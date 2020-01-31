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Молочный бельгийский пунш, «Мелата» и еще 8 безалкогольных согревающих напитков

Зима – это идеальное время не только для катания на коньках и лыжах, пеших прогулок, но и для посиделок с друзьями и любимыми за согревающими напитками. Именно горячие безалкогольные коктейли с фруктами, какао, чаи, пунши и гроги особенно актуальны в холода, ведь они бодрят, заряжают энергией и витаминами, а также дарят ощущение тепла и уюта. Если в вашей кулинарной книге еще нет подходящих рецептов, берите ручку и записывайте, ведь в новом обзоре на Passion.ru – 9 отличных согревающих напитков от ведущих шефов России.

«Мелата»

рецепт от Камилы Алексеевой, бармена ресторана La Famiglia

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 2 г липового чая
  • 20 мл кленового сиропа
  • 3 г свежего тимьяна для украшения
  • 15 г яблока для украшения
  • 200 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. В сотейник налейте воду, кленовый сироп и насыпьте чай. На медленном огне проварите, не доводя до кипения. Перелейте в айриш бокал, используя сито. Украсьте тимьяном и яблоком.

Малиновый грог

рецепт от Валерия Левина, бармена бельгийского гастрономического паба Brussel

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 120 мл черного чая
  • Анис по вкусу
  • Корица по вкусу
  • 120 мл малинового морса
  • 20 мл сахарного сиропа
  • 20 мл сиропа грейпфрута
  • 2 мл крема бальзамик

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте заготовку: настаивайте 3 часа черный чай с анисом и корицей.

Шаг 2. Смешайте все остальные составляющие в любом порядке и нагрейте напиток перед подачей.

«Пряный апельсин»

рецепт от Андрея Кутьянова, бар-менеджера ресторана «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 мл яблочного сока
  • 50 г клюквенного морса
  • 20 г лайма
  • 20 г апельсина
  • 20 г грейпфрута
  • Палочка корицы
  • 20 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Все ингредиенты смешайте, нагрейте, не доводя до кипения.

Суперфудический какао

рецепт от Романа Дождева, шеф-баристы «Без Рецепта»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 210 мл фундучного молока
  • 20 г молотой корицы
  • 30 г молотого мускатного ореха
  • 15 г какао -15 г молотого гриба рейши

Как приготовить:

Шаг 1. Какао смешайте со специями.

Шаг 2. В полученную смесь влейте холодное растительное молоко и нагрейте все ингредиенты до 80С.

Шаг 3. Перелейте какао в чашку и подавайте.

Молочный бельгийский пунш

рецепт от Валерия Левина, бармена бельгийского гастрономического паба Brussel

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 мл черного чая
  • 100 мл молока
  • 2 ч. л. (с горкой) соленой карамели
  • щепотка мускатного ореха

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте заготовку: заварите крепкий черный чай.

Шаг 2. Добавьте к чаю молоко и соленую карамель. Нагрейте напиток и при подаче посыпьте натертым мускатным орехом.

Цитрусовое ассорти

рецепт от Анастасии Наумкиной, бренд-бар-менеджера «Чайхона N1» by Timur Lansky

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 30 мл фреша лимона
  • 30 мл фреша апельсина
  • 30 мл фреша грейпфрута
  • 80 мл горячей воды
  • 30 г сахарного сиропа
  • Долька лимона
  • Долька апельсина
  • Долька лайма

Как приготовить:

Шаг 1. Налейте в стакан апельсиновый, лимонный и грейпфрутовый фреш и добавьте сахарный сироп.

Шаг 2. Украсьте долькой лимона, апельсина и лайма. Залейте кипятком и подогрейте паром.

Гранатовый пунш

рецепт от бармена Камиля Шакирова, ресторан «Бахча»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 130 мл клюквенного морса
  • 20 г имбиря
  • Палочка корицы
  • 10 мл гранатового сиропа
  • 15 г зерен граната
  • 50 мл воды
  • 50 г граната для украшения
  • 2 г мяты для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Имбирь очистите от кожицы и положите в сотейник с зернами граната.

