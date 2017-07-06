Рецепт от ресторана «Оджахури»
ккал
Лимонад «Груша с лимоном»
  • сироп из груши — 40 мл
  • сок лимона — 20 мл
  • пюре из груши — 40 гр
  • газированная вода — 300 мл
  • лед
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Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты. Украсить свежей грушей или сезонными ягодами.