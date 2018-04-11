Вам понадобится:

лопатка ягненка — 1 шт. (1 300 г)

соль, перец — по вкусу

кинза — 5 г

Соус порто:

лук — 300 г

морковь — 300 г

розмарин — 15 г

чеснок — 100 г

портвейн — 1 бутылка (700 мл)

говяжий бульон — 200 мл

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо. Лопатку ягненка натереть солью и перцем. Оставить на 2-3 часа в холодильнике. После залить лопатку соусом порто и запекать при температуре 180 градусов 3-3,5 часа.

Соус порто. Крупно нарезать лук, чеснок, морковь и розмарин. Обжарить на сковороде. Добавить к овощам портвейн. Выпарить его до уменьшения объема в два раза. Добавить говяжий бульон. Добавить соль и перец. Готовую лопатку выложить на тарелку. Украсить кинзой. Подавать с соусом порто.

Фото: архив ресторана