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Курочка в апельсиновой глазури

Американо-китайская кухня – это результат слияния аутентичных китайских рецептов и современных технологий приготовления пищи в США. Наш эксперт дарит вам ростой и очень вкусный рецепт курочки.
Джефф Хименес,
шеф-повар сети Panda Express

Важной особенностью является то, что все основные блюда американско-китайской приготовлены с помощью традиционной китайской кулинарной техники обжаривания на сковороде вок. Такой способ приготовления не просто придает еде насыщенный, яркий вкус, но и позволяет готовить очень быстро, что сохраняет свежесть ингредиентов. Вок, в отличие от других кулинарных инструментов, универсален и по-своему уникален, в нем можно жарить, бланшировать, варить.

Советы для тех, кто хочет приготовить современное китайское блюдо дома:

  • Обязательно имейте в наличии основные излюбленные китайские ингредиенты: имбирь, чеснок, кунжутное масло, хороший соевый соус, бадьян, сахар, любимый сорт риса или вид лапши
  • Если дома не нашлось вока, используйте сверхпрочную стальную или чугунную сковороду, которая хорошо передает и сохраняет тепло.
  • Китайская кухня – это свежие ингредиенты, сочетание в одной тарелке белков (мясо, рыба) и овощей, а также баланс различных вкусов – соленого, сладкого, кислого, острого. Самый простой китайский рецепт – это жареный рис. Основа блюда – белый рис, далее в него добавляют яйца, зеленый лук и соевый соус. Далее вы можете варьировать рецепт, добавляя в него различные овощи, курицу, свинину и другие ингредиенты

Orange Chicken – курочка в апельсиновой глазури

Вам понадобится:

Курица:

  • Куриное мясо 450 г
  • (темное мясо-филе без костей и кожи)
  • Соль 1/2 стол. ложки
  • Молотый белый перец ½ чайн. ложки
  • Яйцо
  • Растительное масло 15 г
  • Кукурузный крахмал 60 г
  • Мука 170 г
  • Вода (по необходимости)
  • Растительное масло для жарки 230 г

Апельсиновый соус:

  • Соевый соус 15 г
  • Апельсиновый сок 30 мл
  • Коричневый сахар 25 г
  • Cахарный песок белый 25 г
  • Уксус 60 мл
  • Вода 30 мл

Ингредиенты для жарки:

  • Растительное масло - ½ стол. ложки
  • Имбирь резаный - ¼ чайной ложки
  • Чеснок резаный – ½ чайн. ложки
  • Измельченный перец чили - 1/8 чайн. ложки
  • Столовое вино – ½ стол. ложки
  • Кунжутное масло- ½ чайн. ложки
  • Кукурузный крахмал - 1 стол. ложка
  • Вода - 15 мл

Подготовка курицы:

Порежьте курицу на кубики размером около 3 Х 3 см и поместите в холодильник. В миске среднего размера смешайте соль, белый перец, кукурузный крахмал и муку. Добавьте яйцо, раст. масло и воду до консистенции теста для блинов. Перемешайте курицу с получившимся тестом и поставьте в холодильник на 30 мин. Разогрейте масло на сковороде до 180 С. Аккуратно уложите кусочки курицы в масло и обжаривайте 5-6 минут до золотистой корочки. Выньте обжаренную курицу из сковороды, поместите на салфетку для удаления избытка масла.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для приготовления апельсинового соуса в миске. Нагрейте сковороду до средней температуры и налейте растительное масло. Затем быстро добавьте имбирь, чеснок, перец чили и столовое вино. Осторожно, чеснок не должен подгореть Влейте апельсиновый соус и доведите до кипения. Смешайте кукурузный крахмал с водой, вылейте на сковороду и перемешивайте до тех пор, пока соус не загустеет. Добавьте курицу и хорошо перемешайте ее с соусом, затем долейте кунжутное масло.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана

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