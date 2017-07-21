Курица в тажине

Тушение

Курицу нарезаем на средние кусочки и обжариваем на сковороде. Заливаем куриным бульоном или водой, добавляем оливки без косточек, тыкву и батат, предварительно нарезанные кубиком.

Ставим в печь на 1 час при температуре 180 градусов.

Нут вымачиваем и отвариваем до средней готовности. За 25 минут до начала готовки птицы добавляем нут. В отдельной посуде готовим кус-кус (отварить в течение 10 минут).