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Митболы, крокеты, фрикадельки, или Что можно приготовить из мясного, рыбного или овощного фарша

Фалафель или картопляники? Шарики из разного вида фарша украшают меню в каждой стране и предлагаются для быстрого перекуса или полноценного обеда. Все шарики разные: например, в фарш для фрикаделек добавляют только зелень и пряности, реже орехи, а фарш для тефтелей - крупы, овощи. Тефтели чаще жарят или тушат, а фрикадельки варят в бульоне, кипятке или супе. Ежики – это те же тефтели с рисом. Крокеты чаще делают из картофеля и жарят во фритюре, однако существуют и мясо-рыбные варианты. Passion.ru делится оригинальными и очень вкусными рецептами!

Различия в терминологии не меняют сути: все мясные и овощные шарики готовить легко и увлекательно, а использовать можно как сразу, так и потом – заморозить и готовить по мере необходимости.

5 правил вкусшариков

  1. Фарш должен быть как можно более однородным и мягким – если пользуетесь мясорубкой, проверните его дважды, если блендером – тщательно взбейте.
  2. Если вы в фарше используете постное мясо (говяжье или куриное), то для его сочности и нежности можно добавить немного твердого сыра.
  3. Прежде чем лепить шарики, охладите фарш.
  4. Для придания фрикаделькам правильной формы, руки лучше всего смочить холодной водой, чтобы фарш не прилипал.
  5. Самые диетические фрикадельки получаются, если их приготовить в пароварке или мультиварке.

Митболы с моцареллой

Вам потребуется:

  • 600 г куриного филе,
  • 200 г моцареллы,
  • 1 яйцо,
  • 2 столовых ложки панировочных сухарей,
  • 1-2 зубчика чеснока,
  • базилик, соль, черный молотый перец.

Для соуса: 250 мл томатного сока, 100 репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 0,5 чайной ложки сухой смеси прованских трав.

Как приготовить:

Куриное филе нарезать, пропустить через мясорубку вместе с чесноком, посолить и поперчить, добавить базилик, панировочные сухари и сметану. Взбить яйцо и тоже добавить в фарш. Тщательно вымешать фарш и положить в холодильник на 20-30 минут. Достать охлажденный фарш, взять шарик примерно со столовую ложку, сделать в нем углубление и положить туда кусочек моцареллы. Собрать в шарик, скрепляя края. Обжаритьсо всех стороны на растительном масле, на среднем огне. Обжаренные митболы выложить в тарелку Приготовить соус: : измельчить лук, раздавить чеснок, обжарить на масле, которое осталось в сковороде, до мягкости, добавить прованские травы и томатный сок, тушить 5 минут на среднем огне. Выложить в сковороду с соусом митболы, прогреть под крышкой еще 5 минут.

Фрикадельки из трески

Вам потребуется:

  • 800 г филе трески,
  • 1 пучок петрушки,
  • 1 лимон, соль,
  • черный молотый перец,
  • 80 г сливочного масла,
  • оливковое масло.

Для соуса: 2 маринованных огурца, маленький пучок укропа, 300 мл густого натурального йогурта, 35 мл оливкового масла, черный молотый перец, соль Огурцы и укроп измельчить. Смешать с йогуртом и оливковым маслом, поперчить и поставить в холодильник.

Филе трески провернуть через мясорубку. Петрушку очень мелко порубить, посыпать цедрой лимона, добавить в рыбный фарш, приправить солью и перцем. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и тщательно вымесить. Сформировать из фарша шарики диаметром 3-4 см, выложить на застеленную пергаментом форму, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Фрикадельки достать из холодильника, смазать оливковым маслом, и поставить под сильно разогретый гриль на 3-5 мин. Затем перевернуть и готовить еще 3-5 минут. Подавать фрикадельки с йогуртовым соусом. Соус перед подачей заправить оливковым маслом, солью и перцем.

Ежики из чечевицы

Вам понадобится:

  • 300 г зеленой чечевицы,
  • 1 стакан риса,
  • 2 моркови,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • томатная паста или томатный сок для соуса,
  • соль, перец,
  • 1-2 столовые ложки муки.

Как приготовить:

Чечевицу замочить на ночь, перед приготовлением слить воду, измельчить блендером. Отварить рис до полуготовности и остудить. Смешать рис с чечевичным пюре, добавить соль, перец и мелко нарезанный чеснок, тщательно перемешать, добавить немного муки, чтобы фарш лучше держал форму. Морковь натереть на терке. Налить в сковороду 1 воды, добавить 3-4 ложки томатной пасты Из чечевичного фарша скатать шарики и опустить в кипящий томатный соус. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 10 минут, затем перевернуть шарики и готовить еще 10 минут.

Митболы с горчицей

Вам понадобится:

  • 1 кг говядины,
  • 1 яйцо,
  • 150 г сыра, 2 столовые ложки дижонской горчицы,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 3 луковицы среднего размера,
  • 5 зубчиков чеснока, пучок петрушки, соль, перец.

Для соуса: 0,5 кг помидоров, 1 луковица. 2 чайных ложки томатной пасты, 3 зубчика чеснока, немного тимьяна, базилика, розмарина, петрушки и лавровый лист.

Приготовление:

Лук и чеснок измельчить. Мясо пропустить через мясорубку, смешать с натертым сыром и остальными ингредиентами. Вылепить шарики диаметром 3-4 см и выложить на смазанный маслом противень. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Выключить духовку, но противень не вынимать. Для соуса на сковороде обжарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок и пряности, залить томатной пастой. Готовить на среднем огне 5 минут. Нарезать помидоры, добавить в соус и тушить примерно 30 минут. Взбить в блендере. Достать митболы, полить томатным соусом.

Крокеты из картофеля с ветчиной

Нам потребуется:

  • 1 кг разваривающегося картофеля,
  • 150 г моцареллы,
  • 150 г панировочных
  • сухарей,
  • 50 г ветчины,
  • 50 г сливочного масла,
  • 50 г тертого сыра,
  • 50 г муки,
  • 1 яйцо,
  • 2 желтка,
  • мускатный орех,
  • соль,
  • оливковое масло.

Приготовление:

Сварить картофель, очистить и размять, пока горячий. Пюре выложить в кастрюлю, добавить масло, соль и мускатный орех. Готовить на медленном огне, помешивая, 5 минут. Снять с огня, охладить, добавить взбитые желтки и натертый сыр. Моцареллу и ветчину нарезать кубиками. Взбить 2 оставшихся яйца. Подготовить муку и сухари. Из пюре сформировать небольшие лепешки, в центр каждой положить кусочки сыра и ветчины. Сформировать шарики, обвалять в муке, яйце и сухарях. Обжаривать в разогретом оливковом масле, выкладывать на бумажное полотенце.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: vostock-photo

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