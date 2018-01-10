Суп зимой — великое дело. Согревает, бодрит! Вот рецепт от бренд-шефа ресторана Zotman Pizza Pie Дмитрия Зотова.

Вам понадобится:

  • Картофель — 100 г
  • Цветная капуста — 400 г
  • Репчатый лук — 50 г
  • Чеснок — 20 г
  • Сливки — 200 мл
  • Оливковое масло — 50 г
  • Вода — 100 мл
  • Соль — 5 г
  • Перец — 1 г
  • Филе трески — 40 г

Способ приготовления:

Почистить лук, картофель, чеснок и произвольно нарезать. Поджарить ингредиенты на масле, добавляя очищенную капусту. Затем залить сливками, водой и варить до готовности. Пробить все в блендере до однородной консистенции, после чего посолить и поперчить. Отдельно отварить филе трески. Выложить филе на тарелку, залить супом, затем добавить трюфельное масло. Украсить ростками и мини-шпинатом.

Фото: архив ресторана