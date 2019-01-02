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Не только крабовый: 6 оригинальных салатов, которые вам стоит попробовать

Признаться честно, мало кто из нас пробовал настоящего камчатского или какого другого краба. Слишком высока его цена, а насладиться его чудесны мясом не дают сложности в выковыривании мяса краба специальными инструментами. Пробовали? Или все же "замахнемся" на этого членистоногого и приготовим на что хватит умения, сил и... краба.

Сациви с крабом

Ресторан «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа

Вам понадобится

Соус сациви

  • Грецкий орех 40 г
  • Уцхо сунели 1 г
  • Кориандр 1 г
  • Перец чили сухой 1 г
  • Чеснок 1 г
  • Соль 2 г
  • Лук репчатый 2 г
  • Бульон из курицы 170 г
  • Краб для сациви
  • Мясо краба первой фаланги 50 г
  • Мясо краба второй фаланги 30 г P.S. Если так случилось, что краба нет замените его мясо на то, что им принято называть - "Крабовые палочки", "крабовое мясо", консервы крабовые.

Способ приготовления:

Грецкий орех, чеснок, лук и бульон смешать и пробить в блендере. Довести до вкуса специями. Соус готов. Мясо краба промыть под холодной водой, отварить в течение 10 минут, остудить и извлечь нежное филе. Затем разделить на крупные волокна. Готового краба залить соусом сациви, украсить сухим чили перцем и ореховым маслом.

Дальневосточный краб с трюфелем и овощами вок

Ресторан «Турандот», шеф-повар Дмитрий Еремеев

Вам понадобится:

  • Мясо краба 75 г
  • Соус «Руй» 10 г
  • Овощи вок 110 г
  • Трюфель 2 г
  • Трюфельное масло 1 г
  • Кресс щавель 5 шт

(не пугайтесь некоторых ингредиентов, например трюфелей. Сейчас их несложно купить или заменить другими грибами. А масло трюфельное вы найдете в любом гипермаркете.)

Для соуса «Руй»:

  • Желток 4 шт
  • Чеснок 5 зуб.
  • Перец кайенский щепотка
  • Молотый шафран 1/2 ч. л.
  • Масло оливковое 500 мл
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Паста томатная 1 ч. л.

Для овощей вок:

  • Грибы древесные 25 г
  • Грибы устричные 50 г
  • Стручковый горошек 15 г
  • Лук шалот 15 г
  • Чернослив 20 г
  • Салат Пак-Чой 10 г
  • Кукуруза мини 20 г
  • Авокадо 30 г

Способ приготовления:

Приготовить соус «Руй». Для этого необходимо растолочь в ступке чеснок с солью, шафраном и кайенским перцем. Затем смешать получившуюся пасту с желтками. Взбивая венчиком, понемногу добавлять оливковое масло, пока соус не загустеет. Проверить на вкус (хватает ли соли и перца) и охладить соус. Мясо краба соединить с соусом и запечь под саламандрой (грилем) до готовности. Овощи готовить на воке с добавлением сливочного масла, но авокадо и салат Пак-Чой добавить в самом конце. На блюдо выложить готовые овощи, затем мясо краба и украсить трюфельным маслом, трюфелем и кресс-щавелем.

Камчатский краб, мусс из авокадо, мандарин

**Ресторан НАВОЛНЕ, шеф-повар Евгений Чередниченко"

Вам понадобится:

  • Мясо краба – 50 г
  • Авокадо - 80 г
  • Масло оливковое – 15 г
  • Соль – 2 г
  • Перец – 1 г
  • Сок лимона – 5 г
  • Мандарин – 90 г
  • Желе из мандарина – 30 г
  • Ореховый соус – 20 г
  • Рисовые чипсы – 15 г

Для приготовления желе из мандарина:

  • Мандариновый фреш - 200г
  • Сок лимона - 10 г
  • Винный белый уксус - 10 г
  • Пектин - 7 г
  • Агар-агар - 7 г

Смешать мандариновый сок с лимонным соком и винным уксусом - нагреть. Добавить агар-агар и пектин, довести до кипения. Залить в квадратную форму и отправить в холодильник до полного остывания. По готовности нарезать на кубики.

Способ приготовления:

Мясо камчатского краба заправляется ореховым соусом.
Из авокадо нужно сделать сделать мусс: очистить авокадо от кожуры и косточки, пробить блендером до пюре-образного состояния и смешать с соком лимона, оливковым маслом, добавляем соль и перец. Взять 70 г получившегося мусса.
Мандарин очистить от кожуры и вырезать сегменты: взять приблизительно 50 г.
На тарелку выложить поочередно: сегменты мандарина, желе из мандарина, мусс из авокадо и краба, заправленного ореховым соусом. Украсить рисовыми чипсами. Должно получиться 3 порции на одном блюде.

