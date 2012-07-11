Иногда у детей и взрослых возникает кровотечение из носа. Чаще всего оно не опасно и имеет под собой видимую причину. Однако зачастую бывает так, что кровь идет как бы на пустом месте: ничего не болело, не беспокоило, а кровь вдруг пошла. Что это может быть, как поступить и как остановить кровотечение, необходимо ли обследование и анализы, к какому доктору обращаться - обсуждаем эти вопросы вместе с Passion.ru.## Почему может возникнуть кровотечение Нос - это важный орган чувств, за счет него мы ощущаем все ароматы жизни, он помогает нам бороться с проникновением в организм инфекции.В носу много нервных окончаний и кровеносных сосудов, многие из которых расположены в области носовой перегородки прямо под слоем эпителия. За счет такого положения и тонкой сосудистой стенки, они могут часто кровоточить в результате повреждения сосудов. Причины носовых кровотечений докторами разделяются на две большие группы:процессы местного характера, связанные непосредственно с областью носа,процессы, затрагивающие весь организм в целом.## Местные причины кровотечения Местные процессы, которые могут вызвать кровотечение - это травмы носа или его слизистой, такое возникает при падениях и ударах в лицо, переломах носа. Травма слизистой оболочки часто бывает у детей из-за засовывания в нос деталей игрушек либо травмирования ногтем или острым предметом слизистой оболочки.Другими причинами могут стать воспалительные процессы в области носа или его пазух, это острый ринит, синуситы и гаймориты с образованием корочек в носу и травмирования ими слизистой. При некоторых воспалениях в носу, например, аллергии, происходит приток крови к сосудам, и сосуды не выдерживают давления.Искривление носовой перегородки или атрофия слизистой оболочки, различного рода новообразования в полости носа также травмируют сосуды и вызывают кровотечения.## Заболевания всего организма и кровотечения из носа Однако кровь из носа может пойти и при серьезных болезнях всего организма. Так, носовые кровотечения возникают при заболеваниях сердца и сосудов, гипертонии и атеросклеротических поражениях в сосудах головного мозга, нарушении кровообращения в шейном отделе позвоночника. Тогда нарушается нормальная циркуляция крови по сосудам и повышается давление внутри носовых капилляров, которого они не выдерживают и лопаются.Кровотечения из носа могут стать симптомом проблем со свертыванием крови, в том числе и наследственных, передозировки лекарств, воздействующих на текучесть крови и ее свертывание, с дефицитом витаминов - например, витамина РР и С, делающих сосудистую стенку крепкой.Кровь из носа может пойти в результате термических воздействий на организм, такое возможно при перегреве на солнце, лихорадке при инфекционных болезнях. Носовое кровотечение может возникать при резкой смене давления у альпинистов или водолазов, при нарушении баланса гормонов, беременности.Какими бы ни были причины, приведшие к развитию кровотечения, необходимо уметь оказать первую помощь и определиться, необходима ли помощь и консультация специалиста, нужно ли это делать экстренно или можно обратиться к врачу в плановом порядке.## Меры первой помощи при кровотечении из носаОбычно при возникновении кровотечения из носа мы по привычке рефлекторно запрокидываем голову вверх, прижимая к носу платок или салфетку. К сожалению, это распространенное и опасное заблуждение, запрокидывать голову вверх при носовых кровотечениях нельзя. Это может привести к заглатыванию и вдыханию крови, особенно при сильном кровотечении, возникновению рвоты и обструкции (закупорки кровью) бронхов. Необходимо сесть и наклониться головой вперед, смотря между разведенными ногами, это необходимо, чтобы кровь с крыльев носа стекала вперед.Помимо этого, необходимо успокоиться и дать доступ воздуха, расстегнув тугой пояс, ворот сорочки или бюстгальтер у женщины. Если кровотечение возникло дома, приложите к переносице кусок мороженого мяса или кубик льда, это сузит сосуды и быстрее остановит кровотечение.Если кровь не останавливается, можно прижать ноздрю к носовой перегородке примерно на десять минут. За счет сдавливания сосудов и замедления в них тока крови там быстро образуется тромб, который закупорит сосуд.Если эти меры не помогают, можно попробовать воспользоваться сосудосуживающими каплями, применяемыми при насморке - нафтизином, санорином. Сделав ватный тампон и смочив его в лекарстве, введите в носовую полость как можно плотнее и глубже. Если же кровотечение вызвано сухими корочками в носу от насморка, необходимо смазать носовую полость растительным маслом или вазелином, корочки от этого размягчатся и кровотечение остановится.Если носовое кровотечение вызвано перегревом, необходимо увести пострадавшего в тень и положить на область носа прохладный компресс. При подозрении на тепловой удар необходимо немедленно осмотреть человека, вызвав скорую помощь и госпитализировав пострадавшего.## Когда еще необходима помощь медиков?Иногда кровотечение из носа является одним из симптомов серьезных болезней, поэтому необходимо немедленно обратиться за помочью к врачам при: подозрении на перелом носа, при кровотечении из носа и резкой деформации в области носовой кости, отечности и боли.при возникновении кровотечения из носа на фоне или после приема аспирина, гепарина или любых других лекарственных средств, особенно гормональных.при кровотечении из носа на фоне головной боли, потемнении в глазах или головокружении. При этом измерьте артериальное давление, лягте в постель или присядьте, если вы вне дома.Необходимо вызывать медиков, если кровотечение не останавливается более пятнадцати минут или оно усиливается, сопровождается бледностью и похолоданием конечностей, потерей сознания или возникает на фоне травмы головы.Обратитесь на прием к врачу и сдайте анализы и в случае повторяющихся эпизодов кровотечения с возникновением на теле синяков, кровоподтеков или кровоточивости десен. Еще одним поводом обращения к ЛОР-врачу является кровотечение из носа у ребенка или взрослого, особенно при подозрении на нахождение в носу инородного тела. Только врач может правильно и аккуратно вынуть предмет и остановить кровотечение.При повторяющихся кровотечениях из носа вам нужно будет хорошенько обследоваться у терапевта и ЛОР-врача. При необходимости они могут отправить вас на дополнительные исследования - кровь на уровень гормонов, ЭКГ или УЗИ сердца. Однако в большинстве случаев эпизоды кровотечения имеют видимые и легко устранимые причины.