Лазанья с овощным рагу

Вам понадобится:
(на 1 порцию)
- Тесто фило – 50 г
- Базилик – 2 г
- Фундук дробленый обжареный – 10 г
- Оливковое масло Extra Virgin – 15 мл
- Томатный соус – 100 г
- Овощное рагу – 230 г
Ингредиенты для томатного соуса:
- Томаты консервированные Gusto – 205 г
- Соль – 1 г
- Оливковое масло – 2,5 мл
- Базилик сушеный – 0,4 г
- Чеснок – 1 г
Ингредиенты для овощного рагу:
- Тимьян – 1 веточка
- Болгарский перец – 62,5 г
- Лук-порей – 36 г
- Цукини – 33 г
- Морковь – 32 г
- Баклажаны – 33 г
- Сельдерей – 18 г
- Чеснок – 3,5
- Орегано – щепотка
- Оливковое масло Extra Virgin – 13 мл
- Томатный соус – 90 мл
- Овощной бульон – 60 мл
- Базилик – 1 г
- Петрушка – 1 г
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Приготовление:
Приготовить томатный соус. Чеснок мелко порубить, томаты измельчить. Смешать с остальными ингредиентами для соуса. Проварить. Сделать овощное рагу. В сотейник налить оливковое масло, разогреть и обжарить тимьян. Добавить лук-порей, морковь и сельдерей, нарезанные соломкой. Тушить до полуготовности, затем положить остальные измельченные овощи. Проварить, добавить томатный соус, соль, перец, орегано и овощной бульон. Варить до готовности, добавив в конце рубленые базилик и петрушку. Из готового рагу удалить тимьян. Собрать лазанью. Тесто разрезать на квадраты. Дно емкости для запекания смазать маслом. Положить квадрат теста, сверху выложить слой овощного рагу и накрыть его другим куском теста. Таким образом собрать 7–8 слоев. Запекать при температуре 180 °С до золотистой корочки. Подавать блюдо, посыпав его жареным фундуком и полив томатным соусом.
Фото: архив ресторана