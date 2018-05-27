Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Наполеон с корюшкой пряного посола и рикоттой

Это что-то невероятное. Настолько, что стоит попробовать. Рецепт от шеф-повара Игоря Гришечкина, ресторан «Кококо». Только вряд ли стоит это подавать, как десерт.

Вам понадобится:

(на 4 порции)

  • Корюшка пряного посола – 120 гр
  • Рикотта – 120 гр
  • Песто из укропа – 40 гр
  • Тесто слоеное – 120 гр
  • Зеленый лук – 20 гр
  • Сметана – 20 гр

Если вы сами решите засолить корюшку, то вот рецепт, но проще купить:

  • Корюшка – 300 гр
  • Специи (гвоздика, перец, кардамон, анис, мускатный орех) – 30 гр
  • Соль морская – 200 гр

Песто из укропа:

  • Укроп – 100 гр
  • Масло растительное – 100 гр
  • Уксус яблочный – 15 гр
  • Чеснок – 2 гр
  • Соль по вкусу

Приготовление:

Разделать рыбу на филе, натереть измельченными специями и обсыпать морской солью. Дать настояться 3 часа. Затем убрать всю соль ножом. Песто из укропа делаем так: укроп бланшировать 1 минуту. Остудить во льду, отжать от лишней влаги, обсушить. Пробить блендером укроп с чесноком, понемногу добавляя масло, до состояния пюре. Добавить немного уксуса, довести до вкуса солью. На тарелку выложить рикотту, сверху корюшку, разрезанную на ромбы, полить песто из укропа. Выложить немного сметаны и посыпать зеленым луком. Накрыть сверху тонкими лепестками отпеченного слоеного теста, сверху еще один слой начинки и накрыть оставшимися слоями теста.

Фото: архив ресторана

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики