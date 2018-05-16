Лазанья с овощным рагу

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Тесто фило – 50 г

Базилик – 2 г

Фундук дробленый обжареный – 10 г

Оливковое масло Extra Virgin – 15 мл

Томатный соус – 100 г

Овощное рагу – 230 г

Ингредиенты для томатного соуса:

Томаты консервированные Gusto – 205 г

Соль – 1 г

Оливковое масло – 2,5 мл

Базилик сушеный – 0,4 г

Чеснок – 1 г

Ингредиенты для овощного рагу:

Тимьян – 1 веточка

Болгарский перец – 62,5 г

Лук-порей – 36 г

Цукини – 33 г

Морковь – 32 г

Баклажаны – 33 г

Сельдерей – 18 г

Чеснок – 3,5

Орегано – щепотка

Оливковое масло Extra Virgin – 13 мл

Томатный соус – 90 мл

Овощной бульон – 60 мл

Базилик – 1 г

Петрушка – 1 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление:

Приготовить томатный соус. Чеснок мелко порубить, томаты измельчить. Смешать с остальными ингредиентами для соуса. Проварить. Сделать овощное рагу. В сотейник налить оливковое масло, разогреть и обжарить тимьян. Добавить лук-порей, морковь и сельдерей, нарезанные соломкой. Тушить до полуготовности, затем положить остальные измельченные овощи. Проварить, добавить томатный соус, соль, перец, орегано и овощной бульон. Варить до готовности, добавив в конце рубленые базилик и петрушку. Из готового рагу удалить тимьян. Собрать лазанью. Тесто разрезать на квадраты. Дно емкости для запекания смазать маслом. Положить квадрат теста, сверху выложить слой овощного рагу и накрыть его другим куском теста. Таким образом собрать 7–8 слоев. Запекать при температуре 180 °С до золотистой корочки. Подавать блюдо, посыпав его жареным фундуком и полив томатным соусом.

Фото: архив ресторана