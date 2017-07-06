Рецепт от ресторана IL Патио
ккал
Лимонад «Руккола-мята»
  • салат руккола — 20 г
  • мята (листья) — 10 г или 20-25 шт.
  • огурец — 50 г
  • сироп «Барлайн» — 50 мл
  • яблочный сок — 200 мл
  • сауэр микс — 70 мл
  • спрайт — 250 мл
  • вода «Бон Аква» с газом — 250 мл
  • лед кусковой — 600 г или 3 совка
  • лимон — 70 г или 6 слайсов
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Способ приготовления

  1. В блендер добавить рукколу (15 г), мяту, огурец, яблочный сок и сауэр микс. Взбивать 60 секунд до однородной массы.

  2. Стеклянный кувшин до конца заполнить льдом. Через стрейнер перелить в кувшин содержимое блендера. Добавить сироп, воду с газом, спрайт.

  3. Положить в кувшин часть оставшейся рукколы и слайсы лимона. Содержимое кувшина перемешать барной ложкой. Украсить лимонад рукколой.