Вкусный салат со свежими овощами, травами и креветками от фан-клуба «Калурианство» — идеальный рецепт для того, чтобы разгрузить организм после длинных праздников.

Вам понадобится: 600 г креветок KALURI EXTRA (аккуратно разморозить и очистить, оставив хвостики)

1/3 чашки нежирного натурального йогурта

2 столовые ложки мелко нарезанных листьев мяты

2 столовые ложки измельченного укропа

2 палочки сельдерея (тонко нарезать)

3 стакана листьев свежего шпината

1/2 вяленых томатов, нарезанных кусочками

1/2 авокадо (очистить и нарезать)

половинка небольшой красной луковицы (тонко нарезать)

четвертинки лимона (для подачи)

соль и свежемолотый черный перец по вкусу Приготовление: Промойте и нарежьте зелень и овощи. Все перемешайте. Креветки разморозьте и очистите, смешайте с овощами и заправьте салат йогуртом, посолите и приправьте перцем по вкусу. Подавайте, украсив дольками лимона. Приятного аппетита!