5 ароматных и сытных супов для тех, кто любит погорячее

Вам понадобится:

Для бульона из говяжьих хвостов:

Говяжьи хвосты - 1 кг

Вода - 2 л

Лук - 100 гр

Морковь - 100 гр

Чеснок - 20 гр

Тимьян - 5 гр

Растительное масло

Для супа (на 1 порцию):

Пюре из топинамбура - 100 гр

Бульон из говяжьих хвостов - 100 гр

Сливки 33% - 50 гр

Мясо с хвостов - 40 гр

Зеленое масло петрушки

Микрозелень

Приготовление:

Говяжьи хвосты запекать при температуре 200 С в течение часа. Овощи мелко нарезать и обжарить на растительном масле до сильного коллера. Готовые хвосты погрузить в воду и довести до кипения . Добавить овощи и варить бульон на маленьком огне в течение 3 часов. Процедить бульон, снять мясо с хвостов. Топинамбур очистить и варить до готовности. Пюрировать в блендере. Смешать все жидкие ингредиенты для супа и довести до кипения. Перелить в тарелку, добавить мясо, сбрызнуть зеленым маслом и украсить микрозеленью.

Борщ со спелой вишней и круассанами с фуа-гра

Вам понадобится:

Бульон говяжий 185 мл

Капуста белокочанная 8 г

Зажарка 30 г

Морковь пассированная 5 г

Лук пассированный 5 г

Перец черный горошек 1 г

Вишня 20 г

Лавровый лист 1 шт

Колбаска 25 г

Вишня 10 г

Петрушка свежая 5 г

Рогалики из утки и фуа-гра 2 шт

Сметана 40 г

Говяжий бульон:

Говяжьи кости 60 г

Лук репчатый 15 г

Морковь 20 г

Вода 330 г

Говяжья грудинка на кости 110 г

Зажарка:

Сахарный песок 20 г

Растительное масло 5 мл

Уксус 1 мл

Томатная паста 40 г

Свекла 350 г

Перец красный болгарский 70 г

Рогалики из утки и фуа-гра:

Лук 20 г

Вода 20 мл

Соль 1 г

Утиные окорочка 30 г

Фуа-гра 10 г

Тесто слоеное 30 г

Желток 1 шт

Сливки 35% 10 мл

Приготовление:

Сварить говяжий бульон: говяжьи кости (предварительно ошпарить в духовке), грудинку (ошпарить кипятком), лук и морковь для бульона положить в кастрюлю, залить холодной водой, поставить на сильный огонь, довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить 2-3 часа на медленном огне. Как только бульон будет готов, вынуть лук и морковь, мясо отделить от кости, разрезать на порционные куски и закинуть обратно.

Сделать рогалики из утки и фуа-гра: очистить лук, мелко нарезать и пассеровать. Пропустить через мясорубку утиные окорочка и фуа-гра, добавить соль, воду и пассерованный лук – тщательно перемешать. Завернуть фарш в слоеное тесто, намазав предварительно смесью из желтка и сливок, отпечь в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут.

Сделать зажарку: очистить свеклу, натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить и мелко нарезать. В сковородку налить растительное масло и обжарить болгарский перец. Добавить натертую свеклу, все перемешать. Затем доложить томатную пасту, столовый уксус (помогает сохранить цвет свеклы) и сахар. Убавить огонь и оставить зажарку тушиться до готовности (20-25 мин).

Отдельно пассеровать лук и морковь. К бульону добавить нашинкованную капусту, лавровый лист, через 10-15 минут добавить зажарку, довести до кипения, добавить пассерованные лук и морковь, свежую вишню и дать прокипеть борщу еще 5 минут.

Готовый борщ перелить в тарелку для подачи, положить ломтики колбасы и украсить петрушкой. Подавать с приготовленными круассанами и сметаной.

Том ям с морепродуктами

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