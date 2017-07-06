Линчбургский лимонад
Рецепт от ресторана TGI Fridays
43 ккал
Линчбургский лимонад
- ликер TripleSec — 90 мл
- лимонный сок — 90 мл
- вода фильтрованная — 90 мл
- сахарный сироп — 90 мл
- спрайт — 120 мл
- лед — 4 совка
- лимон — 4 дольки
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Способ приготовления
Приготовить сауэр рокс микс, смешав воду, лимонный сок и 45 мл сахарного сиропа.
В питчер налить виски, ликер, сауэр рокс микс и спрайт. Питчер заполнить кусковым льдом и перемешать содержимое барной ложкой (10 секунд).
Взять питчер и аккуратно перелить содержимое со льдом в подготовленный бокал. В коктейль положить дольки лимона и оставить их в коктейле на льду.