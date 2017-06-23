Лимонад «Клубника-лайм»

Нарезать лайм дольками, слегка примять их ложкой и выжать немного сока в кувшин для лимонада, добавить 1 столовую ложку варенья, клубнику, налить сироп, добавить лед и 1/2 газировки.

Тщательно размешать полученную массу, добавить оставшуюся газировку и еще раз слегка размешать напиток барной ложкой, стараясь достать до самого дна, чтобы пузырьки газировки не остались в лимонаде.