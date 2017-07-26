Клубничный суп
Рецепт от ресторана Sixty
60 ккал
Десерт
- пюре из ревеня 50 г
- клубника свежая 125 г
- банан 10 г
- лимонный фреш 1 г
- свежая мята 1 г
- сок имбиря 1 г
- йогуртовый мусс 25 г
- ванильное печенье «Мадлен» 1 шт.
Способ приготовления
Готовим клубничный суп: пробиваем в блендере до однородной массы свежую клубнику, банан, лимонный фреш, свежую мяту, сок имбиря.
Процеживаем от семян клубники. Затем декорируем тарелку пюре из ревеня, нарезаем свежую клубнику, добавляем йогуртовый мусс.
Заливаем все это клубничным супом. Подаем с ванильным печеньем «Мадлен».
Фото: архив ресторана