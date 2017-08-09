ккал
Котлеты из брокколи
  • брокколи — 500 г
  • картофель — 1-2 шт.
  • твердый сыр измельченный — 3-4 ст. ложки
  • яйца — 3 шт.
  • хлебная панировка — 1 стакан
  • растительное масло
  • соль и специи — по вкусу
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Способ приготовления

  1. Очищаем картофель и режем на кубики. Отвариваем в пароварке минут 10 и превращаем в пюре.

  2. Соцветия брокколи ошпариваем кипятком и отвариваем (желательно на пару) 5 минут, разминаем в пюре.

  3. Смешиваем пюре из брокколи и пюре из картофеля, высыпаем тертый сыр, четверть стакана панировки, яйца и специи. Тщательно перемешиваем.

  4. Затем формируем котлетки из получившейся смеси, обваливаем в панировке и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 30.