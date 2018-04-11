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Пост прошел — все соскучились по мясу. Этот рецепт вам дарит бренд-шеф ресторанов «Сыроварня» в Москве и Санкт-Петербурге Сергей Носов.

Вам понадобится:

  • лопатка ягненка — 1 шт. (1 300 г)
  • соль, перец — по вкусу
  • кинза — 5 г

Соус порто:

  • лук — 300 г
  • морковь — 300 г
  • розмарин — 15 г
  • чеснок — 100 г
  • портвейн — 1 бутылка (700 мл)
  • говяжий бульон — 200 мл
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо. Лопатку ягненка натереть солью и перцем. Оставить на 2-3 часа в холодильнике. После залить лопатку соусом порто и запекать при температуре 180 градусов 3-3,5 часа.

Соус порто. Крупно нарезать лук, чеснок, морковь и розмарин. Обжарить на сковороде. Добавить к овощам портвейн. Выпарить его до уменьшения объема в два раза. Добавить говяжий бульон. Добавить соль и перец. Готовую лопатку выложить на тарелку. Украсить кинзой. Подавать с соусом порто.

Фото: архив ресторана

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