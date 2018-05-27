Наполеон с корюшкой пряного посола и рикоттой

Вам понадобится:
(на 4 порции)
- Корюшка пряного посола – 120 гр
- Рикотта – 120 гр
- Песто из укропа – 40 гр
- Тесто слоеное – 120 гр
- Зеленый лук – 20 гр
- Сметана – 20 гр
Если вы сами решите засолить корюшку, то вот рецепт, но проще купить:
- Корюшка – 300 гр
- Специи (гвоздика, перец, кардамон, анис, мускатный орех) – 30 гр
- Соль морская – 200 гр
Песто из укропа:
- Укроп – 100 гр
- Масло растительное – 100 гр
- Уксус яблочный – 15 гр
- Чеснок – 2 гр
- Соль по вкусу
Приготовление:
Разделать рыбу на филе, натереть измельченными специями и обсыпать морской солью. Дать настояться 3 часа. Затем убрать всю соль ножом. Песто из укропа делаем так: укроп бланшировать 1 минуту. Остудить во льду, отжать от лишней влаги, обсушить. Пробить блендером укроп с чесноком, понемногу добавляя масло, до состояния пюре. Добавить немного уксуса, довести до вкуса солью. На тарелку выложить рикотту, сверху корюшку, разрезанную на ромбы, полить песто из укропа. Выложить немного сметаны и посыпать зеленым луком. Накрыть сверху тонкими лепестками отпеченного слоеного теста, сверху еще один слой начинки и накрыть оставшимися слоями теста.
Фото: архив ресторана