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Безумно вкусный тост с терлой печенью от ресторана Touche`. Попробуйте приготовить - это не сложно!

Вам понадобится:

  • Печень куриная – 300 г
  • Лук ялтинский 1 шт.
  • Зелень (кинза, петрушка, мангольд – маленькие пучки)
  • Соленый лук - 5 головок
  • Ржаной хлеб

Приготовление:

Отрезать хлеб и подсушить немного в духовке.

Подготовить печень. Обсушить на бумажном полотенце, зачистить печень от лишних пленок. Нарезать лук мелкой соломкой. Разогреть растительное масло, обжарить его. Обжаривать в течении минут 10, постепенно добавляя воду. Добавить печень, жарить до готовности. В конце добавить сливок и мелко рубленную петрушку. Перемешать и снять с огня. Выложить печень на подсушенные тосты из хлеба. Поверх печени положить мангольд, кинзу, петрушку, солёный лук.

Фото:архив ресторана

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