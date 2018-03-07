Вам понадобится:

молоко — 0,5 л

куриное яйцо — 3 шт.

соль — щепотка

масло растительное — 100 г

мука — 200 г

творог — 200 г

сахар — 65 г

ванилин — на кончике ножа

светлый изюм — 50 г

Приготовление:

Замешать тесто для блинов: смешать молоко, сырые куриные яйца, сахарный песок (1 ст. ложка), щепотку соли, растительное масло и муку. Тщательно все перемешать, тесто должно быть жидким. Выпечь тонкие блины на разогретой сковороде, они получаются белого цвета. Смешать творожную массу: перетереть творог через сито, добавить ваниль, сахарный песок (40 г), изюм. Изюм взять светлый, предварительно обдать его кипятком. Готовые блины смазать тонким слоем творога и свернуть конвертиком. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.