Краб под шубой

Ресторан «Кококо», шеф-повар Игорь Гришечкин

От оригинала - селёдки под шубой, осталось, разве что, ассоциативное название, да один ингредиент - свёкла. В остальном это совершенно новое блюдо.

Вам понадобится: :

  • Краб – 240 г
  • Сметана – 150 мл
  • Хрен – 10 г
  • Зелёный лук – 10 г
  • Чёрная смородина варенье – 60 мл
  • Мусс свёкла яйцо и майонез – 180 г
  • Яичный желток – 2 шт

Мусс свёкла, яйцо, майонез:

  • Свёкла печёная – 3 шт

  • Яйцо – 4 шт

  • Майонез – 200 мл

  • Желатин – 10 г

  • Чёрная смородина варенье:

  • Чёрная смородина свежемороженая – 500 г

  • Сахар – 250 г

  • Крахмал – 30 г

Приготовление:

Мусс свёкла, яйцо, майонез:

Свёклу завернуть в фольгу, запекать в духовке на противне с водой при температуре 180 градусов в течение 50 минут. Яйца отварить вкрутую. Пробить печёную свёклу, варёные яйца и майонез в блендере, довести солью. Ввести растопленный в воде желатин, протереть и заправить в кондитерский мешок. Дать настояться.

Чёрная смородина варенье:

Ягоды пересыпать сахаром и дать соку отделиться. Поставить на плиту. Довести до кипения, вмешать растворённый в воде крахмал и снять сотейник прямо в ледяную баню!

Краб под шубой:

Краба замешать со сметаной. Яйца отварить вкрутую, отделить белки от желтков. Добавить немного колец зелёного лука, чуть-чуть тёртого хрена, слегка подсолить. Выложить в тарелку, сверху положить несколько целых ягод чёрной смородины и покрыть слоем варенья из черной смородины. Сверху выдавить мусс из свёклы и посыпать варёным желтком.

Сливочный краб с понзу и редисом

Ресторан Molto Buono 2.0. шеф-повар Павел Казьмин

Вам понадобится:

_Ингредиенты (на 1 порцию): _

  • Мясо краба - 60 г
  • Масло сливочное - 20 г
  • Соус понзу - 30 г
  • Свежий редис - 1 шт
  • Майонез - 20 г
  • Васаби - 5 г
  • Микрозелень

Для соуса понзу:

  • Соевый соус - 420 г
  • Мирин - 620 г
  • Мицукан - 1 л
  • Апельсин - 1 шт
  • Стружка тунца - 15 г

Способ приготовления:

Приготовить соус понзу: апельсин крупно нарезать вместе с кожурой, соединить все ингредиенты и настоять в течение 3-4 часов. Процедить. Для «японского майонеза» необходимо смешать домашний майонез с васаби до однородной консистенции. Приготовить мясо краба на пару, перед отдачей прогреть в сковородке на сливочном масле. Перемешать с соусом понзу и выложить в фалангу (панцырь) на тарелку. На мясо краба положить слайсы свежего редиса, украсить органической зеленью и японским майонезом.

Равиоли с крабом

Кафе Дружба. Мануфактура еды, шеф-повар Иван Яковлев

Вам понадобится:

  • Мясо краба отварное 115 г
  • Лук порей 100 г
  • Тесто на равиоли 30 г
  • Икра красная 5 г
  • Сливочный соус 50 г
  • Укроп 5 г
  • Для теста:
  • Мука 100 г
  • Яйцо 1 шт
  • Оливковое масло 1 ч.л.
  • Вода 45 мл
  • Для соуса:
  • Бульон куриный 100 мл
  • Сливки 100 мл

Способ приготовления:

Приготовить тесто для равиоли: смешать яйцо, муку, оливковое масло и воду. Полученное тесто заворачиваем в пленку и убираем в холодильник. Из краба сделать начинку для равиоли. Для этого мясо краба (90 г) мелко нарезать, добавить соль, перец и мелконарезанный укроп. Приготовить сливочный соус: обжарить лук и спаржу, добавить куриный бульон, варить 5 минут. Затем добавить сливки и довести до кипения. Процедить и взбить соус погружным блендером. Из теста и начинки слепить равиоли, которые необходимо отварить в подсоленной воде 2-3 минуты. Готовые равиоли красиво выложить на тарелку, предварительно политую соусом, украсить красной икрой, мясом краба и веточками укропа.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив ресторанов

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