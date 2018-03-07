Налистники с творогом и изюмом
Налистники — это национальное блюдо украинской кухни. Поэтому налистники с творогом и изюмом пользуются популярностью у многих хозяек. Предлагаем вам рецепт от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой.
Вам понадобится:
- молоко — 0,5 л
- куриное яйцо — 3 шт.
- соль — щепотка
- масло растительное — 100 г
- мука — 200 г
- творог — 200 г
- сахар — 65 г
- ванилин — на кончике ножа
- светлый изюм — 50 г
Приготовление:
Замешать тесто для блинов: смешать молоко, сырые куриные яйца, сахарный песок (1 ст. ложка), щепотку соли, растительное масло и муку. Тщательно все перемешать, тесто должно быть жидким. Выпечь тонкие блины на разогретой сковороде, они получаются белого цвета. Смешать творожную массу: перетереть творог через сито, добавить ваниль, сахарный песок (40 г), изюм. Изюм взять светлый, предварительно обдать его кипятком. Готовые блины смазать тонким слоем творога и свернуть конвертиком. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.
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