Курица в тажине
Рецепт от бренд-шефа мароканской кухни ресторана Nofar Уиллиама Ламберти.
192 ккал
Курица в тажине
Тушение
- Кус-кус - 150г
- Курица (голень) - 300г
- Свежий виноград белый - 10г
- Зелёный лук - 2г
- Петрушка – 2г
- Чесночное масло – 5г
- Оливки - 30г
- Тыква - 50г
- Нут отварной - 30г
- Батат – 50г
- Куриный бульон – 400г
- Специи «Рас-эль-Ханут» (корица, черный перец, перец чили, паприка, кардамон, мускатный орех, тимьян, куркума) – 7 г
1 час
Способ приготовления
Курицу нарезаем на средние кусочки и обжариваем на сковороде. Заливаем куриным бульоном или водой, добавляем оливки без косточек, тыкву и батат, предварительно нарезанные кубиком.
Ставим в печь на 1 час при температуре 180 градусов.
Нут вымачиваем и отвариваем до средней готовности. За 25 минут до начала готовки птицы добавляем нут. В отдельной посуде готовим кус-кус (отварить в течение 10 минут).
Готовое блюдо подаём с зеленью, виноградом и посыпаем специями, а также кус-кусом.