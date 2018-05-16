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Лазанья с овощным рагу

Мало кто не любит лазанью. А легкую, с оощным рагу, наверняка все съедят с удовольстввием. Ловитерецепт от Тициана Казилио, бренд-шефа-повара кафе Scrocchiarella.

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

  • Тесто фило – 50 г
  • Базилик – 2 г
  • Фундук дробленый обжареный – 10 г
  • Оливковое масло Extra Virgin – 15 мл
  • Томатный соус – 100 г
  • Овощное рагу – 230 г

Ингредиенты для томатного соуса:

  • Томаты консервированные Gusto – 205 г
  • Соль – 1 г
  • Оливковое масло – 2,5 мл
  • Базилик сушеный – 0,4 г
  • Чеснок – 1 г

Ингредиенты для овощного рагу:

  • Тимьян – 1 веточка
  • Болгарский перец – 62,5 г
  • Лук-порей – 36 г
  • Цукини – 33 г
  • Морковь – 32 г
  • Баклажаны – 33 г
  • Сельдерей – 18 г
  • Чеснок – 3,5
  • Орегано – щепотка
  • Оливковое масло Extra Virgin – 13 мл
  • Томатный соус – 90 мл
  • Овощной бульон – 60 мл
  • Базилик – 1 г
  • Петрушка – 1 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Приготовление:

Приготовить томатный соус. Чеснок мелко порубить, томаты измельчить. Смешать с остальными ингредиентами для соуса. Проварить. Сделать овощное рагу. В сотейник налить оливковое масло, разогреть и обжарить тимьян. Добавить лук-порей, морковь и сельдерей, нарезанные соломкой. Тушить до полуготовности, затем положить остальные измельченные овощи. Проварить, добавить томатный соус, соль, перец, орегано и овощной бульон. Варить до готовности, добавив в конце рубленые базилик и петрушку. Из готового рагу удалить тимьян. Собрать лазанью. Тесто разрезать на квадраты. Дно емкости для запекания смазать маслом. Положить квадрат теста, сверху выложить слой овощного рагу и накрыть его другим куском теста. Таким образом собрать 7–8 слоев. Запекать при температуре 180 °С до золотистой корочки. Подавать блюдо, посыпав его жареным фундуком и полив томатным соусом.

Фото: архив ресторана

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