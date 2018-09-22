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Маринованный палтус с пюре из батата и болгарского перца

Ресторан Sixty и шеф-повар Режис Тригель... Разве надо дальше продолжать? Ловите рецепт и скорее готовить! Да, блюд не из простых, но тепер вы знаете, чем кормить гостей на праздник или подарить гастрономическое удовольствие мужу.

Вам понадобится:

  • Обработанные белые грибы – 110 г
  • Пюре из батата и перца – 70 г
  • Масло чесночное – 5 мл
  • Палтус – 150 г
  • Кресс салат - 1 г
  • Листья сельдерея – 3 г
  • Соус из белого вина – 40 мл
  • Соль по вкусу

Пюре из батата и перца:

  • Картофель батат – 50 г
  • Сливочное масло – 5 г
  • Сливки 33% - 10 мл
  • Болгарский красный перец – 70 г
  • Чесночное масло – 3 мл
  • Тимьян – 5 г
  • Соль – 1 г

Соус из белого вина:

  • Очищенный лук шалот – 10 г
  • Очищенные грибы шампиньоны – 10 г
  • Белое сухое вино – 20 мл
  • Рыбный бульон – 30 мл
  • Сливки 35% - 25 мл

Маринад для палтуса:

  • Луковый фреш – 50 мл
  • Сахар – 30 г
  • Соевый соус Кикоман – 5 мл
  • Цветочный мед – 2 г
  • Грушевый сок – 6 мл
  • Лук шалот - 3 г
  • Имбирный фреш – 1 мл
  • Масло кунжутное - 1 мл
  • Вино белое сухое – 5 мл
  • Чесночное масло – 1 мл

Приготовление:

Палтус разделать на филе с кожей, без костей. Маринад: луковый фреш и сахар смешать. Довести до кипения до растворения сахара. Все ингредиенты соединить. Палтус оставить мариноваться на 2-3 часа.

Пюре из батата:

Приготовление:

Сладкий картофель батат очистить, запечь с добавлением сливочного масла при температуре 200 градусов 20 минут. Затем пропустить через миксер, после протереть через мелкое сито.

Пюре из перца:

Болгарский красный перец запечь при температуре 200 градусов 15 минут. Очистить от кожи и семян. Добавить чесночное масло и тимьян. Пропустить через миксер, протереть через сито до однородной массы. Смешать две части пюре батата с одной частью пюре из перца.

Соус из белого вина:

Лук шалот очистить, помыть, произвольно нарезать и обжарить на сливочном масле. Грибы очистить от кожи и коричневых перепонок. Соединить лук, грибы и вино, затем вино выпарить. После чего добавить рыбный бульон и сливки. Выпарить до густой консистенции. Соль добавить в конце по вкусу.

Основное приготовление и подача блюда:

Разогреть пюре батат, добавить соус табаско и соль. Грибы белые обработать, помыть, разрезать пополам. Затем нарезанные их обжарить на чесночном масле и в конце добавить микс из мелко нарезанной зелени. Маринованный палтус выложить на противень с пергаментом, смазанный маслом, и запекать 8 минут при температуре 200 градусов. На тарелку выложить пюре из батата и перца в виде капли, обжаренные белые грибы. В центр запечённый палтус. Палтус полить соусом из белого вина. Блюдо декорируем листьями из стебля сельдерея и кресс салатом.

Фото: архив ресторана

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