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Креветки с манго

Нобычная, не очень сложная в риготовление закуска для длузей, которые неожиданно пришли на выходные - не просто креветки, а креветки с манго! А какая подача! Специально от Виктора Титова – шеф-повара ресторана «Фаренгейт».

Вам понадобится:

  • Гуакамоле, арахис, соус острое манго
  • Гуакамоле:
  • Спелый авокадо-1шт
  • Красный лук -20гр(1ст.ложка)
  • Мягкие помидоры -40гр
  • Кинза -2веточки
  • Йогурт -1ч.ложка
  • Оливковое масло -1ч. ложка
  • Зира
  • Лайм
  • Соль
  • Перец
  • Соус острый манго:
  • Манго тайский -0,5шт
  • Пюре перцев Ахи Амарилла -2ст ложки
  • Сгущенка «Рогачев» -2ст.ложки
  • Креветки тигровые 16/20 -5шт
  • Арахис очищенный -5шт

Приготовление - сборка:

Начнем с соуса гуакамоле. Почистить авокадо и удалить косточку, порубить ножом, добавить мелко рубленый красный лук, томаты кубиком, кинзу, щепотку зиры, 3 капли лайма, соль и перец по вкусу. Этого хватит на 6 порций креветок. Далее готовим острый соус манго. Манго почистить и удалить косточку, поместить в блендер с пюре перцев и сгущёнкой, все пробить. Обжарить на оливковом масле креветки на разогретой сковороде с двух сторон. Подсолить. В центр креветки чайную ложку гуакамоле, посыпать колотым арахисом, декорировать соусом из манго.

Фото: архив ресторана

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