Наполеон с корюшкой пряного посола и рикоттой

Вам понадобится:

(на 4 порции)

Корюшка пряного посола – 120 гр

Рикотта – 120 гр

Песто из укропа – 40 гр

Тесто слоеное – 120 гр

Зеленый лук – 20 гр

Сметана – 20 гр

Если вы сами решите засолить корюшку, то вот рецепт, но проще купить:

Корюшка – 300 гр

Специи (гвоздика, перец, кардамон, анис, мускатный орех) – 30 гр

Соль морская – 200 гр

Песто из укропа:

Укроп – 100 гр

Масло растительное – 100 гр

Уксус яблочный – 15 гр

Чеснок – 2 гр

Соль по вкусу

Приготовление:

Разделать рыбу на филе, натереть измельченными специями и обсыпать морской солью. Дать настояться 3 часа. Затем убрать всю соль ножом. Песто из укропа делаем так: укроп бланшировать 1 минуту. Остудить во льду, отжать от лишней влаги, обсушить. Пробить блендером укроп с чесноком, понемногу добавляя масло, до состояния пюре. Добавить немного уксуса, довести до вкуса солью. На тарелку выложить рикотту, сверху корюшку, разрезанную на ромбы, полить песто из укропа. Выложить немного сметаны и посыпать зеленым луком. Накрыть сверху тонкими лепестками отпеченного слоеного теста, сверху еще один слой начинки и накрыть оставшимися слоями теста.

Фото: архив ресторана