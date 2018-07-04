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Кулинарное путешествие: обед в Черногории

Кухня Черногории формировалась долгие годы под влиянием многих народов. Так, например, в местных блюдах смешались кулинарные традиции славян, венгров, немцев, турков и жителей Средиземноморья. Попробуем приготовить что-то запоминающееся.

Греческие корни

Закуска пусть будет с греческими корнями. Айвар - это овощная икра из сладкого перца с добавлением баклажанов. Существуют масса вариантов приготовления, но сладкий перец присутствует в каждом рецепте.

Вам понадобится:

  • 800 г сладкого стручкового перца,
  • 400 г баклажанов,
  • 6 головок чеснока,
  • 2 столовые ложки белого вина,
  • 100 мл растительного масла,
  • 250 мл уксуса,
  • Соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны очистить и нарезать вдоль. Каждый перец разрезать пополам и очистить от семечек. В кастрюлю залить 3/4 литра воды и уксус, добавить немного растительного масла и довести до кипения. Положить перец и баклажаны, варить пять минут, слить. Овощи измельчить через мясорубку и хорошо перемешать. В чистую кастрюлю налить масло, положить овощную смесь, поставить на огонь. Готовить около часа, постоянно помешивая, до того как смесь хорошо загустеет. За пять минут до готовности положить измельченный чеснок, посолить и поперчить.

Закуска по-черногорски

К овощам подадим пшрут – близкий родственник прошутто из Италии. Готовят его примерно 10 месяцев, так что нам предстоит просто узнать о нем побольше, купить готовый и тонко-тонко нарезать.

В начале процесса свежий окорок натирают морской солью без добавок и кладут в специальные посудины в прохладный подвал на несколько недель для выделения сока. Раз в неделю жидкость убирают и снова засыпают солью. Затем идет процесс прессования пару недель, чтобы выжать остатки сока и придать плоскую форму. Потом окорока промывают от соли, дают просохнуть и подвешивают в коптильне, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. В процессе копчения используют дуб, вяз или бук. Если погода влажная, то дрова горят постоянно, если сухая - то примерно пару часов в день. Пламя горит тихо, чтобы не превышать температуру холодного копчения. После месяца копчение происходит каждый второй день, потом - каждый пятый день, потом процесс останавливают. Готовый продукт натирают красным перцем и – можно пробовать.

Микс-обед

Между тем микс-обед продолжается. На первое - рыбная чорба. Это горячий густой суп, родной брат французского буайбеса. Готовить его надо из нескольких видов рыбы (чем больше, тем лучше). Так чорба получается наваристая, а по структуре напоминает крем-суп. От других рыбных супов отличается добавлением муки вместо крупы.

Вам понадобится:

  • лосось – 700 г,
  • судак – 700 г,
  • 2 средних морковки,
  • лук – 300 г,
  • мука – 200 г,
  • рыбный бульон 2 л,
  • сливочное масло – 125 г,
  • масло чесночное – 60 г,
  • масло оливковое – 100 г,
  • базилик – 1 пучок,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сварить рыбный бульон процедить. Мелко нарезать лук и морковь, обжарить на разогретой с маслом сковороде. Небольшими кубиками нарезать филе судака и филе лосося. Растопить в сковороде сливочное масло и обжарить в нем муку. Рыбный бульон довести до кипения, опустить в него обжаренные овощи, рыбу. Проварить 5—7 минут и загустить супобжаренной в сливочном масле мукой. Перед подачей приправить суп чесночным маслом и базиликом.

Страна мясоедов

Несмотря на близость Адриатического моря со всеми его морепродуктами, Черногория - земля мясоедов, а самое характерное блюдо, пожалуй, чепавчичи - небольшие колбаски из рубленного говяжьего или свиного мяса, знакомые нам по рекламе. Но их совсем необязательно покупать, их можно приготовить.

Вам понадобится:

  • помидоры – 4шт,
  • 510 г говядины,
  • подсолнечное масло – 4 ст.л.,
  • чеснок – 3 зубчика,
  • репчатый лук – 3 шт.,
  • сладкий болгарский перец – 2 шт.
  • черный молотый перец,
  • соль – 2 ч.л.

Приготовление:

Пропустить мясо через мясорубку, добавить в фарш соль и черный молотый перец. Перемешать, разделить на средние кусочки и из каждого скатать ровные колбаски длиной 4-6 см в диаметре (должно получиться 28 штук). Заготовки со всех сторон промажьте теплым растительным маслом с помощью кулинарной кисточки и выложите лопаткой на гриль-решетку. Можно воспользоваться микроволновкой с режимом гриль. Колбаски готовьте не более шести минут. Тем временем лук порежьте на тонкие кольца, томаты - на ломтики. Порубите чеснок, пассеруйте в масле, добавьте красный болгарский перец, порезав его соломкой. К колбаскам добавьте гарнир из томатов, болгарского перца и репчатого лука.

Кофе изволите?

И тут наступает время кофе. Его в Черногории пьют очень много — без него не наступит завтрак, обед и ужин, не пройдет ни одна встреча или мероприятие. Если вы придете в гости — вас обязательно напоят кофе при встрече, и когда будете уходить — тоже. Рецепт кофе по-черногорски очень простой, но напиток получается очень насыщенным и ароматным, в меру крепким и бодрящим.

Вам понадобится (на маленькую компанию):

  • натуральный кофе — 40 грамм,
  • сахар — 4 ч.л,
  • чистая вода — 480 мл.

Приготовление:

Налейте в джезву или кофейник холодную чистую воду, добавьте сахар и поставьте на огонь. Доведите воду с сахаром до кипения, отлейте половину воды. Добавьте в турку кофе и доведите до кипения, снимите с огня. Перелейте в турку вторую часть воды и оставьте кофе настаиваться на 3-5 минуты и разливайте по чашечкам.

Ну а теперь, десерт

Не десерт будут палачинке – это блины со сладкими начинками из крема, шоколада, джема. Собственно, как в Чехии.

Вам понадобится:

молоко – 500 мл, соль – 1 ч.л, вода – 50 мл, яйца – 4 шт, мука – 8 ст.л. с горкой, подсолнечное масл 1-2 ст.л.

Для начинки – шоколадный крем и молотое печенье (лучше со вкусом топленого молока).

Приготовить:

Смешать все ингредиенты (важно, чтобы яйца и молоко были комнатной температуры). Далее печем блины (масло добавляем только в сковороду). Затем полблина смазываем шоколадным кремом, а сверху обильно посыпаем молотым печеньем и сворачиваем.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock

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