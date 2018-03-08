Вам понадобится:

миндальное молоко — 100 г

кокосовое молоко — 50 г

сироп сахарный — 15 г

семена чиа — 30 г

вишневый конфитюр — 50 г

цедра лайма — 1 г

мята — 1 веточка

Приготовление:

В миску выложить миндальное молоко, кокосовое молоко и сахарный сироп, все перемешать. В банку с крышкой засыпать семена чиа и залить приготовленной молочной смесью. Все тщательно перемешать. На четыре часа поставить емкость в холодильник. При подаче на застывший мусс выложить вишневый конфитюр, украсить цедрой лайма и листьями мяты.

Фото: архив ресторана