Легкий салат с креветками, авокадо и свежими травами с заправкой из йогурта
Вкусный салат со свежими овощами, травами и креветками от фан-клуба «Калурианство» — идеальный рецепт для того, чтобы разгрузить организм после длинных праздников.
Вам понадобится:
600 г креветок KALURI EXTRA (аккуратно разморозить и очистить, оставив хвостики)
1/3 чашки нежирного натурального йогурта
2 столовые ложки мелко нарезанных листьев мяты
2 столовые ложки измельченного укропа
2 палочки сельдерея (тонко нарезать)
3 стакана листьев свежего шпината
1/2 вяленых томатов, нарезанных кусочками
1/2 авокадо (очистить и нарезать)
половинка небольшой красной луковицы (тонко нарезать)
четвертинки лимона (для подачи)
соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Приготовление:
Промойте и нарежьте зелень и овощи. Все перемешайте.
Креветки разморозьте и очистите, смешайте с овощами и заправьте салат йогуртом, посолите и приправьте перцем по вкусу. Подавайте, украсив дольками лимона.