloneta

Вам понадобится:

  • Лангустины – 150 г
  • Мидии черноморские - 40 г
  • Моллюски – 40 г
  • Цукини свежие очищенные - 15 г
  • Лук репчатый очищенный - 15 г
  • Перец болгарский свежий - 15 г
  • Рыбный бульон – 80 г
  • Бульон биск - 85 г
  • Тимьян – 2 г
  • Соль – 2 г
  • Сахар песок – 2 г
  • Специи – 1 г
  • Чеснок – 1 г
  • Масло растительное - 5 г
  • Вино д/кухни - 50 г

Приготовление:

Морепродукты такие как креветки лангустины, мидии и вонголе обжаривать на масле со свежим тимьяном, слайсами чеснока, красным луком, цукини и болгарским перцем. Добавить белого вина и выпарить. Постепенно добавлять бульоны рыбный и биск (которые предварительно варятся 3 часа каждый), варить 10 минут и перед подачей украсить свежим базиликом.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив ресторанов

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