Вам понадобится:
- Гусь тушка 1 кг
- Говядина грудинка 1 кг
- лавровый лист 3 шт
- перец душистый 10 г
- Лук репчатый 500 г
- Перец болгарский 300 г
- Томаты в собственном соку 200 г
- Мисо-паста красная 50 г
- Свекла 400г
- Соль по вкусу
- Перец черный
- Чеснок 100 г
- Уксус яблочный 100 г
Приготовление:
Из гуся и грудинки сварить крепкий бульон с лавровым листом и душистым перцем. Мясо отделить от кости, отложить в сторону. Свеклу почистить и из очистков сварить бульон (залить водой шкурки от свеклы и варить 20-30 минут), использовать его как "краску". Обжарить в отдельной сковороде лук, перец, добавить томаты и залить бульоном. В отдельной кастрюле обжарить свеклу, залить бульоном, добавить уксус и тушить до готовности свеклы. В конце все смешать вместе, добавить соли и перца по вкусу, если нужно, сахар и мелко-рубленный чеснок.