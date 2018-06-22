Лазанья 4 сыра

Вам понадобится:

Для теста на пасту (на 4 персоны )

Яйцо - 3 шт

Мука семола - 100 г

Мука пшеничная - 180 гр

Для соуса бешамель

Молоко - 750 мл

Масло сливочное - 60 гр

Мука пшеничная - 60 гр

Мускатный орех - 2 щепотки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Для начинки

Моцарелла унагранде - 2 шт 250 г

Сыр качокавалло унагранде 260г

Сыр рокфор 100г

Сыр пармезан 120 г

Для украшения

Сыр пармезан - 100 г

Базилик свежий 8

Приготовление:

Замесите тесто для пасты: смешайте обе муки и выложите горкой на стол. Руками или глубокой тарелкой сделайте углубление, так чтобы края были максимально ровными. В углубление разбейте яйцо, слегка перемешайте. Вилкой постепенно вмешивайте муку с краев в яйца. Когда вся мука намокнет, соберите тесто руками и начните вымешивать. Сначала оно будет липким и не очень гладким. Это нормально. Продолжайте месить тесто в течение 5 минут. Готовое тесто заверните в пленку и отложите в сторону, чтобы оно отдохнуло в течение 30 минут. С помощью машинки для пасты или ручной скалки раскатайте тесто для лазаньи до толщины 1 мм

Приготовление соуса бешамель

В сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло. Постепенно добавляйте вместо муку, постоянно помешивая венчиком. Смесь должна приобрести светло-золотистый цвет. Постепенно влейте в сотейник молоко, продолжая помешивать готовящийся соус. Доведите до кипения и убавьте огонь. Добавьте специи. Продолжайте мешать, - при приготовлении этого соуса очень важно не допустить формирование комочков. Готовьте соус в течение 5 минут. Затем снимите с огня и отставьте в сторону. Соус бешамель готов.

Готовим начинку

Мелкими кубиками порезать моцареллу Unagrande, сыр качокавалло унагранде, сыр рокфор и натереть сыр пармезан.

Возьмём формочку для запекания примерно 25см на 25 см. Начинаем назмазывать небольшое количество соуса бешамель на дно формочки, сверху выкладываем слой теста, далее соус бешамель, далее 1/3 начинки из сыра, затем снова тесто, далее соус бешамель, затем слой начинки, далее слой тесто, соус бешамель и в конце сыр. Наша лазанья готова к запеканию.

Секрет для запекания. Чтобы лазанья не поднималась, нужно ножом проткнуть ее в разных местах. Запекаем при температуре 180 градусов. Режим вентилятор 25-30 минут.

Вытаскиваем, охладить 15-20 минут, затем режем на порции. Украшаем пармезаном и базиликом.

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