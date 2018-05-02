Вам понадобится:

Гусь тушка 1 кг

Говядина грудинка 1 кг

лавровый лист 3 шт

перец душистый 10 г

Лук репчатый 500 г

Перец болгарский 300 г

Томаты в собственном соку 200 г

Мисо-паста красная 50 г

Свекла 400г

Соль по вкусу

Перец черный

Чеснок 100 г

Уксус яблочный 100 г

Приготовление:

Из гуся и грудинки сварить крепкий бульон с лавровым листом и душистым перцем. Мясо отделить от кости, отложить в сторону. Свеклу почистить и из очистков сварить бульон (залить водой шкурки от свеклы и варить 20-30 минут), использовать его как "краску". Обжарить в отдельной сковороде лук, перец, добавить томаты и залить бульоном. В отдельной кастрюле обжарить свеклу, залить бульоном, добавить уксус и тушить до готовности свеклы. В конце все смешать вместе, добавить соли и перца по вкусу, если нужно, сахар и мелко-рубленный чеснок.