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Налистники — это национальное блюдо украинской кухни. Поэтому налистники с творогом и изюмом пользуются популярностью у многих хозяек. Предлагаем вам рецепт от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой.

Вам понадобится:

  • молоко — 0,5 л
  • куриное яйцо — 3 шт.
  • соль — щепотка
  • масло растительное — 100 г
  • мука — 200 г
  • творог — 200 г
  • сахар — 65 г
  • ванилин — на кончике ножа
  • светлый изюм — 50 г

Приготовление:

Замешать тесто для блинов: смешать молоко, сырые куриные яйца, сахарный песок (1 ст. ложка), щепотку соли, растительное масло и муку. Тщательно все перемешать, тесто должно быть жидким. Выпечь тонкие блины на разогретой сковороде, они получаются белого цвета. Смешать творожную массу: перетереть творог через сито, добавить ваниль, сахарный песок (40 г), изюм. Изюм взять светлый, предварительно обдать его кипятком. Готовые блины смазать тонким слоем творога и свернуть конвертиком. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.

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