Маринованный палтус с пюре из батата и болгарского перца

Вам понадобится:

Обработанные белые грибы – 110 г

Пюре из батата и перца – 70 г

Масло чесночное – 5 мл

Палтус – 150 г

Кресс салат - 1 г

Листья сельдерея – 3 г

Соус из белого вина – 40 мл

Соль по вкусу

Пюре из батата и перца:

Картофель батат – 50 г

Сливочное масло – 5 г

Сливки 33% - 10 мл

Болгарский красный перец – 70 г

Чесночное масло – 3 мл

Тимьян – 5 г

Соль – 1 г

Соус из белого вина:

Очищенный лук шалот – 10 г

Очищенные грибы шампиньоны – 10 г

Белое сухое вино – 20 мл

Рыбный бульон – 30 мл

Сливки 35% - 25 мл

Маринад для палтуса:

Луковый фреш – 50 мл

Сахар – 30 г

Соевый соус Кикоман – 5 мл

Цветочный мед – 2 г

Грушевый сок – 6 мл

Лук шалот - 3 г

Имбирный фреш – 1 мл

Масло кунжутное - 1 мл

Вино белое сухое – 5 мл

Чесночное масло – 1 мл

Приготовление:

Палтус разделать на филе с кожей, без костей. Маринад: луковый фреш и сахар смешать. Довести до кипения до растворения сахара. Все ингредиенты соединить. Палтус оставить мариноваться на 2-3 часа.

Пюре из батата:

Приготовление:

Сладкий картофель батат очистить, запечь с добавлением сливочного масла при температуре 200 градусов 20 минут. Затем пропустить через миксер, после протереть через мелкое сито.

Пюре из перца:

Болгарский красный перец запечь при температуре 200 градусов 15 минут. Очистить от кожи и семян. Добавить чесночное масло и тимьян. Пропустить через миксер, протереть через сито до однородной массы. Смешать две части пюре батата с одной частью пюре из перца.

Соус из белого вина:

Лук шалот очистить, помыть, произвольно нарезать и обжарить на сливочном масле. Грибы очистить от кожи и коричневых перепонок. Соединить лук, грибы и вино, затем вино выпарить. После чего добавить рыбный бульон и сливки. Выпарить до густой консистенции. Соль добавить в конце по вкусу.

Основное приготовление и подача блюда:

Разогреть пюре батат, добавить соус табаско и соль. Грибы белые обработать, помыть, разрезать пополам. Затем нарезанные их обжарить на чесночном масле и в конце добавить микс из мелко нарезанной зелени. Маринованный палтус выложить на противень с пергаментом, смазанный маслом, и запекать 8 минут при температуре 200 градусов. На тарелку выложить пюре из батата и перца в виде капли, обжаренные белые грибы. В центр запечённый палтус. Палтус полить соусом из белого вина. Блюдо декорируем листьями из стебля сельдерея и кресс салатом.

Фото: архив ресторана