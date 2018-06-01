И все же у нас в разных вариациях слоев и продуктов - это мясо по французски!

Вам понадобится:

500 грамм хорошей свинины;

150 грамм сыра;

одна небольшая луковица;

помидор 1-2 шт

болгарский перец (не "светфор") 1-2 шт

приправы;

растительное масло и майонез.

зелень любая Можно также приготовить мясо с картошкой, чтоб сытнее, но это не для тех кто бережет фигуру.

Приготовление:

Начните с мяса. Для начала его нужно хорошо помыть под холодной водой, затем сделать куски, так чтоб они напоминали стейки. Побейте их с двух сторон, чтоб они получились более мягкими. Сделать это можно специальным молотком или обратной стороной ножа. Не забудьте про специи, обсыпьте ими мясо по своему вкус, вотрите его в свнину. Возьмите форму, в которой будете готовить и положите туда мясные куски. Теперь нужно полить ее сайонезом, покрыть луком - кольцами - свинина лук любит, затем кольцами помидоров, почищенные, перец кольцами или полумесяцем, и засыпать все сыром тертым - половиной. Ингредиенты в форме накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Готовьте по времени — около 50 минут. За 10 минут до готовности - снимитке фольгу, полейте змейкой майонезом и бульоно, что образовался по бокам и и досыпьте сыр и дайте еще немного порумянится. Подавать, с зеленью.

P.S. Если решите готоить с картошкой, то она ложится первым слоем и обмазывается специями и раститетльным масорм. В мясо ожно добавить и грибы, например шампиньоны.