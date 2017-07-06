Линчбургский лимонад

В питчер налить виски, ликер, сауэр рокс микс и спрайт. Питчер заполнить кусковым льдом и перемешать содержимое барной ложкой (10 секунд).

Взять питчер и аккуратно перелить содержимое со льдом в подготовленный бокал. В коктейль положить дольки лимона и оставить их в коктейле на льду.