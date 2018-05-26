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Лаваш с начинкой

Вы пришли с шашлыков с полной сумкой еды. Рекомендуем все это использовать. Как? Например приготовить на завтрак лаваш с начинкой. Вкусно, быстро и настроение вчерашнее а-ля пикник напоминает.

Вам понадобится:

  • Шашлык готовый (лучше куриный) - 5-7 кусочков
  • Лаваш тонки 2-3 листа
  • Сыр нарезка - 5-6 кусков
  • Зелень разная - приблизительно 1 пучок
  • Помидоры черри - 4-5 шт или 1-2 больших
  • Кукуруза - 1 маленькая банка

Приготовление:

Разрезать ножницвми лаваш на прямоугольники, как на картинке. Далее готовим начинку, мелко режем курицу (или другое мясо), зелень, помидоры кольцами. Сливаем воду из банки и добавляем кукурузу, тщателно перемешиваем. Кладем на лаваш кусок сыра, начинку и снова сы, прикрываем вторым лавашом. Выкладываем на сковороду - гриль, ждем, чтоб сын расплавился и акуратно переворациваем лаваш. Еще лучше если у ас есть двусторонний гриль. Кстати такую закуску можно делать и на пикнике, только предварительно купите фарш курицы или индейки и обжарьте дома со специями.

Фото: Shutterstock.com

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