Шаг 2. С помощью мадлера подавите имбирь и зерна граната. Налейте морс клюквенный, сироп гранатовый, воду и положите корицу.

Шаг 3. На медленном огне проварите, не доводя до кипения. Перелейте в айриш бокал, используя сито. Украсьте гранатом и мятой.

Облепихово-цитрусовый чай

рецепт от Романа Дождева, шеф-баристы «Без Рецепта»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 300 г облепихи
  • 120 г топинамбура
  • 120 г мякоти цитруса
  • 1 г розмарина
  • 0,5 г корицы
  • 0,5 г эфирных масел цитруса

Как приготовить:

Шаг 1. Облепиху, мякоть цитруса и корицу залейте сиропом топинамбура и проварите в сотейнике 3 минуты. Ягоды должны полопаться и превратиться в смесь, по консистенции напоминающую варенье.

Шаг 2. Снимите с плиты, добавьте розмарин и дайте настояться под крышкой. Добавить эфирное масло и подавайте.

«Базилик с черной смородиной»

рецепт от Аделя Кашафутдинова, бармена ресторана ПИRS

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1 пакетик черного чая
  • 10 г замороженной черной смородины
  • 3 г базилика
  • 15 мл медового сиропа
  • 10 мл сока лимона
  • 1 палочка корицы
  • 1 г бадьяна
  • 10 г замороженной черной смородины для украшения
  • 2 г базилика для украшения
  • 200 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. В сотейник засыпьте черную смородину и с помощью мадлера подавите ягоды. Налейте сироп медовый, сок лимона, положите корицу, бадьян и базилик.

Шаг 2. Налейте воду, положите черный пакетированный чай и на медленном огне проварите, не доводя до кипения.

Шаг 3. Перелейте в айриш бокал, используя сито. Украсьте черной смородиной, корицей, базиликом.

Раф-кофе «Имбирное печенье»

рецепт от команды Ресторана Snob

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1 чашка кофе «Эспрессо»
  • 75 мл молока
  • 75 мл сливок 11%
  • 20 мл сиропа «Имбирный пряник»
  • Кокосовая стружка, имбирное печенье для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Сварите одну чашку «Эспрессо».

Шаг 2. Возьмите питчер, налейте молоко, сливки 11%, сироп «Имбирный пряник» и кофе.

Шаг 3. С помощью панарелло прогрейте и немного вспеньте напиток. Не доводите до кипения. Перелейте в айриш бокал. Украсьте имбирным печеньем и кокосовой стружкой.

«Малус»

рецепт от Ивана Попова, бармена ресторана «Мио»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 мл яблочного сока
  • 20 мл сиропа «Яблочный пирог»
  • 15 г яблока
  • 3 г мяты
  • 80 мл воды
  • Палочка корицы
  • Мята, яблоко для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Яблоко нарежьте дольками и положите в сотейник, с помощью мадлера подавите яблоко. Налейте воду, сок яблочный, сироп «Яблочный пирог», положите мяту и корицу.

Шаг 2. На медленном огне проварите, не доводя до кипения. Перелейте в айриш бокал, используя сито. Украсьте яблоком, мятой и корицей.

Балтийский глинтвейн
рецепт от Вячеслава Белякова, бар-менеджера ресторана The Toy Moscow

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 мл сока красного винограда
  • 15 мл выпаренного рижского бальзама «Чёрная смородина»
  • 10 мл варенья из шишек
  • ⅛ лимона
  • ⅛ апельсина
  • ⅛ яблока
  • 3 шт гвоздики

  • 1 палочка корицы

Как приготовить:

Шаг 1. Рижский бальзам выпаривайте в течении 30 мин при температуре 85 градусов до полного испарения алкоголя.

Шаг 2. Фрукты нарежьте кубиками среднего размера (без косточек), добавьте выпаренный бальзам, сок, специи и варенье. Размешайте ложкой, чтобы варенье растворилось, подогрейте на медленном огне. Снимите, не доводя до кипения.

Шаг 3. Перелейте в термостойкий бокал Айриш вместе с кусочками фруктов, и подавайте напиток, украсив свежей палочкой корицы

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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