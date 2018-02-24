Вам понадобится:

Чечевица — 50 г

Морковь — 10 г

Лук-шалот — 10 г

Паста карри — 3 г

Оливковое масло — 15 г

Сухари панировочные — 20 г

Рагу:

Баклажаны — 15 г

Болгарский перец — 20 г

Кабачки — 15 г

Морковь — 10 г

Лук красный — 10 г

Кукуруза консервированная — 50 г

Соевая сметана — 20 г

Соус кимчи — 5 г

Крокет. Чечевицу, морковь и лук варить до готовности (пока чечевица не разварится). Затем пробить в блендере, добавить пасту карри. Из получившейся смеси сформировать котлеты. Панировать в сухарях. Убрать в холодильник на 20 мин, обжарить на сковороде со всех сторон до золотистой корочки. Дальше довести до готовности три минуты в конвектомате. Рагу. Баклажан, перец, кабачок, лук порезать кубиками, обжарить на оливковом масле до готовности, добавить соль и перец. Из кукурузы и сметаны сделать соус. Пробить кукурузу блендером, протереть через сито и добавить сметану с кимчи. Когда все готово, на тарелку выложить соус, сверху положить овощное рагу, рядом крокеты из чечевицы. Декорировать листьями базилика и землей из маслин.

Фото: архив ресторана