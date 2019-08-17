Грибной крем-суп с соусом дорблю и еще 6 рецептов блюд с лисичками, которые вам стоит взять на заметку

Что нужно:

2 ст. л. сливочного масла

300 г репчатого лука

500 г свежих лисичек

800 г картофеля

250 мл сметаны

15 г укропа

соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Лисички тщательно промойте, нарежьте небольшими кусками, мелкие грибы можно не резать. Лук очистите, нарежьте полукольцами.

Шаг 2. Разогрейте сковороду со сливочным маслом, выложите лук и обжарьте его до прозрачности. К обжаренному луку добавьте лисички. Жарьте, помешивая, до тех пор, пока жидкость из лисичек полностью не уйдет.

Шаг 3. Картошку очистите, разрежьте пополам и нарежьте слайсами.

Шаг 4. В отдельной сковороде обжарьте на сливочном масле картофель до румяной корочки. Делать это нужно на большом огне и часто помешивать.

Шаг 5. К обжаренной картошке добавьте грибы с луком, посолите, поперчите, добавьте сметану и хорошо перемешайте. Доведите блюдо на медленном огне до готовности.

Шаг 6. Готовые лисички в сметане с картофелем при подаче посыпьте свежим укропом.

Крем-суп из лисичек с соусом дорблю

Авторский рецепт от бренд-шефа Андрея Колодяжного, ресторан MODUS