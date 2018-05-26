Лаваш с начинкой

Вам понадобится:

Шашлык готовый (лучше куриный) - 5-7 кусочков

Лаваш тонки 2-3 листа

Сыр нарезка - 5-6 кусков

Зелень разная - приблизительно 1 пучок

Помидоры черри - 4-5 шт или 1-2 больших

Кукуруза - 1 маленькая банка

Приготовление:

Разрезать ножницвми лаваш на прямоугольники, как на картинке. Далее готовим начинку, мелко режем курицу (или другое мясо), зелень, помидоры кольцами. Сливаем воду из банки и добавляем кукурузу, тщателно перемешиваем. Кладем на лаваш кусок сыра, начинку и снова сы, прикрываем вторым лавашом. Выкладываем на сковороду - гриль, ждем, чтоб сын расплавился и акуратно переворациваем лаваш. Еще лучше если у ас есть двусторонний гриль. Кстати такую закуску можно делать и на пикнике, только предварительно купите фарш курицы или индейки и обжарьте дома со специями.

Фото: Shutterstock.com