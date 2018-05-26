Лаваш с начинкой

Вам понадобится:
- Шашлык готовый (лучше куриный) - 5-7 кусочков
- Лаваш тонки 2-3 листа
- Сыр нарезка - 5-6 кусков
- Зелень разная - приблизительно 1 пучок
- Помидоры черри - 4-5 шт или 1-2 больших
- Кукуруза - 1 маленькая банка
Приготовление:
Разрезать ножницвми лаваш на прямоугольники, как на картинке. Далее готовим начинку, мелко режем курицу (или другое мясо), зелень, помидоры кольцами. Сливаем воду из банки и добавляем кукурузу, тщателно перемешиваем. Кладем на лаваш кусок сыра, начинку и снова сы, прикрываем вторым лавашом. Выкладываем на сковороду - гриль, ждем, чтоб сын расплавился и акуратно переворациваем лаваш. Еще лучше если у ас есть двусторонний гриль. Кстати такую закуску можно делать и на пикнике, только предварительно купите фарш курицы или индейки и обжарьте дома со специями.
Фото: Shutterstock.com