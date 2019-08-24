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Моченый арбуз, вишневое варенье и еще 8 простых, но вкусных заготовок на зиму

Конец лета – время сбора урожая, а значит, и приготовления запасов на зиму. Дома, без сомнений, получаются самые вкусные салаты, соленья и варенья, потому не стоит лениться и надеяться, что в холодное время года пойдут в ход магазинные закуски. Если вы новичок в деле приготовления заготовок или ищете новые рецепты – наша статья для вас. Редакция Passion.ru собрала для вас интересные и вкусные варианты.

Рецепты закусок

Арбуз моченый

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1,5 кг арбуза
  • зонтики укропа
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. 9%-го уксуса

для маринада:

  • 1,5 л воды
  • 1 ст. л. крупной соли

Как приготовить:

Шаг 1. На дно банки уложите укроп зонтиками, зубчики чеснока, затем залейте маринадом.

Шаг 2. Арбуз вымойте, нарежьте большими треугольниками вместе с коркой, уложите в трехлитровую банку.

Шаг 3. В самом конце добавьте столовую ложку 9% уксуса. Арбуз мочится в течение 20 дней, после этого он готов к употреблению.

Джонджоли

рецепт от шеф-повара Мамии Джорджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 500 г джонджоли в рассоле
  • 100 г красного лука
  • 50 г кахетинского масла
  • 10 г кинзы

Как приготовить:

Шаг 1. Джонджоли промойте. Отожмите лишнюю влагу.

Шаг 2. Нарежьте красный лук полукольцами. Заправьте кахетинским маслом и кинзой.

Маринованные помидоры

рецепт от шеф-повара Мамии Джорджуа, ресторан «Казбек»

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 2,4 кг помидоров
  • 50 г укропа
  • 50 г кинзы
  • 50 г петрушки
  • 50 г листьев сельдерея
  • 80 г очищенного зеленого перца чили
  • 70 г чеснока
  • 20 г сахара
  • 20 г 9%-го уксуса
  • 120 г соли
  • 3 л воды

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте зелень.

Шаг 2. Все ингредиенты, кроме томатов, соедините, перемешайте, вскипятите.

Шаг 3. В горячую воду добавьте помидоры, затем остудите до комнатной температуры и отправьте в холодильник до подачи.

Малосольные огурцы с травами

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 500-600 г огурцов
  • 1 л воды
  • 200 г сахара
  • 35 г крупной соли
  • 200 г уксуса
  • листья смородины
  • листья хрена
  • зонтики укропа
  • 6 г очищенных зубчиков чеснока
  • черный перец горошком
  • душистый перец горошком

Как приготовить:

Шаг 1. Огурцы промойте под проточной водой и замочите на 2 часа в холодной воде. Банки простерилизуйте на пару.

Шаг 2. Сварите маринад: в воде растворите сахар, соль и доведите до кипения. Залейте уксус.

Шаг 3. В стерилизованные банки уложите листья смородины, хрена, зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока, черный и душистый перец горошком.

Шаг 4. Подготовленные огурцы нарежьте на 3-4 кусочка и уложите в банки с зеленью, залейте кипящим рассолом, стерилизуйте 20 минут.

Шаг 5. Готовые банки остудите в перевернутом виде.

Салат «Днепровский»

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • укроп
  • листья смородины
  • душистый перец горошком
  • черный перец горошком
  • 120 г огурцов
  • 120 г помидоров
  • 50 г болгарского перца
  • 30 г лука
  • 8 г чеснока

для маринада:

  • 1 л воды
  • 30 г крупной соли
  • 150 г сахара
  • 170 мл 9%-го уксуса

Как приготовить:

Шаг 1. В банки уложите листья укропа, смородины, добавьте перец горошком душистый и черный.

Шаг 2. Огурцы нарежьте толстыми кружками. Помидоры некрупные – на половинки. Перец болгарский (красный или жёлтый) нашинкуйте произвольно.

Шаг 3. Лук очистите и нарежьте дольками.

Шаг 4. Воду вскипятите, растворите в ней сахар, соль, добавьте уксус.

Шаг 5. Разложите салат по чистым банкам, залейте горячим маринадом, простерилизуйте 20 минут.

Рецепты варенья

Брусничное варенье

рецепт от шеф-повара Сергея Прошкина, ресторан Sapiens Est Bar&Kitchen

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1 кг брусники
  • 700 г сахара
  • 4 г кардамона
  • 2 г бадьяна
  • 10 г лимонной цедры
  • 2 г тимьяна

Как приготовить:

Шаг 1. Бруснику переберите, промойте проточной водой и просушите.

Шаг 2. Чистые ягоды уложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и поставьте на медленный огонь.

Шаг 3. Уберите пенку с ягод, добавьте тимьян, кардамон, бадьян, цедру лимона.

Шаг 4. Варите 1-1,5 часа, затем достаньте кардамон и бадьян, перемешайте и томите на медленном огне еще час.

Шаг 5. Дайте варенью остыть и разлейте по банкам.

Варенье из вишни

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 1,5 кг вишни
  • 1 кг сахара
  • 10 г пектина

Как приготовить:

Шаг 1. Ягоды переберите: очистите от хвостиков и веточек, тщательно промойте, отделите косточки.

Шаг 2. В большой кастрюле смешайте вишню с сахаром, доведите до кипения, все время помешивая.

Шаг 3. Добавьте пектин, снова доведите до кипения.

Шаг 4. Кипятите 1 минуту, постоянно помешивая. Снимите с огня, снимите пену с поверхности, разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, не доходя 6 мм до края. Закройте крышками.

Варенье абрикосовое с косточками

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 1,5 кг абрикосов
  • 1 кг сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Абрикосы вымойте, разделите каждый на четыре части, а косточки отложите в сторону.

Шаг 2. Косточки разделите пополам и извлеките ядрышки.

Шаг 3. Половины плодов сложите в посуду, в которой будете варить варенье, засыпьте сахаром и оставьте на 4-6 часов.

Шаг 4. Доведите абрикосы с сахаром до кипения и остудите. После полного остывания доведите смесь снова до кипения и проварите 20 минут. Снова остудите.

Шаг 5. Добавьте ядрышки косточек и варите до готовности. Разлейте по стерильным банкам.

Варенье из черники

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 1 кг черники -1,5 кг сахара
  • 7 г пектина

Как приготовить:

Шаг 1. Ягоды переберите: очистите от иголок и листочков, выложите на полотенце, обсушите. Чернику не надо промывать, так как она содержит очень много сока.

Шаг 2. Засыпьте ягоды сахаром и дайте постоять.

Шаг 3. Когда сахар растворится наполовину, добавьте пектин. Тщательно размешайте и поставьте на огонь, дайте закипеть, снимите пену и тут же разлейте в стерилизованные банки. Это варенье называется пятиминуткой – ягода остается практически цельной, не лопается, а пектин дает желированность, то есть варенье получается не водянистым и не жидким.

Варенье из черной смородины

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 1 кг черной смородины
  • 1 кг сахара
  • 7 г пектина

Как приготовить:

Шаг 1. Ягоды переберите: очистите от иголок, хвостиков и веточек, тщательно промойте, пересыпьте в миску и засыпьте сахаром.

Шаг 2. Тщательно смешайте ягоды и сахар при помощи блендера.

Шаг 3. Поставьте вариться на небольшом огне. Через 5 минут, как только варенье немного проварится, добавьте пектин и хорошенько перемешайте.

Шаг 4. Доведите смесь до кипения, продолжите варить на маленьком огне, постепенно перемешивая, еще 10 минут.

Шаг 5. Горячую смесь вылейте в банки и консервируйте.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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