Крем-суп из цветной капусты
Суп зимой — великое дело. Согревает, бодрит! Вот рецепт от бренд-шефа ресторана Zotman Pizza Pie Дмитрия Зотова.
Вам понадобится:
Способ приготовления:
Почистить лук, картофель, чеснок и произвольно нарезать. Поджарить ингредиенты на масле, добавляя очищенную капусту. Затем залить сливками, водой и варить до готовности. Пробить все в блендере до однородной консистенции, после чего посолить и поперчить. Отдельно отварить филе трески. Выложить филе на тарелку, залить супом, затем добавить трюфельное масло. Украсить ростками и мини-шпинатом.
Фото: архив ресторана