Котлеты из брокколи
ккал
Котлеты из брокколи
- брокколи — 500 г
- картофель — 1-2 шт.
- твердый сыр измельченный — 3-4 ст. ложки
- яйца — 3 шт.
- хлебная панировка — 1 стакан
- растительное масло
- соль и специи — по вкусу
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Способ приготовления
Очищаем картофель и режем на кубики. Отвариваем в пароварке минут 10 и превращаем в пюре.
Соцветия брокколи ошпариваем кипятком и отвариваем (желательно на пару) 5 минут, разминаем в пюре.
Смешиваем пюре из брокколи и пюре из картофеля, высыпаем тертый сыр, четверть стакана панировки, яйца и специи. Тщательно перемешиваем.
Затем формируем котлетки из получившейся смеси, обваливаем в панировке и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 30.