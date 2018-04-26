Вам понадобится:
- Печень куриная – 300 г
- Лук ялтинский 1 шт.
- Зелень (кинза, петрушка, мангольд – маленькие пучки)
- Соленый лук - 5 головок
- Ржаной хлеб
Приготовление:
Отрезать хлеб и подсушить немного в духовке.
Подготовить печень. Обсушить на бумажном полотенце, зачистить печень от лишних пленок. Нарезать лук мелкой соломкой. Разогреть растительное масло, обжарить его. Обжаривать в течении минут 10, постепенно добавляя воду. Добавить печень, жарить до готовности. В конце добавить сливок и мелко рубленную петрушку. Перемешать и снять с огня. Выложить печень на подсушенные тосты из хлеба. Поверх печени положить мангольд, кинзу, петрушку, солёный лук.
Фото:архив ресторана