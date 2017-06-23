Рецепт от бара Lumberjack
65 ккал
Лимонад «Огурец-бузина»
  • сироп бузины 15 мл
  • сауэр микс 25 мл
  • симпл 15 мл
  • свежий огурец – 2 слайса для украшения
  • 100 млчай «Эрл Грей»
  • по вкусулед
7
Способ приготовления

  1. Все ингредиенты смешайте в шейкере.

  2. Перелейте в бокал со льдом, при подаче украсьте слайсами огурца.