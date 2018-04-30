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Необычное, но очень вкуное сочетание. Чудесный суп для тех, кто любит китайскую кухню. Рецепт от ресторана Hong Kong и шеф-повар Дмитрий Шуршаков. Дерзайте!

Домашняя ароматная лапша приготовлена по классический рецептам китайской кухни. Сочная маринованная утка в пряностях и специях, обжаренная с двух сторон, в бульоне бонито со стружкой тунца. Венчает эту композицию вкусов нори, приготовенный в кляре и по вкусу напоминающий жареню рыбу, а так же маринованное яйцо с пикантным вкусом васаби, имбиря и чеснока.

Вам онадобится:

  • Пшеничная лапша – 150 г
  • Бульон бонито – 160 г
  • Утка филе – 40 г¬¬¬
  • Стружка тунца (бонито) – 20г
  • Чесночное масло – 1мл
  • Пак-чой (китайская капуста) - 15 г
  • Зеленый лук – 2 г
  • Нори фри – 5 г
  • Соевый соус – 20мл
  • Лук фри – 1г
  • Куриное яйцо отварное – 1 шт

Для яичного маринада:

  • Чеснок мелкорубленый – 6 г
  • Имбирь – 14 г
  • Васаби – 10 г
  • Соевый соус – 50 мл
  • Уксус 9% - 20 мл
  • Вода – 20 мл

Для маринада утки:

  • Молотый имбирь – 2г
  • Молотый бадьян – 2г
  • Молотая корица - 2г
  • Соль – 2г
  • Сахар – 2г
  • Аджиномото – 2г
  • Свежий имбирь – 5г
  • Лук порей – 10г
  • Соевый соус – 10г

Приготовление:

Для бульона бонито отварить на медленном огне в течение 20 минут куриный бульон, добавив стружку тунца, соевый соус и чесночное масло. Отварить пшеничную лапшу в течение 1 минуты и залить бульоном бонито. Замариновать утку на 1-1,5ч в специях: молотый имбирь, молотый бадьян, молотая корица, соль, сахар, аджиномото, имбирь свежий, лук порей, соевый соус. Подготовить маринад для яйца: тщательно смешать в отдельной ёмкости мелкорубленный чеснок, имбирь, васаби, соевый соус, уксус и воду. Оставить яйцо в маринаде на 25-30 минут. Обжарить кусочки маринованной утки с обеих сторон по 2-3 минуты выложить на отваренную лапшу. Бланшировать пак-чой и так же добавить к лапше, залить все бульоном бонито. Отдельно выложить на лапшу яйцо, разрезанное пополам и нори, жареная в кляре. При подаче украсить блюдо зеленым луком. Лапша с уткой и капустой готова, приятного аппетита!

Фото: архив ресторана

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