Вкусный салат со свежими овощами, травами и креветками от фан-клуба «Калурианство» — идеальный рецепт для того, чтобы разгрузить организм после длинных праздников.

Вам понадобится:

  • 600 г креветок KALURI EXTRA (аккуратно разморозить и очистить, оставив хвостики)
  • 1/3 чашки нежирного натурального йогурта
  • 2 столовые ложки мелко нарезанных листьев мяты
  • 2 столовые ложки измельченного укропа
  • 2 палочки сельдерея (тонко нарезать)
  • 3 стакана листьев свежего шпината
  • 1/2 вяленых томатов, нарезанных кусочками
  • 1/2 авокадо (очистить и нарезать)
  • половинка небольшой красной луковицы (тонко нарезать)
  • четвертинки лимона (для подачи)
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление:

Промойте и нарежьте зелень и овощи. Все перемешайте. Креветки разморозьте и очистите, смешайте с овощами и заправьте салат йогуртом, посолите и приправьте перцем по вкусу. Подавайте, украсив дольками лимона.

Приятного аппетита!

Фото: архив фан-клуба