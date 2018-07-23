Креветки с манго

Вам понадобится:
- Гуакамоле, арахис, соус острое манго
- Гуакамоле:
- Спелый авокадо-1шт
- Красный лук -20гр(1ст.ложка)
- Мягкие помидоры -40гр
- Кинза -2веточки
- Йогурт -1ч.ложка
- Оливковое масло -1ч. ложка
- Зира
- Лайм
- Соль
- Перец
- Соус острый манго:
- Манго тайский -0,5шт
- Пюре перцев Ахи Амарилла -2ст ложки
- Сгущенка «Рогачев» -2ст.ложки
- Креветки тигровые 16/20 -5шт
- Арахис очищенный -5шт
Приготовление - сборка:
Начнем с соуса гуакамоле. Почистить авокадо и удалить косточку, порубить ножом, добавить мелко рубленый красный лук, томаты кубиком, кинзу, щепотку зиры, 3 капли лайма, соль и перец по вкусу. Этого хватит на 6 порций креветок. Далее готовим острый соус манго. Манго почистить и удалить косточку, поместить в блендер с пюре перцев и сгущёнкой, все пробить. Обжарить на оливковом масле креветки на разогретой сковороде с двух сторон. Подсолить. В центр креветки чайную ложку гуакамоле, посыпать колотым арахисом, декорировать соусом из манго.
Фото: архив ресторана