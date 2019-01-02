Не только крабовый: 6 оригинальных салатов, которые вам стоит попробовать

Сациви с крабом
Ресторан «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа
Вам понадобится
Соус сациви
- Грецкий орех 40 г
- Уцхо сунели 1 г
- Кориандр 1 г
- Перец чили сухой 1 г
- Чеснок 1 г
- Соль 2 г
- Лук репчатый 2 г
- Бульон из курицы 170 г
- Краб для сациви
- Мясо краба первой фаланги 50 г
- Мясо краба второй фаланги 30 г P.S. Если так случилось, что краба нет замените его мясо на то, что им принято называть - "Крабовые палочки", "крабовое мясо", консервы крабовые.
Способ приготовления:
Грецкий орех, чеснок, лук и бульон смешать и пробить в блендере. Довести до вкуса специями. Соус готов. Мясо краба промыть под холодной водой, отварить в течение 10 минут, остудить и извлечь нежное филе. Затем разделить на крупные волокна. Готового краба залить соусом сациви, украсить сухим чили перцем и ореховым маслом.
Дальневосточный краб с трюфелем и овощами вок
Ресторан «Турандот», шеф-повар Дмитрий Еремеев
Вам понадобится:
- Мясо краба 75 г
- Соус «Руй» 10 г
- Овощи вок 110 г
- Трюфель 2 г
- Трюфельное масло 1 г
- Кресс щавель 5 шт
(не пугайтесь некоторых ингредиентов, например трюфелей. Сейчас их несложно купить или заменить другими грибами. А масло трюфельное вы найдете в любом гипермаркете.)
Для соуса «Руй»:
- Желток 4 шт
- Чеснок 5 зуб.
- Перец кайенский щепотка
- Молотый шафран 1/2 ч. л.
- Масло оливковое 500 мл
- Соль 1/2 ч. л.
- Паста томатная 1 ч. л.
Для овощей вок:
- Грибы древесные 25 г
- Грибы устричные 50 г
- Стручковый горошек 15 г
- Лук шалот 15 г
- Чернослив 20 г
- Салат Пак-Чой 10 г
- Кукуруза мини 20 г
- Авокадо 30 г
Способ приготовления:
Приготовить соус «Руй». Для этого необходимо растолочь в ступке чеснок с солью, шафраном и кайенским перцем. Затем смешать получившуюся пасту с желтками. Взбивая венчиком, понемногу добавлять оливковое масло, пока соус не загустеет. Проверить на вкус (хватает ли соли и перца) и охладить соус. Мясо краба соединить с соусом и запечь под саламандрой (грилем) до готовности. Овощи готовить на воке с добавлением сливочного масла, но авокадо и салат Пак-Чой добавить в самом конце. На блюдо выложить готовые овощи, затем мясо краба и украсить трюфельным маслом, трюфелем и кресс-щавелем.
Камчатский краб, мусс из авокадо, мандарин
**Ресторан НАВОЛНЕ, шеф-повар Евгений Чередниченко"
Вам понадобится:
- Мясо краба – 50 г
- Авокадо - 80 г
- Масло оливковое – 15 г
- Соль – 2 г
- Перец – 1 г
- Сок лимона – 5 г
- Мандарин – 90 г
- Желе из мандарина – 30 г
- Ореховый соус – 20 г
- Рисовые чипсы – 15 г
Для приготовления желе из мандарина:
- Мандариновый фреш - 200г
- Сок лимона - 10 г
- Винный белый уксус - 10 г
- Пектин - 7 г
- Агар-агар - 7 г
Смешать мандариновый сок с лимонным соком и винным уксусом - нагреть. Добавить агар-агар и пектин, довести до кипения. Залить в квадратную форму и отправить в холодильник до полного остывания. По готовности нарезать на кубики.
Способ приготовления:
Мясо камчатского краба заправляется ореховым соусом.
Из авокадо нужно сделать сделать мусс: очистить авокадо от кожуры и косточки, пробить блендером до пюре-образного состояния и смешать с соком лимона, оливковым маслом, добавляем соль и перец. Взять 70 г получившегося мусса.
Мандарин очистить от кожуры и вырезать сегменты: взять приблизительно 50 г.
На тарелку выложить поочередно: сегменты мандарина, желе из мандарина, мусс из авокадо и краба, заправленного ореховым соусом. Украсить рисовыми чипсами. Должно получиться 3 порции на одном блюде.
