Рецепт от ресторана Litro
59 ккал
Лимонад «Личи с кефиром»
  • пюре личи — 100 мл
  • кефир 3,2% — 20 мл
  • лимонный фреш — 5 мл
  • сахарный сироп — 40 мл (20 г сахара + 20 мл воды)
  • мята — 3-4 листика
  • содовая — 400 мл
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Способ приготовления

  1. Смешайте все ингредиенты с помощью блендера и вылейте в графин. Заранее в него положите лед.