Вот и настал тот день, после которого вы волей-неволей будете все время есть. Вкусно есть. Ну а чтобы в вас все влезло и потом не было плохо, предлагаем 30 декабря легкое меню от фуд-блогера и диетолога Инны Томской.

Белковый омлет

Вам понадобится:

  • Яйца — 2-4 шт.
  • Молоко обезжиренное — 100 мл
  • Специи (лучше вместо соли)

Приготовление:

Разбить яйца, используя отделитель белка. Добавить молоко, специи и тщательно взбить все блендером. На раскаленную сковороду с растительным маслом вылить смесь и пожарить омлет с двух сторон. Кстати, такой омлет очень хорошо подойдет и на ужин. Тогда к нему можно добавить зелень и цветную капусту.

Суп-пюре из шпината

Вам понадобится:

  • Шпинат — 2-3 пучка или 1-2 пачки «заморозки»
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Тыква — 400 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Свежий молотый перец
  • Оливковое масло
  • Розмарин

Способ приготовления:

Свежий шпинат вымыть, морковь почистить и отварить на пару. Лук обжарить на оливковом масле с веточкой розмарина. Овощи перемолоть в блендере, добавить оливковое масло по вкусу. Готовое блюдо посыпать перцем, розмарином, украсить зеленью.

Овощное рагу

Вам понадобится:

  • Перец болгарский — 40 г
  • Цукини — 40 г
  • Баклажаны — 40 г
  • Лук репчатый — 40 г
  • Помидоры – 60 г
  • Маслины — 15 г
  • Капуста цветная — 20 г
  • Белая консервированная фасоль — 70 г
  • Кинза — 5 г
  • Соль — 1 г
  • Перец — 1 г
  • Паприка — 1 г
  • Паста томатная — 80 г
  • Масло растительное — 20 г
  • Травы прованские — 1 г
  • Петрушка — 1 г

Приготовление:

Все овощи помыть, нарезать кубиками и поместить в посуду для запекания. Добавить белую консервированную фасоль вместе с жидкостью. Посолить, поперчить, приправить специями, добавить томатную пасту и растительное масло. Поставить в духовой шкаф на 25 минут. Перед подачей украсить зеленью.

Компот из сухофруктов

Компот придется по душе как детям, так и взрослым. Помимо яркого вкуса, в нем содержится масса витаминов и полезных веществ, которые так необходимы организму в зимнее время года. Он стимулирует перистальтику, и ваш желудок будет готов к новогоднему столу. Компот хорошо поставить и на стол в праздничную ночь, и 1 января он пригодится. Вот вам видеорецепт.

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