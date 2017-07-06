Рецепт от ресторана TGI Fridays
43 ккал
Линчбургский лимонад
  • ликер TripleSec — 90 мл
  • лимонный сок — 90 мл
  • вода фильтрованная — 90 мл
  • сахарный сироп — 90 мл
  • спрайт — 120 мл
  • лед — 4 совка
  • лимон — 4 дольки
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Способ приготовления

  1. Приготовить сауэр рокс микс, смешав воду, лимонный сок и 45 мл сахарного сиропа.

  2. В питчер налить виски, ликер, сауэр рокс микс и спрайт. Питчер заполнить кусковым льдом и перемешать содержимое барной ложкой (10 секунд).

  3. Взять питчер и аккуратно перелить содержимое со льдом в подготовленный бокал. В коктейль положить дольки лимона и оставить их в коктейле на льду.