Круассан с ростбифом, морковный пирог еще 6 вариантов блюд для домашнего пикника
Бутерброд с говяжьей грудинкой и кислой капустой
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House
Что нужно:
- 100 г хлеба кантри
- 60 г майонеза
- 50 г горчицы
- 100 г квашеной капусты
- 40 г грудинки брискет
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Обжарьте хлеб, сверху смажьте соусом из майонеза и горчицы затем выложите сверху квашеную капусту и грудинку, при необходимости посолите и поперчите.
Лосось слабосоленый
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг филе лосося на коже
- 150 г черной соли «Уральская»
- 150 г морской соли
- 150 г сахара
- 20 г свежих веточек укропа
- 25 мл коньяка
Как приготовить:
Шаг 1. Промойте рыбу внутри и снаружи, тщательно обсушите салфетками или полотенцем, удалите все реберные кости.
Шаг 2. Смешайте два вида соли и сахар. Натрите филе полученной смесью, сбрызните коньяком, сверху выложите укроп, закройте фольгой и уберите в холодильник на 5-6 часов.
Тост с авокадо и яйцом пашот
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 яйцо
- 1 г соли
- 20 мл уксуса
- 3 г оливкового масла
- 1 г черного перца
- 70 г деревенского хлеба
- 60 г пюре из авокадо
Как приготовить:
Шаг 1. Для приготовления яйца пашот: кипящую с уксусом и солью воду интенсивно размешайте до образования воронки, в которую затем вылейте свежее яйцо. Не переставая вращать воду, варите яйцо до момента, когда белок полностью свернется, а желток останется жидким. Яйцо осторожно извлеките.
Шаг 2. Мякоть авокадо разомните с солью, оливковым маслом и специями до состояния пюре. Для приготовления дома можно использовать серый хлеб с разными видами муки – отрезать ломтик, подсушить на гриле до образования хрустящей корочки.
Шаг 3. На ломтик теплого хлеба выложите пюре из авокадо, сверху полученное яйцо, сбрызните оливковым маслом и крупной солью.
Домашняя гранола с пудингом чиа и свежей клубникой
Рецепт от шеф-кондитера Елены Чуйнышеной, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г грецких орехов
- 38 г овсянки
- 50 г изюма
- 50 г меда
Для кокосового чиа-пудинга:
- 400 мл кокосового молока
- 40 г сахара
- 25 г муки
- 16 г растительного масла
- 10 г семян чиа
Для клубничного соуса:
- 500 г клубники
- 50 г сахара
- 50 г ряженки (4,5 %)
Как приготовить:
Шаг 1. Грецкие орехи нарежьте на мелкие кусочки, смешайте с овсянкой и растопленным медом. На противень выстелите пергамент, равномерно распределите получившуюся смесь. Поставьте в духовку выпекаться на 3-4 минуты при 180 градусах.
Шаг 2. Достаньте противень из духовки, перемешайте гранолу и поставьте выпекаться еще на 3-4 минуты. Выпекайте гранолу до равномерного золотистого цвета. В еще горячую гранолу добавьте изюм и перемешайте. Остывшую гранолу можно убрать в контейнер. Срок хранения такой гранолы – до 10 дней.
Шаг 3. Кокосовое молоко и сахар доведите до кипения в сотейнике. Муку и масло смешайте в миске. Постепенно вливайте в получившуюся смесь горячее молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Смесь верните в сотейник, продолжая постоянно помешивать. Варите до кипения. Как смесь закипит, проварите ее еще 2-3 минуты. Снимите с огня, добавьте чиа. Перелейте все в стеклянную емкость / миску и уберите в холодильник на 3-4 часа, чтобы пудинг загустел.
Шаг 4. Сделайте клубничный соус. Для этого ягоды проварите с сахаром, пробейте при помощи блендера. Для клубничного соуса смешайте 50 г получившегося соуса с 50 г ряженки.
Шаг 5. В тарелку налейте клубничный соус (лучше взять тарелку с высокими краями). На одну порцию использовать 80 г готовой гранолы и выложить ее по центру. 1 ст. л. кокосового пудинга поместите по центру гранолы. При подаче можно украсить сезонными ягодами, ореховым печеньем, орехами и съедобными цветами.
