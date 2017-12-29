Вот и настал тот день, после которого вы волей-неволей будете все время есть. Вкусно есть. Ну а чтобы в вас все влезло и потом не было плохо, предлагаем 30 декабря легкое меню от фуд-блогера и диетолога Инны Томской.

Белковый омлет

Вам понадобится: Яйца — 2-4 шт.

Молоко обезжиренное — 100 мл

Специи (лучше вместо соли) Приготовление: Разбить яйца, используя отделитель белка. Добавить молоко, специи и тщательно взбить все блендером. На раскаленную сковороду с растительным маслом вылить смесь и пожарить омлет с двух сторон. Кстати, такой омлет очень хорошо подойдет и на ужин. Тогда к нему можно добавить зелень и цветную капусту. Суп-пюре из шпината

Вам понадобится: Шпинат — 2-3 пучка или 1-2 пачки «заморозки»

Репчатый лук — 1 шт.

Тыква — 400 г

Морковь — 1 шт.

Свежий молотый перец

Оливковое масло

Розмарин Способ приготовления: Свежий шпинат вымыть, морковь почистить и отварить на пару. Лук обжарить на оливковом масле с веточкой розмарина. Овощи перемолоть в блендере, добавить оливковое масло по вкусу. Готовое блюдо посыпать перцем, розмарином, украсить зеленью. Овощное рагу

Вам понадобится: Перец болгарский — 40 г

Цукини — 40 г

Баклажаны — 40 г

Лук репчатый — 40 г

Помидоры – 60 г

Маслины — 15 г

Капуста цветная — 20 г

Белая консервированная фасоль — 70 г

Кинза — 5 г

Соль — 1 г

Перец — 1 г

Паприка — 1 г

Паста томатная — 80 г

Масло растительное — 20 г

Травы прованские — 1 г

Петрушка — 1 г Приготовление: Все овощи помыть, нарезать кубиками и поместить в посуду для запекания. Добавить белую консервированную фасоль вместе с жидкостью. Посолить, поперчить, приправить специями, добавить томатную пасту и растительное масло. Поставить в духовой шкаф на 25 минут. Перед подачей украсить зеленью. Компот из сухофруктов

Компот придется по душе как детям, так и взрослым. Помимо яркого вкуса, в нем содержится масса витаминов и полезных веществ, которые так необходимы организму в зимнее время года. Он стимулирует перистальтику, и ваш желудок будет готов к новогоднему столу. Компот хорошо поставить и на стол в праздничную ночь, и 1 января он пригодится. Вот вам видеорецепт.