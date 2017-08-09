Котлеты из брокколи

Очищаем картофель и режем на кубики. Отвариваем в пароварке минут 10 и превращаем в пюре.

Соцветия брокколи ошпариваем кипятком и отвариваем (желательно на пару) 5 минут, разминаем в пюре.

Смешиваем пюре из брокколи и пюре из картофеля, высыпаем тертый сыр, четверть стакана панировки, яйца и специи. Тщательно перемешиваем.