Моченый арбуз, вишневое варенье и еще 8 простых, но вкусных заготовок на зиму

Что нужно:

1,5 кг абрикосов

1 кг сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Абрикосы вымойте, разделите каждый на четыре части, а косточки отложите в сторону.

Шаг 2. Косточки разделите пополам и извлеките ядрышки.

Шаг 3. Половины плодов сложите в посуду, в которой будете варить варенье, засыпьте сахаром и оставьте на 4-6 часов.

Шаг 4. Доведите абрикосы с сахаром до кипения и остудите. После полного остывания доведите смесь снова до кипения и проварите 20 минут. Снова остудите.

Шаг 5. Добавьте ядрышки косточек и варите до готовности. Разлейте по стерильным банкам.

Варенье из черники

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»