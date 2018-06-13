Куриная котлета с зеленью

Время приготовления: 20 минут Калорийность: 393 г
Вам понадобится:
- Куриная грудка — 200 г
- Петрушка — 6 веточек
- Репчатый лук — 0,5 шт.
- Растительное масло — 2-3 капли
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Куриное мясо пропустите через мелкую решетку мясорубки вместе с очищенным репчатым луком и листьями петрушки. Из фарша слепите одну или несколько котлет. В сковороде разогрейте пару капель растительного масла, слегка обжарьте котлеты до золотистого цвета, затем запекайте 5 минут в духовке при 180° С. При желании котлеты можно приготовить в пароварке без масла.
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