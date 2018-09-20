Курочка в апельсиновой глазури

Важной особенностью является то, что все основные блюда американско-китайской приготовлены с помощью традиционной китайской кулинарной техники обжаривания на сковороде вок. Такой способ приготовления не просто придает еде насыщенный, яркий вкус, но и позволяет готовить очень быстро, что сохраняет свежесть ингредиентов. Вок, в отличие от других кулинарных инструментов, универсален и по-своему уникален, в нем можно жарить, бланшировать, варить.

Советы для тех, кто хочет приготовить современное китайское блюдо дома: