Круассан с ростбифом, морковный пирог еще 6 вариантов блюд для домашнего пикника

Что нужно:

100 г грецких орехов

38 г овсянки

50 г изюма

50 г меда

Для кокосового чиа-пудинга:

400 мл кокосового молока

40 г сахара

25 г муки

16 г растительного масла

10 г семян чиа

Для клубничного соуса:

500 г клубники

50 г сахара

50 г ряженки (4,5 %)

Как приготовить:

Шаг 1. Грецкие орехи нарежьте на мелкие кусочки, смешайте с овсянкой и растопленным медом. На противень выстелите пергамент, равномерно распределите получившуюся смесь. Поставьте в духовку выпекаться на 3-4 минуты при 180 градусах.

Шаг 2. Достаньте противень из духовки, перемешайте гранолу и поставьте выпекаться еще на 3-4 минуты. Выпекайте гранолу до равномерного золотистого цвета. В еще горячую гранолу добавьте изюм и перемешайте. Остывшую гранолу можно убрать в контейнер. Срок хранения такой гранолы – до 10 дней.

Шаг 3. Кокосовое молоко и сахар доведите до кипения в сотейнике. Муку и масло смешайте в миске. Постепенно вливайте в получившуюся смесь горячее молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Смесь верните в сотейник, продолжая постоянно помешивать. Варите до кипения. Как смесь закипит, проварите ее еще 2-3 минуты. Снимите с огня, добавьте чиа. Перелейте все в стеклянную емкость / миску и уберите в холодильник на 3-4 часа, чтобы пудинг загустел.

Шаг 4. Сделайте клубничный соус. Для этого ягоды проварите с сахаром, пробейте при помощи блендера. Для клубничного соуса смешайте 50 г получившегося соуса с 50 г ряженки.

Шаг 5. В тарелку налейте клубничный соус (лучше взять тарелку с высокими краями). На одну порцию использовать 80 г готовой гранолы и выложить ее по центру. 1 ст. л. кокосового пудинга поместите по центру гранолы. При подаче можно украсить сезонными ягодами, ореховым печеньем, орехами и съедобными цветами.

Морковный пирог

Рецепт от шеф-кондитера Алексея Кондрашкина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»