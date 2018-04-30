Домашняя ароматная лапша приготовлена по классический рецептам китайской кухни. Сочная маринованная утка в пряностях и специях, обжаренная с двух сторон, в бульоне бонито со стружкой тунца. Венчает эту композицию вкусов нори, приготовенный в кляре и по вкусу напоминающий жареню рыбу, а так же маринованное яйцо с пикантным вкусом васаби, имбиря и чеснока.

Вам онадобится:

Пшеничная лапша – 150 г

Бульон бонито – 160 г

Утка филе – 40 г¬¬¬

Стружка тунца (бонито) – 20г

Чесночное масло – 1мл

Пак-чой (китайская капуста) - 15 г

Зеленый лук – 2 г

Нори фри – 5 г

Соевый соус – 20мл

Лук фри – 1г

Куриное яйцо отварное – 1 шт

Для яичного маринада:

Чеснок мелкорубленый – 6 г

Имбирь – 14 г

Васаби – 10 г

Соевый соус – 50 мл

Уксус 9% - 20 мл

Вода – 20 мл

Для маринада утки:

Молотый имбирь – 2г

Молотый бадьян – 2г

Молотая корица - 2г

Соль – 2г

Сахар – 2г

Аджиномото – 2г

Свежий имбирь – 5г

Лук порей – 10г

Соевый соус – 10г

Приготовление:

Для бульона бонито отварить на медленном огне в течение 20 минут куриный бульон, добавив стружку тунца, соевый соус и чесночное масло. Отварить пшеничную лапшу в течение 1 минуты и залить бульоном бонито. Замариновать утку на 1-1,5ч в специях: молотый имбирь, молотый бадьян, молотая корица, соль, сахар, аджиномото, имбирь свежий, лук порей, соевый соус. Подготовить маринад для яйца: тщательно смешать в отдельной ёмкости мелкорубленный чеснок, имбирь, васаби, соевый соус, уксус и воду. Оставить яйцо в маринаде на 25-30 минут. Обжарить кусочки маринованной утки с обеих сторон по 2-3 минуты выложить на отваренную лапшу. Бланшировать пак-чой и так же добавить к лапше, залить все бульоном бонито. Отдельно выложить на лапшу яйцо, разрезанное пополам и нори, жареная в кляре. При подаче украсить блюдо зеленым луком. Лапша с уткой и капустой готова, приятного аппетита!

Фото: архив ресторана