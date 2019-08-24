Моченый арбуз, вишневое варенье и еще 8 простых, но вкусных заготовок на зиму

Рецепты закусок
Арбуз моченый
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1,5 кг арбуза
- зонтики укропа
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. 9%-го уксуса
для маринада:
- 1,5 л воды
- 1 ст. л. крупной соли
Как приготовить:
Шаг 1. На дно банки уложите укроп зонтиками, зубчики чеснока, затем залейте маринадом.
Шаг 2. Арбуз вымойте, нарежьте большими треугольниками вместе с коркой, уложите в трехлитровую банку.
Шаг 3. В самом конце добавьте столовую ложку 9% уксуса. Арбуз мочится в течение 20 дней, после этого он готов к употреблению.
Джонджоли
рецепт от шеф-повара Мамии Джорджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 г джонджоли в рассоле
- 100 г красного лука
- 50 г кахетинского масла
- 10 г кинзы
Как приготовить:
Шаг 1. Джонджоли промойте. Отожмите лишнюю влагу.
Шаг 2. Нарежьте красный лук полукольцами. Заправьте кахетинским маслом и кинзой.
Маринованные помидоры
рецепт от шеф-повара Мамии Джорджуа, ресторан «Казбек»
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 2,4 кг помидоров
- 50 г укропа
- 50 г кинзы
- 50 г петрушки
- 50 г листьев сельдерея
- 80 г очищенного зеленого перца чили
- 70 г чеснока
- 20 г сахара
- 20 г 9%-го уксуса
- 120 г соли
- 3 л воды
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте зелень.
Шаг 2. Все ингредиенты, кроме томатов, соедините, перемешайте, вскипятите.
Шаг 3. В горячую воду добавьте помидоры, затем остудите до комнатной температуры и отправьте в холодильник до подачи.
Малосольные огурцы с травами
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500-600 г огурцов
- 1 л воды
- 200 г сахара
- 35 г крупной соли
- 200 г уксуса
- листья смородины
- листья хрена
- зонтики укропа
- 6 г очищенных зубчиков чеснока
- черный перец горошком
- душистый перец горошком
Как приготовить:
Шаг 1. Огурцы промойте под проточной водой и замочите на 2 часа в холодной воде. Банки простерилизуйте на пару.
Шаг 2. Сварите маринад: в воде растворите сахар, соль и доведите до кипения. Залейте уксус.
Шаг 3. В стерилизованные банки уложите листья смородины, хрена, зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока, черный и душистый перец горошком.
Шаг 4. Подготовленные огурцы нарежьте на 3-4 кусочка и уложите в банки с зеленью, залейте кипящим рассолом, стерилизуйте 20 минут.
Шаг 5. Готовые банки остудите в перевернутом виде.
Салат «Днепровский»
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- укроп
- листья смородины
- душистый перец горошком
- черный перец горошком
- 120 г огурцов
- 120 г помидоров
- 50 г болгарского перца
- 30 г лука
- 8 г чеснока
для маринада:
- 1 л воды
- 30 г крупной соли
- 150 г сахара
- 170 мл 9%-го уксуса
Как приготовить:
Шаг 1. В банки уложите листья укропа, смородины, добавьте перец горошком душистый и черный.
Шаг 2. Огурцы нарежьте толстыми кружками. Помидоры некрупные – на половинки. Перец болгарский (красный или жёлтый) нашинкуйте произвольно.
Шаг 3. Лук очистите и нарежьте дольками.
Шаг 4. Воду вскипятите, растворите в ней сахар, соль, добавьте уксус.
Шаг 5. Разложите салат по чистым банкам, залейте горячим маринадом, простерилизуйте 20 минут.
Рецепты варенья
Брусничное варенье
рецепт от шеф-повара Сергея Прошкина, ресторан Sapiens Est Bar&Kitchen
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг брусники
- 700 г сахара
- 4 г кардамона
- 2 г бадьяна
- 10 г лимонной цедры
- 2 г тимьяна
Как приготовить:
Шаг 1. Бруснику переберите, промойте проточной водой и просушите.
Шаг 2. Чистые ягоды уложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и поставьте на медленный огонь.
Шаг 3. Уберите пенку с ягод, добавьте тимьян, кардамон, бадьян, цедру лимона.
Шаг 4. Варите 1-1,5 часа, затем достаньте кардамон и бадьян, перемешайте и томите на медленном огне еще час.
Шаг 5. Дайте варенью остыть и разлейте по банкам.
Варенье из вишни
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 1,5 кг вишни
- 1 кг сахара
- 10 г пектина
Как приготовить:
Шаг 1. Ягоды переберите: очистите от хвостиков и веточек, тщательно промойте, отделите косточки.
Шаг 2. В большой кастрюле смешайте вишню с сахаром, доведите до кипения, все время помешивая.
Шаг 3. Добавьте пектин, снова доведите до кипения.
Шаг 4. Кипятите 1 минуту, постоянно помешивая. Снимите с огня, снимите пену с поверхности, разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, не доходя 6 мм до края. Закройте крышками.
Варенье абрикосовое с косточками
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 1,5 кг абрикосов
- 1 кг сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Абрикосы вымойте, разделите каждый на четыре части, а косточки отложите в сторону.
Шаг 2. Косточки разделите пополам и извлеките ядрышки.
Шаг 3. Половины плодов сложите в посуду, в которой будете варить варенье, засыпьте сахаром и оставьте на 4-6 часов.
Шаг 4. Доведите абрикосы с сахаром до кипения и остудите. После полного остывания доведите смесь снова до кипения и проварите 20 минут. Снова остудите.
Шаг 5. Добавьте ядрышки косточек и варите до готовности. Разлейте по стерильным банкам.
Варенье из черники
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 1 кг черники -1,5 кг сахара
- 7 г пектина
Как приготовить:
Шаг 1. Ягоды переберите: очистите от иголок и листочков, выложите на полотенце, обсушите. Чернику не надо промывать, так как она содержит очень много сока.
Шаг 2. Засыпьте ягоды сахаром и дайте постоять.
Шаг 3. Когда сахар растворится наполовину, добавьте пектин. Тщательно размешайте и поставьте на огонь, дайте закипеть, снимите пену и тут же разлейте в стерилизованные банки. Это варенье называется пятиминуткой – ягода остается практически цельной, не лопается, а пектин дает желированность, то есть варенье получается не водянистым и не жидким.
Варенье из черной смородины
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 1 кг черной смородины
- 1 кг сахара
- 7 г пектина
Как приготовить:
Шаг 1. Ягоды переберите: очистите от иголок, хвостиков и веточек, тщательно промойте, пересыпьте в миску и засыпьте сахаром.
Шаг 2. Тщательно смешайте ягоды и сахар при помощи блендера.
Шаг 3. Поставьте вариться на небольшом огне. Через 5 минут, как только варенье немного проварится, добавьте пектин и хорошенько перемешайте.
Шаг 4. Доведите смесь до кипения, продолжите варить на маленьком огне, постепенно перемешивая, еще 10 минут.
Шаг 5. Горячую смесь вылейте в банки и консервируйте.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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