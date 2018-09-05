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Крем-суп из лисичек с хрустящей барабулькой

Суп из лисичек — как же вкусно! Ресторан «Наволне» и его шеф-повар Евгений Чередниченко дарят вам потрясающе вкусный рецепт.

Вам понадобится:

  • Крем-суп из лисичек — 250 г
  • Лисички — 30 г
  • Масло тыквенное — 3 г

Для приготовления крем-супа:

  • Лисички свежие — 500 г
  • Картофельное пюре — 150 г
  • Лук — 50 г
  • Фреш морковный — 200 г
  • Чеснок — 5 г
  • Соль — 4 г
  • Сливки — 60 г
  • Масло трюфельное — 7 г

Для приготовления хрустящей барабульки:

  • Барабулька — 40 г
  • Масло растительное — 20 г
  • Масло сливочное — 20 г
  • Мука — 20 г
  • Соль — 2 г
  • Перец черный молотый — 1 г

Барабульку промыть, пальцами снять чешую и выложить на бумажное полотенце. Посыпать солью и перцем, оставить на 15 минут. Обвалять в муке и обжаривать на растительном и сливочном масле с каждой стороны минуты по 3-4.

Способ приготовления:

Лисички тщательно вымыть, крупные нарезать, мелкие оставить целыми. Лук и чеснок мелко нарезать. Растопить в кастрюле сливочное масло, обжаривать лук и чеснок три минуты на среднем огне, пока не начнут становиться золотистыми. Добавить лисички и обжаривать 15 минут, пока не выпарится жидкость (отложить 30 г лисичек для добавления их затем в крем-суп). Добавить сливки, довести до кипения, подождать 3-5 минут. Добавить горячее картофельное пюре и морковный фреш. Взбить все в блендере. Добавить трюфельное масло.

Налить суп в тарелку, добавить целые лисички, украсить тыквенным маслом, подавать с барабулькой.

Приятного аппетита!

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