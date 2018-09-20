Важной особенностью является то, что все основные блюда американско-китайской приготовлены с помощью традиционной китайской кулинарной техники обжаривания на сковороде вок. Такой способ приготовления не просто придает еде насыщенный, яркий вкус, но и позволяет готовить очень быстро, что сохраняет свежесть ингредиентов. Вок, в отличие от других кулинарных инструментов, универсален и по-своему уникален, в нем можно жарить, бланшировать, варить.
Советы для тех, кто хочет приготовить современное китайское блюдо дома:
- Обязательно имейте в наличии основные излюбленные китайские ингредиенты: имбирь, чеснок, кунжутное масло, хороший соевый соус, бадьян, сахар, любимый сорт риса или вид лапши
- Если дома не нашлось вока, используйте сверхпрочную стальную или чугунную сковороду, которая хорошо передает и сохраняет тепло.
- Китайская кухня – это свежие ингредиенты, сочетание в одной тарелке белков (мясо, рыба) и овощей, а также баланс различных вкусов – соленого, сладкого, кислого, острого. Самый простой китайский рецепт – это жареный рис. Основа блюда – белый рис, далее в него добавляют яйца, зеленый лук и соевый соус. Далее вы можете варьировать рецепт, добавляя в него различные овощи, курицу, свинину и другие ингредиенты
Orange Chicken – курочка в апельсиновой глазури
Вам понадобится:
Курица:
- Куриное мясо 450 г
- (темное мясо-филе без костей и кожи)
- Соль 1/2 стол. ложки
- Молотый белый перец ½ чайн. ложки
- Яйцо
- Растительное масло 15 г
- Кукурузный крахмал 60 г
- Мука 170 г
- Вода (по необходимости)
- Растительное масло для жарки 230 г
Апельсиновый соус:
- Соевый соус 15 г
- Апельсиновый сок 30 мл
- Коричневый сахар 25 г
- Cахарный песок белый 25 г
- Уксус 60 мл
- Вода 30 мл
Ингредиенты для жарки:
- Растительное масло - ½ стол. ложки
- Имбирь резаный - ¼ чайной ложки
- Чеснок резаный – ½ чайн. ложки
- Измельченный перец чили - 1/8 чайн. ложки
- Столовое вино – ½ стол. ложки
- Кунжутное масло- ½ чайн. ложки
- Кукурузный крахмал - 1 стол. ложка
- Вода - 15 мл
Подготовка курицы:
Порежьте курицу на кубики размером около 3 Х 3 см и поместите в холодильник. В миске среднего размера смешайте соль, белый перец, кукурузный крахмал и муку. Добавьте яйцо, раст. масло и воду до консистенции теста для блинов. Перемешайте курицу с получившимся тестом и поставьте в холодильник на 30 мин. Разогрейте масло на сковороде до 180 С. Аккуратно уложите кусочки курицы в масло и обжаривайте 5-6 минут до золотистой корочки. Выньте обжаренную курицу из сковороды, поместите на салфетку для удаления избытка масла.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты для приготовления апельсинового соуса в миске. Нагрейте сковороду до средней температуры и налейте растительное масло. Затем быстро добавьте имбирь, чеснок, перец чили и столовое вино. Осторожно, чеснок не должен подгореть Влейте апельсиновый соус и доведите до кипения. Смешайте кукурузный крахмал с водой, вылейте на сковороду и перемешивайте до тех пор, пока соус не загустеет. Добавьте курицу и хорошо перемешайте ее с соусом, затем долейте кунжутное масло.
Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана