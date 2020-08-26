Маринованная дыня, вишневое варенье и еще 5 отличных рецептов заготовок на зиму

Что нужно:

2 кочана пекинской капусты

1 шт. репчатого лука

1 пучок зеленого лука

1 головка чеснока

5-6 см корня имбиря

100 мл рыбного соуса

1 ст. л. с горкой рисовой муки

7-8 ст. л. острого красного перца (кочукару)

0,5 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. сладкой паприки

1,5-2 ст. л. коричневого сахара

Соль

Как приготовить:

Шаг 1. Капусту разрежьте вдоль на 2 части. Каждую половинку надрежьте со стороны основания до середины, посыпьте каждый листочек солью.

Шаг 2. Сложите просоленную капусту в емкость, придавите гнетом и оставьте на четыре часа.

Шаг 3. Измельчите в блендере лук репчатый, имбирь и чеснок. Из рисовой муки сварите кисель (благодаря ему смесь специй закрепится на кочане) – муку разведите в стакане воды, дайте закипеть, всыпьте сахар, остудите.

Шаг 4. Зеленый лук нарежьте кусочками примерно 4 см длиной и соедините в миске с кашицей из имбиря и лука и остывшим рисовым киселем. Всыпьте красный перец, паприку и кориандр, влейте рыбный соус. Перемешайте.

Шаг 5. Засоленные кочаны промойте под струей воды, тщательно перебирая каждый листик. Необходимо смыть всю соль! Руками отожмите капусту от воды.

Шаг 6. Каждый листик промажьте подготовленной заправкой, надев на руки перчатки. Сложите в контейнер с крышкой, плотно утрамбовывая. Оставьте кимчи мариноваться при комнатной температуре на сутки. Затем уберите в холодильник и выдерживайте еще 3-4 дня.

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