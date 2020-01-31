Молочный бельгийский пунш, «Мелата» и еще 8 безалкогольных согревающих напитков
«Мелата»
рецепт от Камилы Алексеевой, бармена ресторана La Famiglia
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 г липового чая
- 20 мл кленового сиропа
- 3 г свежего тимьяна для украшения
- 15 г яблока для украшения
- 200 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. В сотейник налейте воду, кленовый сироп и насыпьте чай. На медленном огне проварите, не доводя до кипения. Перелейте в айриш бокал, используя сито. Украсьте тимьяном и яблоком.
Малиновый грог
рецепт от Валерия Левина, бармена бельгийского гастрономического паба Brussel
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 120 мл черного чая
- Анис по вкусу
- Корица по вкусу
- 120 мл малинового морса
- 20 мл сахарного сиропа
- 20 мл сиропа грейпфрута
- 2 мл крема бальзамик
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте заготовку: настаивайте 3 часа черный чай с анисом и корицей.
Шаг 2. Смешайте все остальные составляющие в любом порядке и нагрейте напиток перед подачей.
«Пряный апельсин»
рецепт от Андрея Кутьянова, бар-менеджера ресторана «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 мл яблочного сока
- 50 г клюквенного морса
- 20 г лайма
- 20 г апельсина
- 20 г грейпфрута
- Палочка корицы
- 20 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Все ингредиенты смешайте, нагрейте, не доводя до кипения.
Суперфудический какао
рецепт от Романа Дождева, шеф-баристы «Без Рецепта»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 210 мл фундучного молока
- 20 г молотой корицы
- 30 г молотого мускатного ореха
- 15 г какао -15 г молотого гриба рейши
Как приготовить:
Шаг 1. Какао смешайте со специями.
Шаг 2. В полученную смесь влейте холодное растительное молоко и нагрейте все ингредиенты до 80С.
Шаг 3. Перелейте какао в чашку и подавайте.
Молочный бельгийский пунш
рецепт от Валерия Левина, бармена бельгийского гастрономического паба Brussel
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 мл черного чая
- 100 мл молока
- 2 ч. л. (с горкой) соленой карамели
- щепотка мускатного ореха
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте заготовку: заварите крепкий черный чай.
Шаг 2. Добавьте к чаю молоко и соленую карамель. Нагрейте напиток и при подаче посыпьте натертым мускатным орехом.
Цитрусовое ассорти
рецепт от Анастасии Наумкиной, бренд-бар-менеджера «Чайхона N1» by Timur Lansky
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 30 мл фреша лимона
- 30 мл фреша апельсина
- 30 мл фреша грейпфрута
- 80 мл горячей воды
- 30 г сахарного сиропа
- Долька лимона
- Долька апельсина
- Долька лайма
Как приготовить:
Шаг 1. Налейте в стакан апельсиновый, лимонный и грейпфрутовый фреш и добавьте сахарный сироп.
Шаг 2. Украсьте долькой лимона, апельсина и лайма. Залейте кипятком и подогрейте паром.
Гранатовый пунш
рецепт от бармена Камиля Шакирова, ресторан «Бахча»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 130 мл клюквенного морса
- 20 г имбиря
- Палочка корицы
- 10 мл гранатового сиропа
- 15 г зерен граната
- 50 мл воды
- 50 г граната для украшения
- 2 г мяты для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. Имбирь очистите от кожицы и положите в сотейник с зернами граната.
Шаг 2. С помощью мадлера подавите имбирь и зерна граната. Налейте морс клюквенный, сироп гранатовый, воду и положите корицу.
Шаг 3. На медленном огне проварите, не доводя до кипения. Перелейте в айриш бокал, используя сито. Украсьте гранатом и мятой.
Облепихово-цитрусовый чай
рецепт от Романа Дождева, шеф-баристы «Без Рецепта»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 300 г облепихи
- 120 г топинамбура
- 120 г мякоти цитруса
- 1 г розмарина
- 0,5 г корицы
- 0,5 г эфирных масел цитруса
Как приготовить:
Шаг 1. Облепиху, мякоть цитруса и корицу залейте сиропом топинамбура и проварите в сотейнике 3 минуты. Ягоды должны полопаться и превратиться в смесь, по консистенции напоминающую варенье.
Шаг 2. Снимите с плиты, добавьте розмарин и дайте настояться под крышкой. Добавить эфирное масло и подавайте.
«Базилик с черной смородиной»
рецепт от Аделя Кашафутдинова, бармена ресторана ПИRS
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 пакетик черного чая
- 10 г замороженной черной смородины
- 3 г базилика
- 15 мл медового сиропа
- 10 мл сока лимона
- 1 палочка корицы
- 1 г бадьяна
- 10 г замороженной черной смородины для украшения
- 2 г базилика для украшения
- 200 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. В сотейник засыпьте черную смородину и с помощью мадлера подавите ягоды. Налейте сироп медовый, сок лимона, положите корицу, бадьян и базилик.
Шаг 2. Налейте воду, положите черный пакетированный чай и на медленном огне проварите, не доводя до кипения.
Шаг 3. Перелейте в айриш бокал, используя сито. Украсьте черной смородиной, корицей, базиликом.
Раф-кофе «Имбирное печенье»
рецепт от команды Ресторана Snob
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 чашка кофе «Эспрессо»
- 75 мл молока
- 75 мл сливок 11%
- 20 мл сиропа «Имбирный пряник»
- Кокосовая стружка, имбирное печенье для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. Сварите одну чашку «Эспрессо».
Шаг 2. Возьмите питчер, налейте молоко, сливки 11%, сироп «Имбирный пряник» и кофе.
Шаг 3. С помощью панарелло прогрейте и немного вспеньте напиток. Не доводите до кипения. Перелейте в айриш бокал. Украсьте имбирным печеньем и кокосовой стружкой.
«Малус»
рецепт от Ивана Попова, бармена ресторана «Мио»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 мл яблочного сока
- 20 мл сиропа «Яблочный пирог»
- 15 г яблока
- 3 г мяты
- 80 мл воды
- Палочка корицы
- Мята, яблоко для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. Яблоко нарежьте дольками и положите в сотейник, с помощью мадлера подавите яблоко. Налейте воду, сок яблочный, сироп «Яблочный пирог», положите мяту и корицу.
Шаг 2. На медленном огне проварите, не доводя до кипения. Перелейте в айриш бокал, используя сито. Украсьте яблоком, мятой и корицей.
Балтийский глинтвейн
рецепт от Вячеслава Белякова, бар-менеджера ресторана The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 мл сока красного винограда
- 15 мл выпаренного рижского бальзама «Чёрная смородина»
- 10 мл варенья из шишек
- ⅛ лимона
- ⅛ апельсина
- ⅛ яблока
- 3 шт гвоздики
1 палочка корицы
Как приготовить:
Шаг 1. Рижский бальзам выпаривайте в течении 30 мин при температуре 85 градусов до полного испарения алкоголя.
Шаг 2. Фрукты нарежьте кубиками среднего размера (без косточек), добавьте выпаренный бальзам, сок, специи и варенье. Размешайте ложкой, чтобы варенье растворилось, подогрейте на медленном огне. Снимите, не доводя до кипения.
Шаг 3. Перелейте в термостойкий бокал Айриш вместе с кусочками фруктов, и подавайте напиток, украсив свежей палочкой корицы
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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