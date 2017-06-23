Лимонад «Клубника-лайм»
Рецепт от ресторана сицилийской кухни OliOli
67 ккал
Лимонад «Клубника-лайм»
- свежие ягоды клубники — 100 г
- лайм — 1 шт.
- сироп клубничный — 150 г
- варенье малиновое — 2 ст. ложки
- лед
- содовая/газированная вода — 1 л
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Способ приготовления
Нарезать лайм дольками, слегка примять их ложкой и выжать немного сока в кувшин для лимонада, добавить 1 столовую ложку варенья, клубнику, налить сироп, добавить лед и 1/2 газировки.
Тщательно размешать полученную массу, добавить оставшуюся газировку и еще раз слегка размешать напиток барной ложкой, стараясь достать до самого дна, чтобы пузырьки газировки не остались в лимонаде.
Перед подачей украсить лимонад чайной ложкой варенья и несколькими свежими ягодами, которые выкладывают сверху на лед.