Морковный пирог
Рецепт от шеф-кондитера Алексея Кондрашкина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 г чищеной тертой моркови
- 360 г растительного масла
- 300 г сахарного песка
- 150 г миндальной муки
- 250 г пшеничной муки
- 25 г разрыхлителя
- 60 г черного изюма
- 10 г корицы
- 10 г соды
- 150 г свежего ананаса
- 150 г груши «Конференц»
- 1 лимон (нужны только цедра и сок)
Как приготовить:
Шаг 1. Первым делом подготовьте форму для выпечки одного пирога.
Шаг 2. Морковь и сахар хорошенько перемешайте. Затем добавьте масло, еще перемешайте. Добавьте пшеничную муку, миндальную муку, разрыхлитель, изюм, соду, корицу, перемешайте хорошенько до однородной массы.
Шаг 3. Ананас нарежьте кубиком. Только потом добавьте ананас, грушу, сок и цедру лимона. Перемешайте и залейте в форму для выпечки. Выпекайте при 160-170 градусах в течение 45 минут, духовку открывать в это время нельзя.
Ржаной тост с дальневосточной сельдью, карри и яблоком
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 куска ржаного хлеба
- половина яблока
- 10 г лука
- 70 г сельди
- 5 г зеленого лука
Для соуса айоли:
- 2 ч. л. домашнего майонеза
- 0,5 ч. л. меда
- 0,5 г карри
- 0,5 г куркумы
- 15 мл сока лимона
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте хлеб на сухой сковороде или разогрейте в тостере.
Шаг 2. Отделите желтки от белков, 2 желтка взбейте с 70 мл оливкового масла. Добавьте мед, карри, куркуму и сок лимона. Смажьте соусом тост из ржаного хлеба.
Шаг 3. Лук ошпарьте кипятком, порежьте, выложите на тост, сверху яблоко, порезанное соломкой, малосольную сельдь и украсьте молодым зеленым луком.
Теплый хумус с грушей гриль
Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно на 5 порций:
- 350 г нута
- 20 г уксуса столового 9%
- 10 г белого кунжута
- 4 г красного кайенского перца
- 110 г оливкового масла
- 4 г соли
- 25 г обжаренных на сухой сковороде кедровых орехов
- 10 г очищенного чеснока
Как приготовить:
Шаг 1. Нут замочите на 8-10 часов в холодной воде. Процедите нут, погрузите в кастрюлю и залейте водой. Варите приблизительно 4 часа, до готовности.
Шаг 2. Все оставшиеся специи и орехи соедините в отдельной емкости, тщательно перемешайте. Вновь процедите нут. Нут и масло со специями поместите в одну емкость и взбейте блендером до однородной массы.
Шаг 3. При подаче 1 порции: грушу обжарьте на сковороде на растительном масле по 4 минуты с каждый стороны. В отдельной емкости смешайте крупно нарезанную мяту, на четвертинки порезанные черри, оливковое масло, эдамамэ и соль, перец. На тарелку с одной стороны выложите теплый хумус и сверху посыпьте кедровыми орехами. С другой – выложите салат, а сверху – грушу гриль.
Круассан с пряным ростбифом, свежей клубникой и горгонзолой
Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 1 круассан
- 30 г ростбифа
- 30 г соуса горгонзолы
- Сливки 33%
- 2-3 клубники
- 30 г алатных листьев
- Бобы тонка (по желанию)
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус горгонзола: для этого смешайте в сотейнике в равных пропорциях сливки и горгонзолу. Доведите до кипения.
Шаг 2. Надрежьте круассан сбоку, раскрыть. Намажьте соусом горгонзола. Положите внутрь салатные листья. Нарежьте ростбиф на тонкие ломтики и поместите в круассан. Клубнику нарежьте на ломтики и сервируйте сверху. Для большего аромата можно натереть бобы тонка.
Фото: pixabay, преддоставлены ресторанами
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