Краб под шубой
Ресторан «Кококо», шеф-повар Игорь Гришечкин
От оригинала - селёдки под шубой, осталось, разве что, ассоциативное название, да один ингредиент - свёкла. В остальном это совершенно новое блюдо.
Вам понадобится: :
- Краб – 240 г
- Сметана – 150 мл
- Хрен – 10 г
- Зелёный лук – 10 г
- Чёрная смородина варенье – 60 мл
- Мусс свёкла яйцо и майонез – 180 г
- Яичный желток – 2 шт
Мусс свёкла, яйцо, майонез:
Свёкла печёная – 3 шт
Яйцо – 4 шт
Майонез – 200 мл
Желатин – 10 г
Чёрная смородина варенье:
Чёрная смородина свежемороженая – 500 г
Сахар – 250 г
Крахмал – 30 г
Приготовление:
Мусс свёкла, яйцо, майонез:
Свёклу завернуть в фольгу, запекать в духовке на противне с водой при температуре 180 градусов в течение 50 минут. Яйца отварить вкрутую. Пробить печёную свёклу, варёные яйца и майонез в блендере, довести солью. Ввести растопленный в воде желатин, протереть и заправить в кондитерский мешок. Дать настояться.
Чёрная смородина варенье:
Ягоды пересыпать сахаром и дать соку отделиться. Поставить на плиту. Довести до кипения, вмешать растворённый в воде крахмал и снять сотейник прямо в ледяную баню!
Краб под шубой:
Краба замешать со сметаной. Яйца отварить вкрутую, отделить белки от желтков. Добавить немного колец зелёного лука, чуть-чуть тёртого хрена, слегка подсолить. Выложить в тарелку, сверху положить несколько целых ягод чёрной смородины и покрыть слоем варенья из черной смородины. Сверху выдавить мусс из свёклы и посыпать варёным желтком.
Сливочный краб с понзу и редисом
Ресторан Molto Buono 2.0. шеф-повар Павел Казьмин
Вам понадобится:
_Ингредиенты (на 1 порцию): _
- Мясо краба - 60 г
- Масло сливочное - 20 г
- Соус понзу - 30 г
- Свежий редис - 1 шт
- Майонез - 20 г
- Васаби - 5 г
- Микрозелень
Для соуса понзу:
- Соевый соус - 420 г
- Мирин - 620 г
- Мицукан - 1 л
- Апельсин - 1 шт
- Стружка тунца - 15 г
Способ приготовления:
Приготовить соус понзу: апельсин крупно нарезать вместе с кожурой, соединить все ингредиенты и настоять в течение 3-4 часов. Процедить. Для «японского майонеза» необходимо смешать домашний майонез с васаби до однородной консистенции. Приготовить мясо краба на пару, перед отдачей прогреть в сковородке на сливочном масле. Перемешать с соусом понзу и выложить в фалангу (панцырь) на тарелку. На мясо краба положить слайсы свежего редиса, украсить органической зеленью и японским майонезом.
Равиоли с крабом
Кафе Дружба. Мануфактура еды, шеф-повар Иван Яковлев
Вам понадобится:
- Мясо краба отварное 115 г
- Лук порей 100 г
- Тесто на равиоли 30 г
- Икра красная 5 г
- Сливочный соус 50 г
- Укроп 5 г
- Для теста:
- Мука 100 г
- Яйцо 1 шт
- Оливковое масло 1 ч.л.
- Вода 45 мл
- Для соуса:
- Бульон куриный 100 мл
- Сливки 100 мл
Способ приготовления:
Приготовить тесто для равиоли: смешать яйцо, муку, оливковое масло и воду. Полученное тесто заворачиваем в пленку и убираем в холодильник. Из краба сделать начинку для равиоли. Для этого мясо краба (90 г) мелко нарезать, добавить соль, перец и мелконарезанный укроп. Приготовить сливочный соус: обжарить лук и спаржу, добавить куриный бульон, варить 5 минут. Затем добавить сливки и довести до кипения. Процедить и взбить соус погружным блендером. Из теста и начинки слепить равиоли, которые необходимо отварить в подсоленной воде 2-3 минуты. Готовые равиоли красиво выложить на тарелку, предварительно политую соусом, украсить красной икрой, мясом краба и веточками укропа.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: архив ресторанов
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