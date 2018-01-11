Круассан от брассери Pâté&Co и бренд-шефа Дмитрия Зотова сделает ваш мир ярче и вкуснее. Дарим рецепт.

Вам понадобится:

  • Форель — 40 г
  • Салат айсберг — 20 г
  • Огурец — 20 г
  • Салат корн — 5 г
  • Сырный крем — 30 г

Ингредиенты для сырного крема:

  • Сливочный сыр — 100 г
  • Соус ворчестер — 5 г
  • Горчица дижонская — 5 г
  • Масло оливковое — 10 г
  • Фреш лимона — 15 г

Способ приготовления:

Круассан можно купить у проверенных производителей. Форель необходимо засолить. Для этого рыбу нужно очистить, оставив ее на коже. Посолить, посыпать сахаром и укропом и оставить солиться в течение четырех часов. Для приготовления сырного крема необходимо взбить венчиком все ингредиенты до однородной консистенции. Готовую форель нарезать тонкими слайсами, произвольно нарезать салат и огурец. Разрезать круассан до середины и заполнить его нарезанными ингредиентами и сырным кремом.

Фото: архив ресторана