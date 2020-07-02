Лавандовый лимонад и еще 6 рецептов небанальных прохладительных напитков, идеальных в жару
Домашний лимонад с малиной, смородиной и красным апельсином
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznyahouse
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для ягодного пюре:
- 300 г свежемороженой малины
- 200 г черной смородины
- 175 мл сахарного сиропа (сахар и вода в пропорции 1:1)
Для лимонада:
- 50 мл домашнешл пюре из малины и черной смородины
- 100мл лимонада San Pellegrino Aranciata Rossa («Красный апельсин»)
- 10 листиков мяты
Как приготовить:
Ягоды смешайте с сахарным сиропом, пробейте в блендере, процедите. Налейте пюре в стакан со льдом, добавьте мяту и лимонад. Перемешайте.
Лимонад из клюквы
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 250 г клюквы
- 100 мл сиропа бузины
- 2 ст. л. сока лайма
- 2 ст. л. сиропа агавы или кленового сиропа
- 400 мл минеральной воды
- 10 г свежей мяты
- Лед
Как приготовить:
Шаг 1. Возьмите половину стакана замороженной или свежей клюквы и насыпьте ее в глубокую кастрюлю, добавьте две столовых ложки сиропа, пару веток мяты и варите на среднем огне, перемешивая при этом содержимое кастрюли и разминая клюкву.
Шаг 2. В графин положите лед, свежую мяту, оставшиеся ягоды клюквы и дольки лайма – всё перемешайте. Влейте получившийся сироп через сито и залейте кипятком. Напиток подаётся охлаждённым.
Смузи «Клубника-базилик»
Рецепт от шеф-бармена Сергея Мальченко, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 45 г свежей клубники
- 10 г свежего базилика
- 15 мл клубничного сиропа
- 120 мл персикового сока
Для украшения:
- 2-3 шт. свежей клубники
- 1 листок базилика
Как приготовить:
Клубнику помните, срежьте хвостики и выложите в блендер, добавьте свежий базилик, клубничный сироп и персиковый сок. Взбейте в блендере до однородной массы. Подавайте в бокале, украсив ягодами клубники и листком базилика.
Лавандовый лимонад
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 50 г сушеных цветков лаванды
- 2 лайма
- 150 г сахара
- 20 г маты
- 5 ягод ежевики
Как приготовить:
Шаг 1. Залейте сушеные цветы лаванды кипятком, размешайте и дайте напитку настояться. В лавандовую настойку добавьте немного ежевики.
Шаг 2. В кастрюле нагрейте небольшое количество воды и добавьте сахар и стебли мяты. Выдавите сок из половины лайма. Доведите сироп до кипения и дайте остыть пару минут.
Шаг 3. В графин с небольшим количеством воды перелейте лаймово-мятный сироп через сито. Далее – лавандовую настойку. Добавьте листья мяты, лайм и лёд. Все перемешайте. Напиток подается охлажденным.
Коктейль Fizzy Iced с ароматом персика
Рецепт от команды Nespresso Original
Фото: архив пресс-службы
Что нужно:
- 3 кубика льда
- 1 капсула Freddo Delicato из коллекции Barista Creations For Ice
- 10 г сиропа со вкусом персика
- 90 мл газированной воды
- Бокал для коктейля на 350 мл
Как приготовить:
Добавьте лед в бокал для коктейля, а сверху сироп. Налейте в бокал газированную воду. Приготовьте 40 мл эспрессо и аккуратно влейте в бокал.
Тропический лимонад
Рецепт от шеф-бармена Виталия Глотова, ресторан La Fabbrica
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г ананасового сока
- 30 г пюре личи
- 30 г сахарного сиропа
- 20 г сока лимона
- 80 г содовой
Как приготовить:
Смешайте все ингредиенты в бокале, добавьте лед и перемешайте. Украсьте кружком свежей маракуйи.
Лимонад Pink Mary
Рецепт от команды Bar Point, ресторан ICHU
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 3 помидора черри
- 60 г пюре малины
- 15 мл лимонного сока
- 20 мл сахарного сиропа
- 150 мл содовой
- Листья базилика на украшение
Как приготовить:
Томаты подавите мадлером. Добавьте малиновое пюре, свежевыжатый лимонный сок, сахарный сироп и все смешайте в шейкере со льдом. Наполните бокал льдом фраппе, вылейте смесь из шейкера на лед. Сверху залейте содовой водой, тщательно перемешайте барной ложкой. Украсьте листьями базилика.
Ледяной карамельный латте
Рецепт от команды Nespresso Original
Фото: Архивы пресс-служб
Что нужно:
- 80 мл холодного молока
- 4 кубика льда (120 г)
- 1 капсула Ice Leggero из коллекции Barista Creations For Ice
- 10 г сиропа со вкусом соленой карамели
- Бокал для коктейля на 390 мл
Как приготовить:
Добавьте лед в бокал для коктейля. Введите сироп поверх кубиков льда. Залейте в бокал холодное молоко. Приготовьте двойной эспрессо (80 мл) и аккуратно влейте его поверх молока в бокал.
Фото: depositphotos, предоставлены рестораном
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