Крем-суп из лисичек с хрустящей барабулькой

Вам понадобится:

Крем-суп из лисичек — 250 г

Лисички — 30 г

Масло тыквенное — 3 г

Для приготовления крем-супа:

Лисички свежие — 500 г

Картофельное пюре — 150 г

Лук — 50 г

Фреш морковный — 200 г

Чеснок — 5 г

Соль — 4 г

Сливки — 60 г

Масло трюфельное — 7 г

Для приготовления хрустящей барабульки:

Барабулька — 40 г

Масло растительное — 20 г

Масло сливочное — 20 г

Мука — 20 г

Соль — 2 г

Перец черный молотый — 1 г

Барабульку промыть, пальцами снять чешую и выложить на бумажное полотенце. Посыпать солью и перцем, оставить на 15 минут. Обвалять в муке и обжаривать на растительном и сливочном масле с каждой стороны минуты по 3-4.

Способ приготовления:

Лисички тщательно вымыть, крупные нарезать, мелкие оставить целыми. Лук и чеснок мелко нарезать. Растопить в кастрюле сливочное масло, обжаривать лук и чеснок три минуты на среднем огне, пока не начнут становиться золотистыми. Добавить лисички и обжаривать 15 минут, пока не выпарится жидкость (отложить 30 г лисичек для добавления их затем в крем-суп). Добавить сливки, довести до кипения, подождать 3-5 минут. Добавить горячее картофельное пюре и морковный фреш. Взбить все в блендере. Добавить трюфельное масло.

Налить суп в тарелку, добавить целые лисички, украсить тыквенным маслом, подавать с барабулькой.

Приятного аппетита!