Не только крабовый: 6 оригинальных салатов, которые вам стоит попробовать

Вам понадобится:

Мясо краба – 50 г

Авокадо - 80 г

Масло оливковое – 15 г

Соль – 2 г

Перец – 1 г

Сок лимона – 5 г

Мандарин – 90 г

Желе из мандарина – 30 г

Ореховый соус – 20 г

Рисовые чипсы – 15 г

Для приготовления желе из мандарина:

Мандариновый фреш - 200г

Сок лимона - 10 г

Винный белый уксус - 10 г

Пектин - 7 г

Агар-агар - 7 г

Смешать мандариновый сок с лимонным соком и винным уксусом - нагреть. Добавить агар-агар и пектин, довести до кипения. Залить в квадратную форму и отправить в холодильник до полного остывания. По готовности нарезать на кубики.

Способ приготовления:

Мясо камчатского краба заправляется ореховым соусом.

Из авокадо нужно сделать сделать мусс: очистить авокадо от кожуры и косточки, пробить блендером до пюре-образного состояния и смешать с соком лимона, оливковым маслом, добавляем соль и перец. Взять 70 г получившегося мусса.

Мандарин очистить от кожуры и вырезать сегменты: взять приблизительно 50 г.

На тарелку выложить поочередно: сегменты мандарина, желе из мандарина, мусс из авокадо и краба, заправленного ореховым соусом. Украсить рисовыми чипсами. Должно получиться 3 порции на одном блюде.

Краб под шубой

Ресторан «Кококо», шеф-повар Игорь Гришечкин