Вам понадобится:
- лопатка ягненка — 1 шт. (1 300 г)
- соль, перец — по вкусу
- кинза — 5 г
Соус порто:
- лук — 300 г
- морковь — 300 г
- розмарин — 15 г
- чеснок — 100 г
- портвейн — 1 бутылка (700 мл)
- говяжий бульон — 200 мл
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Мясо. Лопатку ягненка натереть солью и перцем. Оставить на 2-3 часа в холодильнике. После залить лопатку соусом порто и запекать при температуре 180 градусов 3-3,5 часа.
Соус порто. Крупно нарезать лук, чеснок, морковь и розмарин. Обжарить на сковороде. Добавить к овощам портвейн. Выпарить его до уменьшения объема в два раза. Добавить говяжий бульон. Добавить соль и перец. Готовую лопатку выложить на тарелку. Украсить кинзой. Подавать с соусом порто.
Фото: архив ресторана