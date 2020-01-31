Молочный бельгийский пунш, «Мелата» и еще 8 безалкогольных согревающих напитков

Что нужно:

300 г облепихи

120 г топинамбура

120 г мякоти цитруса

1 г розмарина

0,5 г корицы

0,5 г эфирных масел цитруса

Как приготовить:

Шаг 1. Облепиху, мякоть цитруса и корицу залейте сиропом топинамбура и проварите в сотейнике 3 минуты. Ягоды должны полопаться и превратиться в смесь, по консистенции напоминающую варенье.

Шаг 2. Снимите с плиты, добавьте розмарин и дайте настояться под крышкой. Добавить эфирное масло и подавайте.

«Базилик с черной смородиной»

рецепт от Аделя Кашафутдинова, бармена ресторана ПИRS