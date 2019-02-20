Митболы, крокеты, фрикадельки, или Что можно приготовить из мясного, рыбного или овощного фарша

Вам потребуется:

800 г филе трески,

1 пучок петрушки,

1 лимон, соль,

черный молотый перец,

80 г сливочного масла,

оливковое масло.

Для соуса: 2 маринованных огурца, маленький пучок укропа, 300 мл густого натурального йогурта, 35 мл оливкового масла, черный молотый перец, соль Огурцы и укроп измельчить. Смешать с йогуртом и оливковым маслом, поперчить и поставить в холодильник.

Филе трески провернуть через мясорубку. Петрушку очень мелко порубить, посыпать цедрой лимона, добавить в рыбный фарш, приправить солью и перцем. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и тщательно вымесить. Сформировать из фарша шарики диаметром 3-4 см, выложить на застеленную пергаментом форму, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Фрикадельки достать из холодильника, смазать оливковым маслом, и поставить под сильно разогретый гриль на 3-5 мин. Затем перевернуть и готовить еще 3-5 минут. Подавать фрикадельки с йогуртовым соусом. Соус перед подачей заправить оливковым маслом, солью и перцем.

Ежики из чечевицы