Суп зимой — великое дело. Согревает, бодрит! Вот рецепт от бренд-шефа ресторана Zotman Pizza Pie Дмитрия Зотова.

Вам понадобится:

Картофель — 100 г

Цветная капуста — 400 г

Репчатый лук — 50 г

Чеснок — 20 г

Сливки — 200 мл

Оливковое масло — 50 г

Вода — 100 мл

Соль — 5 г

Перец — 1 г

Филе трески — 40 г

Способ приготовления:

Почистить лук, картофель, чеснок и произвольно нарезать. Поджарить ингредиенты на масле, добавляя очищенную капусту. Затем залить сливками, водой и варить до готовности. Пробить все в блендере до однородной консистенции, после чего посолить и поперчить. Отдельно отварить филе трески. Выложить филе на тарелку, залить супом, затем добавить трюфельное масло. Украсить ростками и мини-шпинатом.

Фото: архив ресторана