Круассан с форелью
Круассан от брассери Pâté&Co и бренд-шефа Дмитрия Зотова сделает ваш мир ярче и вкуснее. Дарим рецепт.
Вам понадобится:
- Форель — 40 г
- Салат айсберг — 20 г
- Огурец — 20 г
- Салат корн — 5 г
- Сырный крем — 30 г
Ингредиенты для сырного крема:
- Сливочный сыр — 100 г
- Соус ворчестер — 5 г
- Горчица дижонская — 5 г
- Масло оливковое — 10 г
- Фреш лимона — 15 г
Способ приготовления:
Круассан можно купить у проверенных производителей. Форель необходимо засолить. Для этого рыбу нужно очистить, оставив ее на коже. Посолить, посыпать сахаром и укропом и оставить солиться в течение четырех часов. Для приготовления сырного крема необходимо взбить венчиком все ингредиенты до однородной консистенции. Готовую форель нарезать тонкими слайсами, произвольно нарезать салат и огурец. Разрезать круассан до середины и заполнить его нарезанными ингредиентами и сырным кремом.
Фото: архив ресторана