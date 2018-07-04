Кулинарное путешествие: обед в Черногории

Несмотря на близость Адриатического моря со всеми его морепродуктами, Черногория - земля мясоедов, а самое характерное блюдо, пожалуй, чепавчичи - небольшие колбаски из рубленного говяжьего или свиного мяса, знакомые нам по рекламе. Но их совсем необязательно покупать, их можно приготовить.

Вам понадобится:

помидоры – 4шт,

510 г говядины,

подсолнечное масло – 4 ст.л.,

чеснок – 3 зубчика,

репчатый лук – 3 шт.,

сладкий болгарский перец – 2 шт.

черный молотый перец,

соль – 2 ч.л.

Приготовление:

Пропустить мясо через мясорубку, добавить в фарш соль и черный молотый перец. Перемешать, разделить на средние кусочки и из каждого скатать ровные колбаски длиной 4-6 см в диаметре (должно получиться 28 штук). Заготовки со всех сторон промажьте теплым растительным маслом с помощью кулинарной кисточки и выложите лопаткой на гриль-решетку. Можно воспользоваться микроволновкой с режимом гриль. Колбаски готовьте не более шести минут. Тем временем лук порежьте на тонкие кольца, томаты - на ломтики. Порубите чеснок, пассеруйте в масле, добавьте красный болгарский перец, порезав его соломкой. К колбаскам добавьте гарнир из томатов, болгарского перца и репчатого лука.

Кофе изволите?

И тут наступает время кофе. Его в Черногории пьют очень много — без него не наступит завтрак, обед и ужин, не пройдет ни одна встреча или мероприятие. Если вы придете в гости — вас обязательно напоят кофе при встрече, и когда будете уходить — тоже. Рецепт кофе по-черногорски очень простой, но напиток получается очень насыщенным и ароматным, в меру крепким и бодрящим.