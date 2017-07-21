Рецепт от бренд-шефа мароканской кухни ресторана Nofar Уиллиама Ламберти.
192 ккал
Курица в тажине

Тушение

  • Кус-кус - 150г
  • Курица (голень) - 300г
  • Свежий виноград белый - 10г
  • Зелёный лук - 2г
  • Петрушка – 2г
  • Чесночное масло – 5г
  • Оливки - 30г
  • Тыква - 50г
  • Нут отварной - 30г
  • Батат – 50г
  • Куриный бульон – 400г
  • Специи «Рас-эль-Ханут» (корица, черный перец, перец чили, паприка, кардамон, мускатный орех, тимьян, куркума) – 7 г
1 час
Способ приготовления

  1. Курицу нарезаем на средние кусочки и обжариваем на сковороде. Заливаем куриным бульоном или водой, добавляем оливки без косточек, тыкву и батат, предварительно нарезанные кубиком.

  2. Ставим в печь на 1 час при температуре 180 градусов.

  3. Нут вымачиваем и отвариваем до средней готовности. За 25 минут до начала готовки птицы добавляем нут. В отдельной посуде готовим кус-кус (отварить в течение 10 минут).

  4. Готовое блюдо подаём с зеленью, виноградом и посыпаем специями, а также кус-кусом.