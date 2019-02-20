Митболы, крокеты, фрикадельки, или Что можно приготовить из мясного, рыбного или овощного фарша

Различия в терминологии не меняют сути: все мясные и овощные шарики готовить легко и увлекательно, а использовать можно как сразу, так и потом – заморозить и готовить по мере необходимости.
5 правил вкусшариков
- Фарш должен быть как можно более однородным и мягким – если пользуетесь мясорубкой, проверните его дважды, если блендером – тщательно взбейте.
- Если вы в фарше используете постное мясо (говяжье или куриное), то для его сочности и нежности можно добавить немного твердого сыра.
- Прежде чем лепить шарики, охладите фарш.
- Для придания фрикаделькам правильной формы, руки лучше всего смочить холодной водой, чтобы фарш не прилипал.
- Самые диетические фрикадельки получаются, если их приготовить в пароварке или мультиварке.
Митболы с моцареллой
Вам потребуется:
- 600 г куриного филе,
- 200 г моцареллы,
- 1 яйцо,
- 2 столовых ложки панировочных сухарей,
- 1-2 зубчика чеснока,
- базилик, соль, черный молотый перец.
Для соуса: 250 мл томатного сока, 100 репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 0,5 чайной ложки сухой смеси прованских трав.
Как приготовить:
Куриное филе нарезать, пропустить через мясорубку вместе с чесноком, посолить и поперчить, добавить базилик, панировочные сухари и сметану. Взбить яйцо и тоже добавить в фарш. Тщательно вымешать фарш и положить в холодильник на 20-30 минут. Достать охлажденный фарш, взять шарик примерно со столовую ложку, сделать в нем углубление и положить туда кусочек моцареллы. Собрать в шарик, скрепляя края. Обжаритьсо всех стороны на растительном масле, на среднем огне. Обжаренные митболы выложить в тарелку Приготовить соус: : измельчить лук, раздавить чеснок, обжарить на масле, которое осталось в сковороде, до мягкости, добавить прованские травы и томатный сок, тушить 5 минут на среднем огне. Выложить в сковороду с соусом митболы, прогреть под крышкой еще 5 минут.
Фрикадельки из трески
Вам потребуется:
- 800 г филе трески,
- 1 пучок петрушки,
- 1 лимон, соль,
- черный молотый перец,
- 80 г сливочного масла,
- оливковое масло.
Для соуса: 2 маринованных огурца, маленький пучок укропа, 300 мл густого натурального йогурта, 35 мл оливкового масла, черный молотый перец, соль Огурцы и укроп измельчить. Смешать с йогуртом и оливковым маслом, поперчить и поставить в холодильник.
Филе трески провернуть через мясорубку. Петрушку очень мелко порубить, посыпать цедрой лимона, добавить в рыбный фарш, приправить солью и перцем. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и тщательно вымесить. Сформировать из фарша шарики диаметром 3-4 см, выложить на застеленную пергаментом форму, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Фрикадельки достать из холодильника, смазать оливковым маслом, и поставить под сильно разогретый гриль на 3-5 мин. Затем перевернуть и готовить еще 3-5 минут. Подавать фрикадельки с йогуртовым соусом. Соус перед подачей заправить оливковым маслом, солью и перцем.
Ежики из чечевицы
Вам понадобится:
- 300 г зеленой чечевицы,
- 1 стакан риса,
- 2 моркови,
- 2-3 зубчика чеснока,
- томатная паста или томатный сок для соуса,
- соль, перец,
- 1-2 столовые ложки муки.
Как приготовить:
Чечевицу замочить на ночь, перед приготовлением слить воду, измельчить блендером. Отварить рис до полуготовности и остудить. Смешать рис с чечевичным пюре, добавить соль, перец и мелко нарезанный чеснок, тщательно перемешать, добавить немного муки, чтобы фарш лучше держал форму. Морковь натереть на терке. Налить в сковороду 1 воды, добавить 3-4 ложки томатной пасты Из чечевичного фарша скатать шарики и опустить в кипящий томатный соус. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 10 минут, затем перевернуть шарики и готовить еще 10 минут.
Митболы с горчицей
Вам понадобится:
- 1 кг говядины,
- 1 яйцо,
- 150 г сыра, 2 столовые ложки дижонской горчицы,
- 3 столовые ложки оливкового масла,
- 3 луковицы среднего размера,
- 5 зубчиков чеснока, пучок петрушки, соль, перец.
Для соуса: 0,5 кг помидоров, 1 луковица. 2 чайных ложки томатной пасты, 3 зубчика чеснока, немного тимьяна, базилика, розмарина, петрушки и лавровый лист.
Приготовление:
Лук и чеснок измельчить. Мясо пропустить через мясорубку, смешать с натертым сыром и остальными ингредиентами. Вылепить шарики диаметром 3-4 см и выложить на смазанный маслом противень. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Выключить духовку, но противень не вынимать. Для соуса на сковороде обжарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок и пряности, залить томатной пастой. Готовить на среднем огне 5 минут. Нарезать помидоры, добавить в соус и тушить примерно 30 минут. Взбить в блендере. Достать митболы, полить томатным соусом.
Крокеты из картофеля с ветчиной
Нам потребуется:
- 1 кг разваривающегося картофеля,
- 150 г моцареллы,
- 150 г панировочных
- сухарей,
- 50 г ветчины,
- 50 г сливочного масла,
- 50 г тертого сыра,
- 50 г муки,
- 1 яйцо,
- 2 желтка,
- мускатный орех,
- соль,
- оливковое масло.
Приготовление:
Сварить картофель, очистить и размять, пока горячий. Пюре выложить в кастрюлю, добавить масло, соль и мускатный орех. Готовить на медленном огне, помешивая, 5 минут. Снять с огня, охладить, добавить взбитые желтки и натертый сыр. Моцареллу и ветчину нарезать кубиками. Взбить 2 оставшихся яйца. Подготовить муку и сухари. Из пюре сформировать небольшие лепешки, в центр каждой положить кусочки сыра и ветчины. Сформировать шарики, обвалять в муке, яйце и сухарях. Обжаривать в разогретом оливковом масле, выкладывать на бумажное полотенце.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: vostock-photo
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