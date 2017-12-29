Легкое меню, которое поможет сохранить форму перед новогодней ночью
Белковый омлет
Вам понадобится:
- Яйца — 2-4 шт.
- Молоко обезжиренное — 100 мл
- Специи (лучше вместо соли)
Приготовление:
Разбить яйца, используя отделитель белка. Добавить молоко, специи и тщательно взбить все блендером. На раскаленную сковороду с растительным маслом вылить смесь и пожарить омлет с двух сторон. Кстати, такой омлет очень хорошо подойдет и на ужин. Тогда к нему можно добавить зелень и цветную капусту.
Суп-пюре из шпината
Вам понадобится:
- Шпинат — 2-3 пучка или 1-2 пачки «заморозки»
- Репчатый лук — 1 шт.
- Тыква — 400 г
- Морковь — 1 шт.
- Свежий молотый перец
- Оливковое масло
- Розмарин
Способ приготовления:
Свежий шпинат вымыть, морковь почистить и отварить на пару. Лук обжарить на оливковом масле с веточкой розмарина. Овощи перемолоть в блендере, добавить оливковое масло по вкусу. Готовое блюдо посыпать перцем, розмарином, украсить зеленью.
Овощное рагу
Вам понадобится:
- Перец болгарский — 40 г
- Цукини — 40 г
- Баклажаны — 40 г
- Лук репчатый — 40 г
- Помидоры – 60 г
- Маслины — 15 г
- Капуста цветная — 20 г
- Белая консервированная фасоль — 70 г
- Кинза — 5 г
- Соль — 1 г
- Перец — 1 г
- Паприка — 1 г
- Паста томатная — 80 г
- Масло растительное — 20 г
- Травы прованские — 1 г
- Петрушка — 1 г
Приготовление:
Все овощи помыть, нарезать кубиками и поместить в посуду для запекания. Добавить белую консервированную фасоль вместе с жидкостью. Посолить, поперчить, приправить специями, добавить томатную пасту и растительное масло. Поставить в духовой шкаф на 25 минут. Перед подачей украсить зеленью.
Компот из сухофруктов
Компот придется по душе как детям, так и взрослым. Помимо яркого вкуса, в нем содержится масса витаминов и полезных веществ, которые так необходимы организму в зимнее время года. Он стимулирует перистальтику, и ваш желудок будет готов к новогоднему столу. Компот хорошо поставить и на стол в праздничную ночь, и 1 января он пригодится. Вот вам видеорецепт.
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