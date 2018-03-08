Мусс из кокосового молока с чиа
Рецепт от ресторана Тимура Ланского «Чайхона №1».
Вам понадобится:
- миндальное молоко — 100 г
- кокосовое молоко — 50 г
- сироп сахарный — 15 г
- семена чиа — 30 г
- вишневый конфитюр — 50 г
- цедра лайма — 1 г
- мята — 1 веточка
Приготовление:
В миску выложить миндальное молоко, кокосовое молоко и сахарный сироп, все перемешать. В банку с крышкой засыпать семена чиа и залить приготовленной молочной смесью. Все тщательно перемешать. На четыре часа поставить емкость в холодильник. При подаче на застывший мусс выложить вишневый конфитюр, украсить цедрой лайма и листьями мяты.
Фото: архив ресторана
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