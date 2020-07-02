Лавандовый лимонад и еще 6 рецептов небанальных прохладительных напитков, идеальных в жару

Что нужно:

250 г клюквы

100 мл сиропа бузины

2 ст. л. сока лайма

2 ст. л. сиропа агавы или кленового сиропа

400 мл минеральной воды

10 г свежей мяты

Лед

Как приготовить:

Шаг 1. Возьмите половину стакана замороженной или свежей клюквы и насыпьте ее в глубокую кастрюлю, добавьте две столовых ложки сиропа, пару веток мяты и варите на среднем огне, перемешивая при этом содержимое кастрюли и разминая клюкву.

Шаг 2. В графин положите лед, свежую мяту, оставшиеся ягоды клюквы и дольки лайма – всё перемешайте. Влейте получившийся сироп через сито и залейте кипятком. Напиток подаётся охлаждённым.

Смузи «Клубника-базилик»

Рецепт от шеф-бармена Сергея Мальченко, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»