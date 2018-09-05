Крем-суп из лисичек с хрустящей барабулькой

Вам понадобится:
- Крем-суп из лисичек — 250 г
- Лисички — 30 г
- Масло тыквенное — 3 г
Для приготовления крем-супа:
- Лисички свежие — 500 г
- Картофельное пюре — 150 г
- Лук — 50 г
- Фреш морковный — 200 г
- Чеснок — 5 г
- Соль — 4 г
- Сливки — 60 г
- Масло трюфельное — 7 г
Для приготовления хрустящей барабульки:
- Барабулька — 40 г
- Масло растительное — 20 г
- Масло сливочное — 20 г
- Мука — 20 г
- Соль — 2 г
- Перец черный молотый — 1 г
Барабульку промыть, пальцами снять чешую и выложить на бумажное полотенце. Посыпать солью и перцем, оставить на 15 минут. Обвалять в муке и обжаривать на растительном и сливочном масле с каждой стороны минуты по 3-4.
Способ приготовления:
Лисички тщательно вымыть, крупные нарезать, мелкие оставить целыми. Лук и чеснок мелко нарезать. Растопить в кастрюле сливочное масло, обжаривать лук и чеснок три минуты на среднем огне, пока не начнут становиться золотистыми. Добавить лисички и обжаривать 15 минут, пока не выпарится жидкость (отложить 30 г лисичек для добавления их затем в крем-суп). Добавить сливки, довести до кипения, подождать 3-5 минут. Добавить горячее картофельное пюре и морковный фреш. Взбить все в блендере. Добавить трюфельное масло.
Налить суп в тарелку, добавить целые лисички, украсить тыквенным маслом, подавать с барабулькой.
Приятного аппетита!